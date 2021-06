Wsparcie opieki zdrowotnej dla kobiet: Mindray przedstawia Nuewa I9, nowy aparat ultrasonograficzny do zastosowań ginekologiczno-położniczych

„Nuewa I9 oferuje niezrównane możliwości obrazowania ultradźwiękowego w swojej klasie. Każda funkcja i innowacja została specjalnie zaprojektowana, aby pomóc lekarzom specjalizującym się w ginekologii i położnictwie w rozwiązywaniu codziennych wyzwań. Efektem prac jest kompleksowe, inteligentne rozwiązanie, które pozwala na niezwykle efektywną opiekę w okresie od planowania ciąży poprzez położnictwo i opiekę poporodową" - powiedział He Xujin, dyrektor generalny Działu Aparatów do Obrazowania firmy Mindray.

Nuewa I9 posiada przemyślany design, który zapewnia ogromną wygodę użytkowania. Możliwość składania i kompaktowa obudowa sprawiają, że aparat można z łatwością przenosić przez drzwi i sprawnie przekazywać pomiędzy oddziałami. Jednocześnie przełomowy panel sterowniczy iConsole dostosowany do konkretnego badania jest zoptymalizowany do pracy w różnych sytuacjach klinicznych i może być łatwo zmodyfikowany do uwzględnienia najczęściej stosowanych funkcji.

Całe urządzenie opiera się na rewolucyjnej platformie ZST+ firmy Mindray, która pokonuje tradycyjne kompromisowe ograniczenia, zapewniając wyjątkową jakość obrazu, która otwiera nieskończone możliwości obrazowania i podlega ciągłym usprawnieniom. Nuewa I9 jest w obficie wyposażony w automatyczne narzędzia, takie jak Smart-VTrace, Smart Pelvic i Smart Hip, usprawniające pracę i podnoszące efektywność w opiece nad kobietami i noworodkami.

Jedną z największych innowacji, które trafiły do aparatu Nuewa I9 firmy Mindray, jest Smart Scene 3D, zorientowana na dany scenariusz technika skanowania przestrzennego, która pozwala na automatyczną identyfikację charakteru tkanek i zapewnia diagnozę dla konkretnego organu. Technologia obsługuje całą procedurę badania, od automatycznego rozpoznawania sytuacji klinicznej, po wykorzystanie automatyki na każdym etapie, od optymalizacji obrazu, po ustalanie płaszczyzny, kwantyfikację i tworzenie automatycznego cyklu pracy. W efekcie Nuewa I9 zmniejsza nakłady pracy wynikające z ręcznej obsługi, skraca czas skanowania poszczególnych pacjentów i zapewnia łatwą, precyzyjną i szybką diagnozę.

Nuewa I9 sprawia też, że interakcje w 3D/4D stają się niezwykle intuicyjne i wymagają mniej ruchów gałką. Wystarczy kliknąć i wybrać pożądany efekt spośród różnych scenariuszy aplikacji, takich jak Routine, iLive, Bone (kość), Tissue (tkanka), czy Follicle (pęcherzyk). Aparat posiada zintegrowane programy ustawień pozwalające uzyskać optymalne efekty obrazowania przestrzennego i stawia na łatwość użytkowania w każdej możliwej sytuacji klinicznej związanej z ginekologią i położnictwem.

SOURCE Mindray