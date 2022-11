Instituto Haroldo Jacobovicz leva idosos e deficientes visuais a concerto de música clássica

O brilho no olhar do primeiro encontro ou da retomada do contato com a cultura movimentou o Teatro Fernanda Montenegro nesta quinta-feira (03), em Curitiba

CURITIBA, Brasil, 4 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Depois de quase três anos sem participar de passeios, programações culturais ou atividades em lugares públicos, cerca de cem mulheres e homens com mais de 70 anos assistiram ao "Concerto Etnias", nesta quinta-feira (03), às 15h. Foram sessenta minutos de uma viagem musical por clássicos europeus, composições brasileiras e argentinas executadas pela Orquestra Anima Musicale, composta por 20 integrantes. Além dos hóspedes de sete casas de repouso de Curitiba e região metropolitana, participaram 60 pessoas com deficiência visual atendidas por três instituições da cidade.

A produtora Alma Musical em parceria com o Instituto Haroldo Jacobovicz, associação de direito privado sem fins lucrativos, que apoia ações sociais na capital, proporcionaram a sessão solidária. "Viabilizar um espetáculo exclusivo para instituições sociais é uma forma de garantir um fim de ano mais acolhedor para essas pessoas que ficaram privadas do acesso à cultura por quase três anos devido à pandemia", afirma o presidente do Instituto, empresário e empreendedor curitibano, Haroldo Jacobovicz.

Além do aspecto do lazer e entretenimento, a música clássica tem uma contribuição importante com a saúde mental e física. Estudo realizado no Reino Unido concluiu que as artes desempenham função positiva na prevenção e tratamento de doenças para 66% dos clínicos gerais que participaram do levantamento. A Organização Mundial da Saúde (Escritório Regional para a Europa) também tem um relatório que traz evidências sobre os benefícios para a saúde mental e física decorrentes do envolvimento com a arte.

Inclusão

As casas de repouso suspenderam as saídas para programações em parques, praças, museus, cinemas, teatros desde 2020. "Foi um período de isolamento necessário para preservá-los do contágio pelo coronavírus, mas que restringiu muito a possibilidade de socialização, integração e contato com atrações culturais", afirma Laís Cherigatto, gerente da Elissa Village, instituição que participou do evento.

No repertório, os convidados ouviram Astor Piazzola, Ernesto Nazareth, Vivaldi, Tchaicovsky e Johannes Brahms com solos de violino, piano, cravo e bandoneon. "Para boa parte dos idosos assistidos por instituições ligadas à Fundação de Ação Social de Curitiba (FAS), foi a primeira experiência de estar em um teatro para um concerto", conta a assistente social, Rúbia Suziane de Oliveira, responsável pela gerência técnica de Idosos, Adultos e Pessoas com Deficiência da FAS.

No caso dos deficientes visuais, a música é um elemento de inclusão social, que estimula sua participação ativa, promove a autoconfiança e expansão do universo cultural. A musicoterapia é uma atividade terapêutica vastamente utilizada em escolas e instituições de apoio a pessoas com deficiência visual. Diversos estudos mostram que a audição de deficientes visuais é mais aguçada em relação às pessoas que podem enxergar. "A música é muito especial para nós e ter a oportunidade de ouvir uma orquestra dentro do teatro foi um grande presente", afirma o diretor do Instituto Paranaense de Cegos, Ênio Rodrigues da Rosa.

Para garantir a comodidade dos convidados, o Instituto Haroldo Jacobovicz também ofereceu transporte entre as instituições e o teatro, lanche no local e manteve uma unidade de atendimento emergencial de plantão. A plateia do teatro contou com aproximadamente 200 pessoas, incluindo acompanhantes, cuidadores e enfermeiros.

Instituições Participantes:

Adevipar

Asilo São Vicente

Casa do Vovô

Casa Hebron

Elissa Village

Escola São Camilo

Instituto Paranaense de Cegos

Remanso

Seniors Club

