Instituto Internacional del Agua de Estocolmo: Sandra Postel, líder de opinión en el área del agua dulce, recibió el Premio del Agua de Estocolmo 2021

ESTOCOLMO, 22 de marzo de 2021 /PRNewswire/-- Sandra Postel recibe el Premio del Agua de Estocolmo 2021 por su extendido y sobresaliente trabajo para dar sentido a complejos problemas relacionados con el agua. Como autora y educadora, ha realizado importantes aportes a la comprensión de algunos de los mayores desafíos de nuestro tiempo y ha demostrado que tenemos el poder de encontrar soluciones sostenibles.

Sandra Postel, una autoridad líder, es una prolífica autora y comunicadora en temas de agua a nivel internacional. Ha sido aclamada por su enfoque inspirador, innovador y práctico para promover la preservación y el uso sostenible del agua dulce. A lo largo de su carrera, Postel ha abordado complejos problemas relacionados con el agua en sus libros, artículos y conferencias, con el objetivo de que sean comprensibles para una amplia audiencia.

Al recibir el premio, Postel dijo: "Es el honor de toda una vida y estoy increíblemente agradecida. El agua es la base de la vida, y es finita. Descubrir cómo satisfacer las necesidades de agua de la humanidad y, al mismo tiempo, permitir que los ecosistemas de agua dulce prosperen es ahora un desafío existencial, porque esos ecosistemas apoyan la red de la vida a la que pertenece la humanidad. Todos podemos desempeñar un papel en el logro de este desafío".

En su cita, el comité de nominación del Premio del Agua de Estocolmo comentó: "Sandra Postel es una autoridad líder a nivel mundial en materia de escasez de agua y una de las mayores comunicadoras y educadoras del mundo en este campo. Nadie ha mostrado mayor compromiso, aptitud, valor y perseverancia para abordar problemas críticos y de gran alcance relacionados con el agua. Su trabajo ha sido fundamental para cambiar la conciencia pública y profesional sobre la crisis del agua".

La directora ejecutiva de SIWI, Torgny Holmgren, comentó: "Sandra Postel ha hecho contribuciones incalculables a nuestra comprensión del agua y, por lo tanto, a nuestra capacidad de forjar un futuro sostenible".

Sandra Postel dirige el proyecto Política Global del Agua. Ha escrito muchos artículos, así como varios libros innovadores, que incluyen Replenish: The Virtuous Cycle of Water and Prosperity ("Reabastecimiento: El ciclo virtuoso del agua y la prosperidad"). Su libro El último oasis, publicado en 1992, está disponible en ocho idiomas. Entre 2009 y 2015, se desempeñó como Freshwater Fellow (activista por el agua dulce) de National Geographic Society.

El Premio del Agua de Estocolmo es otorgado por SIWI en cooperación con la Real Academia de las Ciencias de Suecia y será entregado por el rey de Suecia, S. M. el Rey Carlos XVI Gustavo, el 25 de agosto, durante la Semana Mundial del Agua.

