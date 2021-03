Stockholm International Water Institute: a líder de ideias inovadoras sobre água potável, Sandra Postel, recebeu o Prêmio 2021 Stockholm Water Prize

ESTOCOLMO, 22 de março de 2021 /PRNewswire/-- Sandra Postel recebe o STOCKHOLM Water Prize 2021 por seu longo e excepcional trabalho para entender questões complexas relacionadas à água. Como escritora e educadora, ela fez contribuições importantes para a compreensão de alguns dos maiores desafios de nosso tempo e mostrou que temos o poder de encontrar soluções sustentáveis.

Sandra Postel é uma autoridade líder e autora e comunicadora prolífica sobre questões internacionais de água. Sua abordagem inspiradora, inovadora e prática foi saudada para promover a preservação e o uso sustentável de água potável. Ao longo de sua carreira, Postel abordou problemas complexos relacionados à água em seus livros, artigos e palestras, com o objetivo de torná-los compreensíveis para o grande público.

Ao receber o prêmio, Postel declarou: "É uma honra única e estou incrivelmente agradecida. A água é a base da vida – e é finita. Descobrir como atender às necessidades da humanidade por água e, ao mesmo tempo, permitir que os ecossistemas de água doce prosperem é agora um desafio existencial, porque esses ecossistemas apoiam a teia da vida à qual a humanidade pertence. Todos nós podemos fazer parte deste desafio."

Em sua citação, o Stockholm Water Prize Nominating Committee declarou: "Sandra Postel é uma autoridade líder mundial em escassez de água e uma das maiores comunicadoras e educadoras sobre água do mundo. Ninguém demonstrou mais comprometimento, capacidade, coragem e perseverança para abordar questões relacionadas à água bastante abrangentes e críticas. Seu trabalho tem sido fundamental para mudar a conscientização pública e profissional sobre a crise da água."

A diretora executiva do SIWI, Torgny Holmgren, comentou: "Sandra Postel fez contribuições inestimáveis para nossa compreensão da água e, portanto, para a nossa capacidade de moldar um futuro sustentável."

Sandra Postel dirige o projeto Global Water Policy. Ela escreveu alguns artigos, bem como vários livros inovadores, incluindo Replenish: The Virtuous Cycle of Water and Prosperity. Seu livro de 1992, Last Oasis, foi traduzido para oito idiomas. De 2009 a 2015, ela atuou como membro da National Geographic Society.

O Stockholm Water Prize é concedido pela SIWI em cooperação com a Royal Swedish Academy of Sciences e será apresentado pelo Rei sueco, H.M King Carl XVI Gustaf, em 25 de agosto, durante a Semana Mundial da Água.

Para mais informações e fotos: www.siwi.org/prizes

FONTE Stockholm International Water Institute

