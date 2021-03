Le Stockholm International Water Institute Sandra Postel, leader d'opinion dans le domaine de l'eau douce, reçoit le Prix Nobel de l'eau de Stockholm 2021

STOCKHOLM, 22 mars 2021 /PRNewswire/ -- Sandra Postel reçoit le Prix Nobel de l'eau de Stockholm 2021 pour son long et remarquable travail visant à donner un sens aux questions complexes relatives à l'eau. En tant qu'auteure et éducatrice, elle a considérablement contribué à la compréhension de certains des plus grands défis de notre époque et a montré que nous avons le pouvoir de trouver des solutions durables.

Sandra Postel est une pointure et une auteure, une interlocutrice prolifique sur les questions internationales relatives à l'eau. Elle a été saluée pour son approche inspirante, innovante et pratique destinée à promouvoir la conservation et l'utilisation durable de l'eau douce. Tout au long de sa carrière, Mme Postel a abordé des problèmes complexes liés à l'eau dans ses livres, articles et conférences, dans le but de les rendre compréhensibles pour un large public.

Lors de la remise du prix, Mme. Postel a déclaré : « C'est ma plus grande fierté et je suis incroyablement heureuse. L'eau est la base de la vie - et elle est limitée. Trouver le moyen de répondre aux besoins de l'humanité en eau tout en permettant aux écosystèmes d'eau douce de prospérer est désormais un défi existentiel, car ces écosystèmes tissent la chaine de la vie à laquelle appartient l'humanité. Nous pouvons tous relever ce défi. »

Lors de sa déclaration, le comité de nomination du Stockholm Water Prize a dit : « Sandra Postel est une pointure mondiale en matière de raréfaction des ressources en eau et l'une des plus grandes interlocutrices et pédagogues au monde dans ce domaine. Personne n'a fait preuve d'autant d'engagement, de qualité, de courage et de persévérance pour appréhender les enjeux relatifs à l'eau aussi divers que cruciaux. Son travail consistait à sensibiliser le public et les professionnels sur la crise de l'eau. »

Le directeur général de SIWI, Torgny Holmgren, a déclaré : « Sandra Postel nous a permis d'avoir une meilleure connaissance de l'eau, de façon à construire un avenir durable.

Sandra Postel dirige le Global Water Policy Project. Elle est l'auteure de nombreux articles et de plusieurs livres novateurs, dont Replenish : The Virtuous Cycle of Water and Prosperity. Son livre paru en 1992, Last Oasis, est publié en huit langues. De 2009 à 2015, elle a travaillé dans le domaine de l'eau douce pour la National Geographic Society.

Le prix Nobel de l'eau de Stockholm est décerné par le SIWI en coopération avec l'Académie royale des sciences de Suède et sera remis le 25 août par le roi de Suède S.M. le roi Charles XVI Gustave pendant la semaine mondiale de l'eau.

