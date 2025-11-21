INTAMSYS lance l'imprimante FUNMAT PRO 310 APOLLO : une redéfinition de la production en continu grâce à l'impression en 3D PAEK à haute vitesse et à haute résistance

De l'« impression PEEK de qualité » au « développement de la production PAEK »

FRANCFORT, Allemagne, 21 novembre 2025 /PRNewswire/ -- INTAMSYS, leader mondial de l'impression en 3D industrielle par dépôt de filament fondu (FFF), a officiellement lancé aujourd'hui son imprimante en 3D de matériaux à haute performance de nouvelle génération, la FUNMAT PRO 310 APOLLO, lors du salon Formnext.

Au cours de la dernière décennie, l'impression en 3D FFF est passée du prototypage à la production de pièces fonctionnelles. INTAMSYS a toujours été à l'avant-garde de cette transformation industrielle.

INTAMSYS FUNMAT PRO 310 APOLLO INTAMQuality

En 2016, INTAMSYS a sorti sa première imprimante à haute température, la FUNMAT HT. C'était alors l'une des premières entreprises à proposer une impression FFF stable du PEEK. À une époque où l'impression PLA de qualité était encore une référence, INTAMSYS a établi une nouvelle norme avec sa capacité d'impression PEEK de qualité, attirant sur elle l'attention du monde entier. Pionnière de l'impression en 3D PEEK, l'entreprise a ouvert la voie à l'adoption de matériaux à haute performance dans la fabrication additive industrielle.

Depuis lors, INTAMSYS n'a cessé d'élargir sa compatibilité avec divers matériaux, du PEEK à la grande famille des PAEK, en passant par une vaste gamme de thermoplastiques de qualité technique, pour consolider sa position de leader dans le segment de l'impression FFF industrielle.

Aujourd'hui, INTAMSYS va au-delà de l'« impression de qualité » pour permettre une production continue avec les matériaux PAEK. Née de cette vision, la nouvelle imprimante FUNMAT PRO 310 APOLLO symbolise une nouvelle ère, où les matériaux à haute performance quittent le laboratoire pour intégrer la ligne de production.

De l'imprimante en 3D au système de productivité :un bond en avant dans le système d'impression de matériaux à haute performance

L'imprimante 310 APOLLO n'est pas une simple avancée dans la série FUNMAT : il s'agit d'une mise à niveau du système de fabrication de matériaux à haute performance.

Grâce à son contrôle et à son optimisation des processus multiphysiques uniques, la 310 APOLLO offre une vitesse d'impression jusqu'à 4 fois plus élevée et une résistance de l'axe Z plus que doublée (dépassant 40 MPa).

L'imprimante présente les caractéristiques suivantes :

Deux boîtes de filament de 3 kg à séchage actif

Reconnaissance des matériaux par RFID

Nouveau système de traçabilité INTAMQualityTM

Toutes contribuent en synergie à assurer la stabilité des processus et la cohérence de la production.

Côté logiciel, la plateforme de tranchage INTAMSUITE NEOTM permet une planification intelligente de la trajectoire et une adaptation des processus fondées sur un contrôle précis de la température, du flux et de la trajectoire afin d'assurer des impressions fiables et reproductibles de matériaux à haute performance.

Pour répondre à des exigences industrielles toujours accrues, la 310 APOLLO est désormais équipée du nouveau système d'assurance de la qualité INTAMQualityTM. En enregistrant tout, de la source du filament aux paramètres d'impression, et même l'ensemble des journaux des durées d'exécution, l'imprimante crée une empreinte digitale unique de chaque pièce imprimée, qui rend possibles la traçabilité complète et la vérification de la qualité. Pour une livraison de qualité certifiée ou la cohérence de la production avec plusieurs imprimantes, INTAMQualityTM est un gage de confiance dans l'ensemble des lots et des sites.

Une conception pour la production continue : débloquer une véritable productivité grâce à des matériaux à haute performance

L'industrie manufacturière entre dans une nouvelle ère structurelle :

Les robots humanoïdes nécessitent des pièces structurelles légères mais très résistantes.

Les aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOLs) exigent des composants légers, solides et résistants aux intempéries.

L'industrie aéronautique ne cesse de repousser les limites des matériaux composites à haute performance.

Dans ces domaines de pointe, les matériaux PAEK deviennent indispensables. Pourtant, l'obtention d'une performance constante des matériaux et d'une efficacité de production à grande échelle reste le défi du « dernier kilomètre » dans ces secteurs.

C'est là qu'intervient la 310 APOLLO, en faisant passer l'impression en 3D de matériaux à haute performance du laboratoire à l'atelier de fabrication.

Conçue comme une solution au niveau du système pour une production continue de qualité industrielle, la 310 APOLLO représente un changement fondamental :

De l'impression à haute performance à l'impression de matériaux à haute performance.

Facilitateur de fabrication, pas seulement fabricant d'imprimantes

« Nous n'avons pas seulement lancé une imprimante plus rapide, nous avons construit une unité de fabrication automatisée et évolutive, aux processus traçables », a déclaré Charles Han, fondateur et directeur général d'INTAMSYS.

« Nous avons toujours pensé que la véritable valeur de l'impression en 3D industrielle ne résidait pas seulement dans la vitesse ou la résistance, mais dans sa capacité à remodeler la logique de fabrication. La 310 APOLLO ne représente pas un simple saut technologique, c'est un pas en avant décisif vers une production évolutive, intelligente et durable pour les fabricants mondiaux. »

Jimmy Yuan, directeur des produits chez INTAMSYS, a ajouté :

« Chaque détail de la conception de la 310 APOLLO s'articule autour d'une fiabilité de niveau production, du système IDEX à double buse au suivi des données de bout en bout. Nous ne nous contentons pas d'assurer de meilleurs résultats d'impression, nous offrons une capacité de production fiable. »

La FUNMAT PRO 310 APOLLO redéfinit les possibles pour les systèmes d'impression FFF qui traitent des matériaux à haute performance, non seulement comme imprimante, mais aussi comme système de production à part entière au service des usines intelligentes de demain.

À propos d'INTAMSYS

INTAMSYS (INTelligent Additive Manufacturing SYStems) est une société de haute technologie qui se consacre à l'impression en 3D de qualité industrielle, sur la base de matériaux à haute performance et d'ingénierie. Créée par une équipe d'ingénieurs riches d'une grande expérience dans les équipements de précision et les matériaux avancés, INTAMSYS propose des solutions de fabrication additive de bout en bout : validation de concept, prototypage fonctionnel et production évolutive.

La série FUNMAT de la société est utilisée par des clients du monde entier dans les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile, de l'électronique, de la robotique, de l'éducation et des soins de santé.

S'appuyant sur ses bureaux à Shanghai, Dongguan, Stuttgart (Allemagne) et dans le Minnesota (États-Unis), ainsi que sur un réseau mondial de partenaires, INTAMSYS continue à donner le ton en matière d'industrialisation de l'impression en 3D FFF de matériaux à haute performance dans le monde entier.

INTAMSYS -- Fabriquer l'avenir, redonner du pouvoir aux industries.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.intamsys.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2825738/INTAMSYS_FUNMAT_PRO_310_APOLLO.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2825739/INTAMQuality.jpg