INTAMSYS lanceert de FUNMAT PRO 310 APOLLO: Het herdefiniëren van continue productie met hoge snelheid, hoge-sterkte PAEK 3D-printen

Van "goed PEEK printen" naar "PAEK-productie opschalen"

FRANKFURT, Duitsland, 21 november 2025 /PRNewswire/ -- INTAMSYS, wereldwijd marktleider op het gebied van industrieel FFF 3D-printen, lanceerde vandaag op Formnext officieel haar volgende generatie 3D-printer voor hogeprestatie materiaalprinten, de FUNMAT PRO 310 APOLLO.

In de afgelopen tien jaar is FFF 3D-printen geëvolueerd van prototypen naar de productie van functionele onderdelen. INTAMSYS heeft altijd voorop gelopen bij deze industriële transformatie.

INTAMSYS FUNMAT PRO 310 APOLLO INTAMQuality

In 2016 lanceerde INTAMSYS zijn eerste hogetemperatuurprinter, de FUNMAT HT, waarmee het een van de eerste bedrijven was die stabiel FFF-printen van PEEK kon realiseren. In een tijd waarin "goed PLA printen" nog steeds een benchmark was, zette INTAMSYS een nieuwe standaard met zijn vermogen om "goed PEEK te printen" -- wat wereldwijd de aandacht trok. Als pionier op het gebied van PEEK 3D-printen heeft het bedrijf de weg geëffend voor de toepassing van hoogwaardige materialen in industriële additive manufacturing.

Sindsdien heeft INTAMSYS de materiaalcompatibiliteit voortdurend uitgebreid -- van PEEK tot de bredere PAEK-familie en een breed scala aan engineering-grade thermoplasten -- waarmee het zijn leiderschap in het industriële FFF segment heeft bevestigd.

Nu gaat INTAMSYS verder dan "goed printen" om continue productie met PAEK materialen mogelijk te maken. De nieuwe FUNMAT PRO 310 APOLLO is geboren uit deze visie en markeert een nieuw tijdperk waarin hoogwaardige materialen van het lab naar de productielijn worden gebracht.

Van 3D-printer tot productiviteitssysteem:

Een sprong voorwaarts op systeemniveau in hogeprestatie materiaalprinten

De 310 APOLLO is niet zomaar een uitbreiding in de FUNMAT-serie -- het is een upgrade op systeemniveau in hoogwaardige materiaalproductie.

Met zijn unieke multi-physics procescontrole en optimalisatie levert de 310 APOLLO tot 4x hogere printsnelheid en meer dan 2x hogere Z-as sterkte (meer dan 40 MPa).

Kenmerken:

Dubbele 3 kg dozen met actief drogend filament

RFID-materiaalherkenning

Het onlangs gelanceerde INTAMQualityTM traceerbaarheidssysteem

die allemaal samenwerken om processtabiliteit en productieconsistentie te garanderen.

Aan de softwarekant biedt het INTAMSUITE NEOTM snijplatform intelligente padplanning en procesaanpassing, met nauwkeurige regeling van temperatuur, stroom en pad voor betrouwbare, herhaalbare materiaalafdrukken met hoge prestaties.

Om aan de groeiende industriële eisen te voldoen, is de 310 APOLLO nu uitgerust met het nieuwe INTAMQualityTM kwaliteitsborgingssysteem in de productie. Door alles vast te leggen, van filamentbron tot printparameters en volledige runtime logs, creëert het een unieke digitale vingerafdruk voor elk geprint onderdeel -- waardoor volledige traceerbaarheid en kwaliteitsverificatie een realiteit wordt. Of het nu gaat om levering op certificeringsniveau of consistente multi-printer productie, met INTAMQualityTM kun je vertrouwen op verschillende batches en locaties.

Gebouwd voor continue productie: Echte productiviteit ontsluiten met materialen met hoge prestaties

De productie gaat een nieuw structureel tijdperk in:

Humanoïde robots vereisen lichte maar sterke structurele onderdelen.

eVTOL's vereisen onderdelen die licht, sterk en weerbestendig zijn.

De ruimtevaart blijft de grenzen van hoogwaardige composieten verleggen.

Op deze geavanceerde gebieden worden PAEK-materialen onmisbaar. Toch blijft het bereiken van consistente materiaalprestaties en productie-efficiëntie op schaal nog een uitdaging om het "laatste loodje" te leggen in de industrie.

Dit is waar de 310 APOLLO toe in staat is -- het brengt hogeprestatie materiaalprinten in 3D van het lab naar de productievloer.

De 310 APOLLO is ontworpen als een systeemoplossing voor industriële continuproductie en betekent een fundamentele verandering:

Van printen met hoge prestaties tot printen van materialen met hoge prestaties.

Een fabrikant - niet alleen een printerfabrikant

"We hebben niet alleen een snellere printer op de markt gebracht, maar ook een geautomatiseerde, traceerbare en schaalbare productie-eenheid", zegt Charles Han, oprichter en CEO van INTAMSYS.

"We hebben altijd geloofd dat de echte waarde van industrieel 3D-printen niet alleen ligt in snelheid of kracht, maar in het vermogen om de productielogica opnieuw vorm te geven. De 310 APOLLO is niet alleen een technologische sprong - het is een cruciale stap voorwaarts in schaalbare, intelligente, en duurzame productie voor wereldwijde fabrikanten."

Jimmy Yuan, directeur Producten bij INTAMSYS, voegt hieraan toe:

"Elk ontwerpdetail in de 310 APOLLO draait om productiebetrouwbaarheid -- van het IDEX-systeem met dubbele spuitmond tot end-to-end datatracking. We leveren niet alleen betere afdrukresultaten, maar ook betrouwbare productiecapaciteit."

De FUNMAT PRO 310 APOLLO herdefinieert wat mogelijk is voor FFF-systemen die hoogwaardige materialen verwerken, niet alleen als printer, maar als een volwaardig productiesysteem dat de slimme fabrieken van morgen mogelijk maakt.

Over INTAMSYS

INTAMSYS (INTelligent Additive Manufacturing SYStems) is een hightechbedrijf dat zich toelegt op industrieel 3D-printen met hoogwaardige en technische materialen. INTAMSYS is opgericht door een team van ingenieurs met uitgebreide ervaring in precisieapparatuur en geavanceerde materialen en biedt end-to-end oplossingen voor additive manufacturing, van conceptvalidatie tot functionele prototypes tot schaalbare productie.

De FUNMAT-serie van het bedrijf levert wereldwijd aan klanten in de ruimtevaart, auto-industrie, elektronica, robotica, onderwijs en gezondheidszorg.

Met kantoren in Shanghai, Dongguan, Stuttgart (Duitsland) en Minnesota (VS) en een wereldwijd netwerk van partners blijft INTAMSYS de industrialisatie van hoogwaardige materialen FFF 3D-printen wereldwijd stimuleren.

INTAMSYS -- De toekomst produceren, industrieën versterken.

