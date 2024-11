Integrierte Gleichstrommessgeräte CHX120 von CHINT bieten eine zuverlässige und präzise Lösung

SHANGHAI, 15. November 2024 /PRNewswire/ -- (CHINT) Die weltweite Verlagerung hin zu Elektrofahrzeugen (EVs) und erneuerbaren Energielösungen hat die Nachfrage nach genauen und zuverlässigen Gleichstrommesstechnologien erhöht. Gleichstromzähler spielen eine entscheidende Rolle in Ladesystemen, in denen eine präzise Energiemessung unerlässlich ist, um Transparenz, Effizienz und Fairness sowohl für Betreiber als auch für Verbraucher zu gewährleisten.

Gleichstromzähler sind in erster Linie für Ladestationen für Elektrofahrzeuge gedacht, bei denen es auf hohe Präzision und Zuverlässigkeit ankommt. Der CHINT CHX120 ist ein innovativer Gleichstromzähler, der speziell für EV-Ladestationen und andere DC-Messumgebungen mit hohem Bedarf entwickelt wurde. Die wichtigsten Merkmale sind:

Kompaktes Design : Shunt und Zähler sind in einer einzigen Einheit zusammengefasst, was Platz spart und die Installation vereinfacht.

: Shunt und Zähler sind in einer einzigen Einheit zusammengefasst, was Platz spart und die Installation vereinfacht. Hochpräzise Messungen : Genaue Ablesungen für vorwärts- und rückwärtsgerichtete Energieflüsse, die eine zuverlässige Abrechnung gewährleisten.

: Genaue Ablesungen für vorwärts- und rückwärtsgerichtete Energieflüsse, die eine zuverlässige Abrechnung gewährleisten. Unterstützung für mehrere Tarife und Zeiträume : Unterstützt bis zu 12 Tarife und 24 Zeiträume für flexible Energiepreise.

: Unterstützt bis zu 12 Tarife und 24 Zeiträume für flexible Energiepreise. Intelligente Temperaturüberwachung : Überwacht die Temperatur, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und die Lebensdauer der Geräte zu verlängern.

: Überwacht die Temperatur, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und die Lebensdauer der Geräte zu verlängern. Starke Kommunikationskompatibilität : Kompatibel mit RS-485, Modbus und anderen Protokollen für eine nahtlose Systemintegration.

: Kompatibel mit RS-485, Modbus und anderen Protokollen für eine nahtlose Systemintegration. Diverse Shunt-Spezifikationen : Bietet verschiedene Shunt-Größen, die Ströme bis zu 650 A für Hochleistungsanwendungen unterstützen.

: Bietet verschiedene Shunt-Größen, die Ströme bis zu 650 A für Hochleistungsanwendungen unterstützen. Doppelte Versiegelung : Mit physischen und elektronischen Siegeln für erhöhte Sicherheit und Manipulationssicherheit.

: Mit physischen und elektronischen Siegeln für erhöhte Sicherheit und Manipulationssicherheit. Starke Datenspeicherfunktionalität: Speichert bis zu 100 Ladezyklen und bewahrt die Daten 10 Jahre lang bei Stromausfällen.

Der CHX120 ist perfekt für Ladestationen für Elektrofahrzeuge und andere Gleichstrommessszenarien, bei denen es auf hohe Präzision, Sicherheit und Zuverlässigkeit ankommt. Er eignet sich besonders für Hochleistungs-Ladeanwendungen und Systeme, die eine robuste Leistung und langfristige Datenspeicherung erfordern.

Gleichstromzähler sind wesentliche Komponenten in modernen Energiesystemen, insbesondere in der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Ihre Fähigkeit, den Energieverbrauch genau zu messen, Daten aus der Ferne zu übermitteln und sich nahtlos in komplexe Systeme zu integrieren, macht sie sowohl für Betreiber als auch für Verbraucher von unschätzbarem Wert. Der CHINT CHX120 ist ein hervorragender Gleichstrom-Energiezähler, der modernste Technologie mit praktischem Design verbindet und eine zuverlässige und präzise Lösung für die heutigen Anforderungen der Gleichstrommessung bietet.

Durch das Verständnis der Prinzipien, der Technologie und der Anwendung von Gleichstromzählern können Unternehmen und Verbraucher fundierte Entscheidungen zur Optimierung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz treffen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2557870/image_5019413_31239855.jpg