Les compteurs CC intégrés CHX120 de CHINT offrent une solution fiable et précise

SHANGHAI, 15 novembre 2024 /PRNewswire/ -- (CHINT) La transition mondiale vers les véhicules électriques (VE) et les solutions d'énergie renouvelable a entraîné une hausse de la demande de technologies de comptage CC précises et fiables. Les compteurs à courant continu jouent un rôle crucial dans les systèmes de recharge, où une mesure précise de l'énergie est essentielle pour garantir la transparence, l'efficacité et l'équité tant pour les opérateurs que pour les consommateurs.

Les compteurs à courant continu sont principalement conçus pour les stations de recharge de véhicules électriques, où la précision et la fiabilité sont essentielles. Le CHINT CHX120 est un compteur CC innovant conçu spécifiquement pour les stations de recharge de véhicules électriques et autres environnements de comptage CC à forte demande. Principales caractéristiques :

Design intégré : shunt et compteur combinés en une seule unité, ce qui réduit l'espace et simplifie l'installation.

Mesures de haute précision : des relevés précis des flux d'énergie, tant à l'aller qu'au retour, garantissant une facturation fiable.

Prise en charge de plusieurs tarifs et périodes : prend en charge jusqu'à 12 tarifs et 24 périodes pour une tarification flexible de l'énergie.

Contrôle intelligent de la température : surveille la température pour garantir un fonctionnement sûr et prolonger la durée de vie de l'équipement.

Forte compatibilité en matière de communication : compatible avec RS-485, Modbus et d'autres protocoles pour une intégration transparente du système.

Diverses spécifications de shunt : offre différentes tailles de shunt, supportant des courants jusqu'à 650A pour les applications de haute puissance.

Double étanchéité : les scellés physiques et électroniques renforcent la sécurité et l'inviolabilité.

Solide fonctionnalité de stockage de données : stocke jusqu'à 100 cycles de charge et préserve les données pendant 10 ans en cas de coupure de courant.

Le CHX120 est parfait pour les stations de recharge de véhicules électriques et d'autres scénarios de comptage CC où la haute précision, la sécurité et la fiabilité sont cruciales. Il est particulièrement adapté aux applications de recharge à haute puissance et aux systèmes nécessitant des performances robustes et un stockage de données à long terme.

En résumé, les compteurs à courant continu sont des composants essentiels des systèmes énergétiques modernes, en particulier dans l'infrastructure de recharge des véhicules électriques. Leur capacité à mesurer avec précision la consommation d'énergie, à communiquer les données à distance et à s'intégrer de manière transparente dans des systèmes complexes les rend inestimables tant pour les opérateurs que pour les consommateurs. Le CHINT CHX120 est un compteur d'énergie CC remarquable qui allie une technologie de pointe à un design pratique, offrant une solution fiable et précise pour les besoins actuels de comptage CC.

En comprenant les principes, la technologie et l'application des compteurs à courant continu, les entreprises et les consommateurs peuvent prendre des décisions éclairées pour optimiser la consommation d'énergie et améliorer l'efficacité opérationnelle.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2557870/image_5019413_31239855.jpg