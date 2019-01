Intelex Technologies ernennt Neil Berry zum Senior Vice President und General Manager, EMEA

TORONTO, January 9, 2019 /PRNewswire/ --

Führungskraft mit Erfahrung aus Start-ups und etablierten SaaS-Unternehmen wird die neue europäische Expansion vorantreiben

Intelex Technologies, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierter Environmental, Health, Safety & Quality (EHSQ) Management-Software, gab heute die Ernennung von Neil Berry, Senior Vice President und General Manager, EMEA, am vor kurzem eröffneten britischen Standort Reading bekannt.

In seiner Rolle wird Berry die Skalierung und das Wachstum der Operationen von Intelex Technologies in Europa vorantreiben. Er wird das expandierende Team leiten, um einen wachsenden Kundenstamm in Europa zu unterstützen und strategisch enge Kollaborationen mit sowohl bestehenden Kunden zu entwickeln als auch das Wachstum von potenziellen Neukunden, Vertrieb, Marketing und Partnerschaften voranzutreiben.

"Bei unserer wachsenden Präsenz in Europa freuen wir uns, Neil Berry in seiner neuen Position willkommen zu heißen. Er bringt außergewöhnliche Erfahrungen im Aufbau und der Weiterentwicklung von großen Unternehmenssoftware- und SAAS-Unternehmen weltweit mit sich", so Steve Johnson, Chief Commercial Officer bei Intelex. "Neil Berry kann auf starke Führungsfähigkeiten verweisen, was unseren Kundenerfolg in ganz Europa stärken und erweitern wird."

Zuvor war er als VP & MD International für Comcast Technology Solutions tätig, wo er für die Leitung des internationalen Teams außerhalb von Nordamerika verantwortlich war und ein erhebliches Wachstum erzielen konnte. Er bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung im Aufbau und der Weiterentwicklung großformatiger Unternehmensbewertungen aus den Branchen Software und Technologie in das Team ein. Er hatte außerdem Führungspositionen bei Opentext (zuvor Metastorm) und Ooyala inne.

"Intelex ist bereits ein global führendes Unternehmen mit einer sehr beeindruckenden Liste von mehr als 140 Kunden in Europa. Die Marktchance, diese Führungsposition mit dem Wachstum des EHSQ-Marktes in Europa auszubauen, ist erheblich. Ich bin begeistert, mich einem so marktführenden, innovativen Unternehmen mit einem hervorragenden Team anzuschließen, um diese Expansion mit voranzubringen", sagte Berry.

Mit mehr als 1.300 Kunden und 4 Millionen Nutzern in 150 Ländern ist Intelex Technologies Inc. ein Weltführer auf dem Gebiet von Environmental, Health, Safety & Quality (EHSQ) Management-Software. Seit 1992 helfen seine skalierbare webbasierte Plattform und Anwendungen Kunden in allen Branchen dabei, Geschäftsleistungen zu verbessern, organisationsübergreifendes Risiko zu verringern und für eine nachhaltige Einhaltung von international akzeptierten Standards (wie ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und OHSAS 18001) sowie von behördlichen Anforderungen zu sorgen. Intelex ist eines der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen Nordamerikas, wird seit sieben Jahren als "Great Place to Work" anerkannt und hat die Auszeichnungen "Most Admired Corporate Cultures" von Waterstone und "Best Managed Companies" von Deloittes erhalten. Intelex hat seinen Hauptsitz in Toronto, Ontario (Kanada) und unterhält Bürostandorte in Denver, CO (USA) und Reading (UK). Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.intelex.com

Weitere Informationen: Stellenangebote: https://www.intelex.com/careers

Medienkontakt: Jennifer Rollo, Manager, Marketing Communications, Events & Strategy, E-Mail: Jennifer.rollo@intelex.com , 647-502-4659

