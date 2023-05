Inteligência artificial identifica 5 espécimes diferentes de onças-pintadas em reserva no México

União entre ambientalistas, governo local, comunidade e a Huawei deve salvar espécies ameaçadas de extinção

SÃO PAULO, 19 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Especialistas em preservação ambiental da International Union for Conservation of Nature (IUCN), em parceria com o governo de Iucatã, a comunidade local, a C Minds AI for Climate, a Rainforest Connection, a Universidade Politécnica de Iucatã e a Huawei Cloud identificaram 119 espécimes, incluindo cinco de onças-pintadas, em uma reserva natural em Dzilam, Iucatã, no sudeste do México. O anúncio é inédito e deve gerar impacto excepcional na preservação do meio ambiente nessa região do país.

Com a ajuda do sistema de inteligência artificial da Huawei Cloud, essa foi a primeira vez que pesquisadores locais identificaram a existência de onças na reserva. Ambientalistas estimam que existem cerca de 4.000 a 5.000 onças selvagens no México. Mais da metade vive na península de Iucatã.

Para chegar a esse resultado, Regina Cervera, coordenadora de projetos da agência de inovação C Minds AI for Climate, conta que, a cada 40 dias, uma equipe de especialistas do governo de Iucatã e da comunidade Dzilam coletavam dados do sistema de monitoramento instalado na floresta.

As equipes coletaram mais de 30.000 fotos e 550.000 gravações entre áudios e vídeos. Os dados foram processados usando a plataforma ModelArts AI da Huawei Cloud e a plataforma Arbimon AI da Rainforest Connection nos laboratórios da Universidade Politécnica de Iucatã, em Mérida.

"Estamos desenvolvendo um sistema de monitoramento de biodiversidade com base nas tecnologias da Huawei Cloud. Nosso foco é a onça, pois sua proteção significa a preservação de todo o ecossistema", disse Regina.

A Reserva Natural Dzilam de Bravo é um habitat importante para muitas espécies. Com base nos dados coletados, foram identificadas 5 espécimes de onças, 88 de aves, 22 de mamíferos, 5 de répteis e 4 de anfíbios, das quais 34 estão na lista vermelha de espécimes ameaçadas. Antes do projeto, os especialistas locais não sabiam se havia onças na reserva.

"As onças estão em perigo de extinção no México", informa Regina. Então, confirmar que existem espécimes em nossas reservas naturais é muito importante. Ser capaz de detectá-las automaticamente e monitorá-las em tempo real auxilia no planejamento e na tomada de decisões em favor da conservação". A biodiversidade na área está ameaçada por vários fatores como caça, desmatamento e mudanças climáticas.

Tech4Nature México



Iniciado em 2022, o projeto Tech4Nature México envolve a implantação de um sistema de monitoramento contínuo e integrado composto por câmeras e soluções acústicas para identificar e rastrear onças e suas presas, bem como os impactos das mudanças climáticas na região.

"Carregamos os dados em uma plataforma de Big Data devido ao grande volume de informações. Fazemos o processamento em alta velocidade com ajuda de algoritmos de inteligência artificial. Assim, é possível entender as imagens e detectar os animais que nos interessam", explica Joaquín Saldana, diretor de marketing estratégico da Huawei Latin America.

"Quais são as ameaças à biodiversidade e às onças? Basicamente, a falta de informação", diz Benjamín Campos, líder comunitário da Reserva Estadual Dzilam. Sayda Rodríguez Gómez, secretária de Desenvolvimento Sustentável de Iucatã, vai pelo mesmo raciocínio. "O conhecimento é algo extremamente valioso. Com o monitoramento, descobrimos uma rica diversidade ambiental que não sabíamos que estava lá. Se as pessoas não sabem que esses animais existem, não nos ajudam a preservá-los", diz ela.

"Nos próximos meses, nosso objetivo será identificar cada animal individualmente, algo que nunca foi feito antes e que terá um impacto enorme no projeto", finalizou.

Para conhecer mais, acesse: https://www.forclimate.ai/tech4nature

Sobre a Huawei



A Huawei é líder global de infraestrutura para Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e dispositivos inteligentes, e uma das marcas mais valiosas do mundo, de acordo com a Forbes. A companhia tem como visão enriquecer a vida das pessoas por meio das tecnologias digitais e é dedicada à inovação centrada no cliente. A Huawei possui quatro unidades de negócios no Brasil: o grupo dedicado às operadoras, que oferece equipamentos e infraestrutura de telecomunicações; a área que atende às necessidades do mercado corporativo, fornecendo soluções e infraestrutura em TIC; a Huawei Cloud, com os serviços de nuvem pública e híbrida e soluções para dar escala aos negócios com estabilidade e segurança; e a Huawei Digital Power, com soluções inteligentes voltadas para geração, distribuição e armazenamento de energia fotovoltaica. A empresa também desenvolve projetos na área de soluções automotivas inteligentes e dispositivos para o consumidor final, como smartwatches, roteadores, smartphones e outros. Com mais de 207 mil funcionários em todo o mundo, a companhia atende mais de um terço da população mundial. A Huawei também acredita que a digitalização é o caminho para um mundo mais sustentável e uma economia zero carbono, baseada em fontes renováveis de energia. A Huawei é uma das empresas que mais investe em pesquisa no mundo. É por isso que se tornou uma das maiores detentoras de patentes do globo. Na nova era digital, a indústria de TIC exige ainda mais investimento em pesquisa e desenvolvimento, e a Huawei continuará desempenhando seu papel principal na inovação para construir um mundo totalmente conectado e inteligente. Há 25 anos no país, a Huawei está no Brasil para o Brasil e quer se tornar cada vez mais uma importante parceira na transformação digital e na contribuição com tecnologias sustentáveis para a sociedade brasileira. Além de líder no mercado nacional de banda larga fixa e móvel por meio das parcerias estabelecidas com as principais operadoras de telecomunicações, a Huawei tem um perfil integrado, com soluções para os setores público, privado, financeiro, transporte, mineração e energia, entre outros. A empresa possui escritórios nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Recife, além de um Centro de Distribuição em Sorocaba (SP) e duas unidades fabris, em Jundiaí (SP) e em Manaus (AM). Trabalha em parceria com brasileiros, impulsionando a inovação e ajudando a desenvolver novos talentos locais para o setor de telecomunicações. Nos últimos 10 anos, treinou mais de 40 mil profissionais em todo o Brasil.

Para mais informações, visite a Huawei online ou siga-nos:

Facebook

Twitter

Instagram LinkedIn

YouTube

Sobre a Tech4All



Com foco nos dois conceitos centrais de "Inclusive" e "Sustentabilidade", apresentamos "Habilitando um mundo digital inclusivo e sustentável" para a TECH4ALL. A visão da Huawei é levar o digital a todas as pessoas, lares e organizações para um mundo totalmente conectado e inteligente. Continuaremos a promover a inovação tecnológica e a trabalhar com nossos parceiros para construir um mundo digital mais inclusivo e sustentável.

Permitir a conservação da biodiversidade e a natureza sustentável: a tecnologia digital é necessária para melhorar a eficiência da conservação e gestão dos recursos naturais, bem como melhorar a eficiência do monitoramento e conservação da biodiversidade e aplicar a tecnologia para proteger a natureza para a sustentabilidade. Enquanto isso, os esforços de sustentabilidade se estendem ao mundo digital. Ao oferecer uma ampla gama de treinamentos básicos de habilidades digitais e cursos STEAM para jovens, idosos, professores e alunos do ensino básico, médio e superior, garantir o desenvolvimento sustentável das pessoas no mundo digital.

Para obter mais informações, visite a Huawei online ou siga-nos nas redes sociais:

https://www.huawei.com/en/corporate-information

https://twitter.com/Huawei

https://www.facebook.com/huawei/

https://www.linkedin.com/company/huawei

Fotografia: https://mma.prnewswire.com/media/2080905/Jaguar__Panthera_onca.jpg

FONTE Huawei

SOURCE Huawei