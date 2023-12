Redução de 90% dos acidentes em operações de transporte de empresas de mineração e siderurgia revela que uso de novas tecnologias veio para ficar

SÃO PAULO, 20 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Trimble, companhia global de tecnologia para posicionamento, modelagem, conectividade e análise de dados, promoveu em novembro o Move, evento para gestão de frotas de operações da Trimble Transportation - empresa do grupo exclusiva para desenvolvimento de soluções em Transportes - sobre mineração e siderurgia com foco em discussões e na troca de experiências entre especialistas e grandes empresas desses setores. Com a diretriz de inteligência artificial no uso de gestão de frotas, operações e processos de segurança, a programação do encontro contou com conteúdos e painéis distribuídos entre apresentação de cases, contribuição dos maiores players do mercado, workshops com orientações para o próximo ano e momentos de networking.

Inteligência artificial para segurança e gestão de frotas é destaque em evento da Trimble

Entre as tendências apontadas no encontro, o uso de inteligência artificial para a redução de acidentes foi um dos grandes destaques apresentados pela Trimble Transportation. Os esforços recentes se concentram em elevar o padrão de segurança na operação, por meio do uso de módulos inteligentes integrados a softwares de gestão de frotas, que auxiliam os gestores a tomarem melhores decisões estratégicas para suas operações. Um exemplo prático são as funcionalidades de Predição de Acidentes disponíveis no módulo Intelligence da Trimble, quando acoplado ao software de gestão de frotas Vfleets. A Sugestão de Rotograma otimiza o processo de criação de rotogramas ao utilizar os dados da base da Trimble para identificar regiões de risco e reincidência de eventos (curvas e frenagens bruscas), e tornar a criação de rotogramas ágil e simples para os analistas da frota. Além disso, a Predição de Acidentes proporciona a informação de quais motoristas estão em risco de sofrer algum tipo de acidente. A análise inteligente é feita baseada no histórico de direção e comparada aos dados existentes, pontuando a nota de segurança de cada condutor. Desta maneira, o gestor de frota pode identificar pontos de melhora na segurança de cada motorista e visualizar as unidades organizacionais com maior risco de segurança.

Um dos cases apresentados no evento Move foi o da Usiminas Mineração - importante fornecedora de minério, tanto para o mercado nacional quanto para o mercado internacional. - que implementou o sistema Vsafe da Trimble de detecção de fadiga em sua frota para aumentar a segurança da operação. O sensor de fadiga e videomonitoramento permitem a percepção de cansaço, distração e irregularidades no comportamento dos motoristas e ajudam a prevenir a ocorrência direta de incidentes. Segundo a empresa, a solução aliada à rotina de treinamentos e conscientização da equipe, ajudou na redução no número de acidentes nos últimos anos.

A previsibilidade trazida pelo uso destas tecnologias, somada ao comprometimento cultural das empresas, que buscam por meio de IA melhoria significativa dos resultados em seus ambientes de trabalho, revelaram mudanças importantes e muito positivas nas operações e suas equipes. Com integração de softwares de BI - Indicadores inteligentes, Quadro e Ranking de infrações e ocorrências, alertas e status dos carros e todo o acompanhamento de forma também mobile através de aplicativos exclusivos Trimble, os gestores podem, a partir do uso destas plataformas tomar decisões mais rápidas e assertivas para a operação.

"Estes momentos como o Move são muito importantes para que possamos conhecer ainda mais os desafios dos setores e entender de forma detalhada como podemos contribuir. Já para o início de 2024, vamos trazer novidades significativas para os clientes, que estão ligadas diretamente com o dia a dia das operações, com o objetivo de proporcionar maior acurácia, eficiência e adaptação às diferentes necessidades de frotas", destaca Camila Amaral, gerente comercial do segmento de Mineração e Siderurgia na Trimble.

