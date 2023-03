Inteligentne rozwiązanie sieciowe w chmurze Huawei tworzy cyfrową podstawę dla maksymalnych możliwości dzięki uproszczonym sieciom

BARCELONA, Hiszpania, 2 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów Mobile World Congress (MWC) 2023 koncern Huawei zorganizował coroczny IP Club Carnival, w którym wzięli udział najlepsi analitycy i specjaliści z branży, aby poznać przyszłość sieci IP. Podczas konferencji, pochylono się nad najnowszymi zmianami w zakresie usług dla przedsiębiorstw i zaprezentowano inteligentne rozwiązanie sieciowe w chmurze z czterema ulepszonymi funkcjami - uproszczoną architekturą, doskonałym doświadczeniem, uproszczoną obsługą i konserwacją (O&M) oraz wyjątkową niezawodnością - jeszcze intensywniej przyspieszając transformację cyfrową w przedsiębiorstwach.

Speech by Steven Zhao, Vice President of Huawei's Data Communication Product Line

Według Stevena Zhao praca hybrydowa stała się nową normą, a wideokonferencje zostały uznane za niezbędne narzędzie biurowe i produkcyjne. W dzisiejszym Internecie ruch wideo stanowi ponad 80% całości. Szacuje się, że do 2025 roku 90% przedsiębiorstw, zwłaszcza z branży produkcyjnej i handlowej, będzie wdrażać swoje usługi w chmurze.

Wraz z gwałtownym wzrostem skali i złożoności sieci 80% przedsiębiorstw boryka się z ponad 20 systemami do zarządzania i administrowania. W szczególności sieci kampusowe, sieci rozległe (WAN) i sieci centrów danych (DCN) są w ogromnym stopniu uzależnione od ręcznej obsługi. Aby sprostać tym wyzwaniom, koncern Huawei w pełni zmodernizował swoje inteligentne rozwiązanie sieciowe w chmurze, wprowadzając cztery główne funkcje: uproszczoną architekturę, doskonałe doświadczenie, uproszczoną obsługę i konserwację oraz wyjątkową niezawodność.

Na potrzeby sieci kampusowych Huawei w pełni zmodernizował rozwiązanie CloudCampus 3.0 i zaprezentował flagowe produkty, w tym najwyższej jakości przełącznik rdzeniowy klasy korporacyjnej CloudEngine S16700 oraz pierwszy w branży AP Wi-Fi 7 klasy korporacyjnej AirEngine 8771-X1T. Ponadto zaprezentowano inteligentne rozwiązanie do zapewnienia wideokonferencji oraz rozwiązanie EasyBranch.

Dla sieci centrów danych Huawei wprowadził unowocześnione rozwiązanie Easy CloudFabric Solution z przełomowymi rozwiązaniami programowymi i sprzętowymi. W szczególności, opracowano pierwszy na rynku przełącznik dla centrów danych o zróżnicowanej mocy obliczeniowej - CloudEngine 16800-X, który ma za zadanie pomóc klientom z różnych branż w przejściu do ery zróżnicowanej mocy obliczeniowej. We współpracy z pionierskim klientem, koncern wprowadził również wiodące w branży rozwiązanie sieciowe L3.5+ dla centrów danych autonomicznych maszyn. Dzięki nowym udoskonaleniom ułatwiającym ewolucję, wdrażanie i obsługę to przyszłościowe rozwiązanie osiąga wysoką konwergencję aplikacji i sieci, tworząc jednocześnie najlepsze doświadczenie dla wielochmurowych, heterogenicznych sieci.

W zakresie sieci WAN zdefiniowano na nowo sieci WAN w chmurze dzięki w pełni zaktualizowanemu rozwiązaniu CloudWAN 3.0, które upraszcza sieci, architektury i urządzenia. Huawei zaprezentował również NetEngine 8000 F8, wielousługowy konwergentny router transportowy. Dzięki wyróżniającym się funkcjom, takim jak jedna sieć dla wszystkich i inteligentne sterowanie ruchem, ten bogaty w funkcje produkt jest doskonałym rozwiązaniem dla klientów, którzy zamierzają zredukować koszty budowy sieci, zwiększając jednocześnie wydajność biurową i operacyjną.

Oferta sieci transmisji danych Huawei skierowana jest do klientów i partnerów z różnych branż w ponad 170 krajach i regionach, w tym do firm z listy Fortune Global 500. Patrząc w przyszłość, firma będzie nadal współpracować z partnerami na rzecz otwartej współpracy i ciągłych innowacji, zagłębiać się w różne branże, kontynuować podnoszenie konkurencyjności inteligentnych sieci w chmurze, a ostatecznie tworzyć większą wartość dla klientów i całej branży.

