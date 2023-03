A solução inteligente de rede em nuvem da Huawei cria uma base digital para a melhor experiência através de redes simplificadas

BARCELONA, Espanha, 2 de março de 2023 /PRNewswire/ -- No Mobile World Congress (MWC) 2023, a Huawei realizou seu IP Club Carnival anual, reunindo os principais analistas e profissionais do setor para explorar o futuro das redes IP. Nesse evento, a Huawei mergulhou nas mais recentes mudanças nos cenários de serviços corporativos e apresentou sua solução inteligente de rede em nuvem com quatro recursos atualizados - arquitetura simplificada, experiência definitiva, operações e manutenção simplificadas (O&M), e confiabilidade extrema -, acelerando a transformação digital corporativa ainda mais.

De acordo com Steven Zhao, o trabalho híbrido se tornou a nova norma, e a videoconferência foi reconhecida como uma ferramenta obrigatória de escritório e produção. Na Internet atual, o tráfego de vídeo representa mais de 80% do tráfego total. Até 2025, as estimativas mostram que 90% das empresas, especialmente as de manufatura e varejo, implantarão seus serviços na nuvem.

Como a escala e a complexidade da rede aumentaram acentuadamente, 80% das empresas apresentam dificuldades com mais de 20 sistemas de O&M. Em particular, redes de campus, redes de longa distância (WANs) e redes de data centers (DCNs) dependem fortemente de O&M manual. Para enfrentar esses desafios, a Huawei atualizou sua solução inteligente de rede em nuvem totalmente, com quatro recursos principais: arquitetura simplificada, experiência definitiva, O&M simplificado e confiabilidade extrema.

Para redes de campus, a Huawei atualizou sua solução CloudCampus 3.0 totalmente, e revelou os principais produtos, incluindo o principal switch core CloudEngine S16700 corporativo de próxima geração e o primeiro Wi-Fi 7 AP AirEngine 8771-X1T corporativo do setor. Além disso, a Huawei revelou uma solução inteligente de garantia de videoconferência e uma solução EasyBranch.

Para redes de data center, a Huawei lançou o Easy CloudFabric Solution atualizado com avanços em software e hardware. Especificamente, a Huawei lançou o primeiro interruptor de data center do setor construído para um poder de computação diversificado: o CloudEngine 16800-X, com o objetivo de ajudar clientes de todos os setores a avançar em direção à era da computação diversificada. Com um cliente pioneiro, a Huawei também lançou a solução de rede de direção autônoma líder do setor: L3.5+. Com novas melhorias para facilitar a evolução, implementação e recursos de O&M, essa solução resistente ao tempo atinge alta convergência de aplicativos e redes enquanto cria a experiência definitiva para redes multicloud e heterogêneas.

Para WANs, a Huawei redefiniu a nuvem WANs com sua solução CloudWAN 3.0 totalmente atualizada, que simplifica redes, arquiteturas e dispositivos. A Huawei também revelou o NetEngine 8000 F8, um roteador de transporte multiserviço convergido. Com recursos de destaque, como uma rede para todos e a direção inteligente de tráfego, esse produto rico em recursos é uma ótima opção para os clientes reduzirem os custos de construção de rede enquanto melhoram a eficiência operacional e de escritório.

As ofertas de rede de comunicação de dados da Huawei atendem clientes e parceiros em diversos setores em mais de 170 países e regiões, incluindo empresas da Fortune Global 500. De olho no futuro, a Huawei seguirá trabalhando com parceiros para cooperação aberta e inovação contínua, mergulhando em vários setores, melhorando a competitividade das redes de nuvem inteligentes ainda mais, e, por fim, criando mais valor para os clientes e o setor em geral.

FONTE Huawei

