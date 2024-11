Inteligentny system solarny iShare-Home firmy Slenergy przeznaczony dla budynków mieszkalnych: wszechstronne i kompleksowe rozwiązanie dla twojego domu

SHENZHEN, Chiny, 20 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- SLENERGY, czołowy dostawca inteligentnych rozwiązań energetycznych, wprowadził na rynek iShare-Home Residential Smart Solar System, zapewniając niezawodne, wydajne i niedrogie rozwiązanie w zakresie wykorzystania energii słonecznej.

iShare-Home Residential Smart Solar System

Inteligentny system solarny iShare-Home firmy Slenergy przeznaczony dla budynków mieszkalnych opiera się na podejściu „all in one" („wszystko w jednym"), usprawniając cały proces i eliminując potrzebę zaopatrywania się u wielu producentów i dostawców, aby pomóc klientom zaoszczędzić czas i obniżyć koszty. Zespół Slenergy ds. inżynierii i rozwoju produktów zapewnia, że każdy system fotowoltaiczny jest w pełni kompatybilny z instalacjami „pod klucz", zapewniając bezproblemowe doświadczenia od początku do końca.

Ponadto rozwiązanie w zakresie wykorzystania energii słonecznej iShare-Home przeznaczone dla budynków mieszkalnych oferuje szeroki wybór komponentów wewnętrznych i sprzętu, które są zgodne z globalnymi standardami branżowymi. Dzięki licznym certyfikatom dla wszystkich komponentów, klienci mogą być pewni, że otrzymują produkty najwyższej jakości. Dodatkowo Slenergy oferuje pełną gamę gwarancji na wszystkie główne produkty i komponenty swoich zestawów fotowoltaicznych i rozwiązań w zakresie wykorzystania energii słonecznej z opcjonalnymi, rozszerzonymi gwarancjami dostępnymi na życzenie klienta.

Projekt systemu iShare-Home firmy Slenegy koncentruje się na standaryzacji i wysokiej kompatybilności. Konstrukcja montażowa spełnia wymogi dotyczące obciążenia i instalacji w większości obszarów rynkowych, a znormalizowana konstrukcja kabli zapewnia łatwą instalację i konserwację. Magazyn energii przyjmuje najmniejszą modułową jednostkę o mocy 2,56 kWh, zapewniając klientom elastyczność w zaspokajaniu ich szczególnych potrzeb.

Pod względem wydajności i efektywności system iShare-Home wyróżnia się na tle konkurencji. Moduły fotowoltaiczne oferują wysoką wydajność i moc, osiągając maksymalną wydajność na poziomie 21,8% i moc modułu do 425W. Inwertery wyposażone są w podwójną technologię MPPT zapewniającą elastyczność układu i projektu, z maksymalną wydajnością do 98,2%. Technologia baterii wykorzystuje ogniwa LiFeO4 o dużej prędkości ładowania, zapewniając doskonałą wydajność dzięki zdalnej diagnostyce i monitorowaniu danych w czasie rzeczywistym.

Dodatkowo, system iShare-Home firmy Slenergy zapewnia szereg innych korzyści. Prefabrykowane i wstępnie podłączone złącza kablowe umożliwiają łatwą instalację typu plug-and-play („włączaj i używaj") przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i funkcjonalności. Moduły fotowoltaiczne mają elegancki, minimalistyczny wygląd, który poprawia estetykę domu. A dzięki funkcjom zdalnej aktualizacji i sygnalizowania awarii sprzętu monitorowanie i zarządzanie systemem jest proste i wygodne.

Inteligentny system solarny iShare-Home firmy Slenergy przeznaczony dla budynków mieszkalnych oferuje kompleksową i korzystną opcję do użytku domowego, ze względu na całościowe podejście do produktu, wysokiej jakości komponenty, standaryzację i wysoką kompatybilność, a także doskonałą wydajność produktu. Jako wiodący na świecie dostawca zrównoważonych inteligentnych rozwiązań energetycznych, system iShare-Home firmy Slenergy oferuje szereg opłacalnych rozwiązań. Nie wahaj się skorzystać z okazji, aby przekształcić zarządzanie energią w domu za pomocą systemu iShare-Home firmy Slenergy. Skontaktuj się z nami:

Oddział w Niemczech:

Slenergy Technology GmbH

e-mail: [email protected]

Adres: Hamburger Allee 2-4 60486 Frankfurt a.M. Niemcy

Oddział w Hiszpanii:

Slenergy Technology Co, S.L.

e-mail: [email protected]

Adres: Avenida de Europa 26, edificio atica V. 2 F, 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid, Hiszpania

Dane kontaktowe oddziału we Włoszech:

e-mail: [email protected]

Slenergy

Firma Slenergy została założona przez uznanych ekspertów w dziedzinie fotowoltaiki wraz z wybitnym zespołem zarządzającym. Jej główne produkty obejmują m.in. standaryzowane rozwiązania mające zastosowanie we wszystkich scenariuszach (budynki mieszkalne, branża handlowa i przemysłowa, mikroprzedsiębiorstwa, obiekty poza siecią itp.), Inwertery fotowoltaiczne i służące do magazynowania energii, inteligentne skrzynki przyłączeniowe, przenośne produkty do magazynowania energii oraz inteligentne systemy zarządzania energią.

Firma Slenergy odziedziczyła doskonałe „geny inteligentnej produkcji" w zakresie badań technologicznych, jakości produktów, inteligentnej produkcji i innych aspektów. Slenergy utworzyła ośrodki badań i rozwoju w Niemczech i Chinach, a jej baza produkcyjna znajduje się w Chuzhou w Chinach. Zespół stanowiący trzon firmy posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w dziedzinie badań i rozwoju oraz akumulacji technologii w produktach fotowoltaicznych, zatrudniając ponad 150 pracowników technicznych. Firma utworzyła oddziały w Hongkongu, Niemczech, Hiszpanii itp., a także biura obsługi klienta i magazyny w Niemczech i Hiszpanii, a jej działalność obejmuje cały świat. Więcej informacji na stronie:

www.slenergy.com

Kontakt dla mediów: [email protected]

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2561637/iShare_Home_Residential_Smart_Solar_System.jpg