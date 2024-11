Système solaire intelligent résidentiel iShare-Home : Un choix exhaustif et unique pour votre maison

SHENZHEN, Chine, 21 novembre 2024 /PRNewswire / -- SLENERGY, l'un des principaux fournisseurs de solutions énergétiques intelligentes, a lancé le système solaire résidentiel intelligent iShare-Home, qui offre une solution d'énergie solaire fiable, efficace et abordable.

iShare-Home Residential Smart Solar System

Le système iShare-Home Residential Smart Solar System de Slenergy utilise une approche de produit packagé tout-en-un, en rationalisant le processus et en éliminant le besoin de s'approvisionner auprès de plusieurs fabricants et fournisseurs, afin d'aider les clients à économiser du temps et des coûts. L'équipe d'ingénierie et de développement de produits de Slenergy veille à ce que chaque système photovoltaïque soit entièrement compatible avec les installations clés en main, pour une expérience sans tracas du début à la fin.

De plus, la solution d'énergie solaire résidentielle iShare-Home comprend une large gamme de composants internes et de matériel qui adhèrent aux normes mondiales de l'industrie. Avec de multiples certifications pour tous les composants, les clients peuvent être sûrs qu'ils reçoivent des produits de qualité supérieure. Qui plus est, Slenergy offre une gamme complète de garanties sur tous les principaux produits et composants de ses kits PV et de ses solutions d'énergie solaire, avec des extensions de garantie optionnelles sur demande.

La conception du système iShare-Home de Slenegy est axée sur la standardisation et la compatibilité. La structure de montage répond aux exigences de charge et d'installation dans la plupart des zones de marché, tandis que la conception standardisée des câbles garantit une installation et une maintenance aisées. Le stockage énergétique adopte la plus petite unité modulaire de 2,56 kWh, offrant aux clients la flexibilité nécessaire pour répondre à leurs besoins spécifiques.

En termes de performance et d'efficacité, le système iShare-Home excelle. Les modules photovoltaïques offrent un rendement et une puissance élevés, atteignant un rendement maximal de 21,8 % et une puissance de module allant jusqu'à 425 W. Les onduleurs sont dotés de la technologie MPPT double pour une plus grande souplesse d'agencement et de conception, avec un rendement maximal de 98,2 %. La technologie de batterie utilise des cellules LiFeO4 avec des taux de charge élevés, garantissant des performances supérieures avec un diagnostic à distance et une surveillance des données en temps réel.

Qui plus est, le système iShare-Home de Slenergy offre divers autres avantages. Les connexions de câblage préfabriquées et préconnectées en usine permettent une installation plug-and-play facile tout en maintenant la sécurité et la fonctionnalité. Les modules photovoltaïques présentent un design épuré et minimaliste qui rehausse l'esthétique de votre maison. Et grâce aux fonctions de mise à niveau à distance et d'alarme en cas de défaillance de l'équipement, la surveillance et la gestion de votre système sont simples et pratiques.

Le système solaire intelligent résidentiel iShare-Home de Slenergy offre une option exhaustive et avantageuse pour une utilisation résidentielle grâce à son approche de produit tout-en-un, ses composants de haute qualité, sa standardisation et sa conception à compatibilité élevée, ainsi que ses performances de produit supérieures. En tant que fournisseur de premier plan de solutions énergétiques intelligentes et durables, le système iShare-Home de Slenergy offre une gamme de solutions rentables. N'hésitez pas à saisir l'opportunité de transformer la gestion de l'énergie de votre maison avec le système iShare-Home de Slenergy. Comment nous contacter :

Bureau en Allemagne :

Slenergy Technology GmbH

E-mail : [email protected]

Adresse : Hamburger Allee 2-4 60486 Francfort-sur-le-Main, Allemagne

Bureau en Espagne :

Slenergy Technology Co, S.L.

E-mail : [email protected]

Adresse : Avenida de Europa 26, edificio atica V. 2ºF, 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid, Espagne

Coordonnées pour l'italie :

E-mail : [email protected]

À propos de Slenergy

Slenergy a été fondée par des experts reconnus dans le domaine de l'énergie photovoltaïque, ainsi que par une équipe de direction distinguée. Ses principaux produits comprennent des solutions standardisées applicables à tous les scénarios (résidentiel, C&I, micro et hors réseau, etc.), des onduleurs photovoltaïques et de stockage énergétique, des boîtes de jonction intelligentes, des produits de stockage énergétique portables, des systèmes de gestion de l'énergie intelligents, etc.

Slenergy a hérité d'excellents « gènes de fabrication intelligente » dans les domaines de la recherche technologique, de la qualité des produits, de la fabrication intelligente et d'autres aspects. Slenergy a mis en place des centres de R&D en Allemagne et en Chine, et sa base de production se trouve à Chuzhou, en Chine. L'équipe principale compte plus de 10 ans de R&D et d'accumulation de technologies dans le domaine des produits photovoltaïques, et emploie plus de 150 techniciens. La société a ouvert des succursales à Hong Kong, en Allemagne, en Espagne, etc., des centres de service à la clientèle et des entrepôts en Allemagne et en Espagne, et ses activités couvrent le monde entier. Pour plus d'informations :

www.slenergy.com

Contact médias : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2561637/iShare_Home_Residential_Smart_Solar_System.jpg