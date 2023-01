Intella X, die Web3-Spieleplattform von Neowiz, stellt seine Ökosystempartner vor

SEONGNAM, Südkorea, 30. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Nach der kürzlichen Ankündigung einer privaten Finanzierung in Höhe von 12 Millionen Dollar hat Intella X, die Web3-Gaming-Plattform von Neowiz, seine ersten Ökosystem-Partner bekannt gegeben.

Das anfängliche Gaming-Ökosystem der Plattform besteht aus mehr als 30 erstklassigen globalen Partnern aus verschiedenen Sektoren, darunter Spiele, Investitionen, Blockchain-Dienste und Sicherheit, um das Web3-Gaming durch Intella X zu beschleunigen und zu unterstützen.

Intella X reveals its Web3 gaming platform's initial ecosystem partners

Zu den Partnern von Intella X gehören Polygon, Animoca Brands, Magic Eden, Big Brain Holdings, Planetarium Labs, Global Coin Research (GCR), ConsenSys (Infura), Neowiz, Arumgames, Blue Potion Games, Hidea, Massive Gaming, Modori, Ozys, Web3Auth, CertiK, Haechi Labs, Theori, Block Crafters Capital, Kross Lab, Bora, Crit Ventures, JoyCity, Kaura, Kracker Labs, Mobirix, Neon Games, Pearl Abyss, Widus Partners, Wemix, Swapscanner und XL Games.

Ein Vertreter von Intella X kommentierte: „Durch die Unterstützung unserer erstklassigen Ökosystempartner wird Intella X als globaler, Web3-zentrierter Ökosystem-Hub für Spiele aufgebaut, der die grundlegenden Werte und die Philosophie von Web3 und führenden Innovatoren im Bereich Web3-Gaming umsetzt."

Alle Partner aus ihren jeweiligen Branchen engagieren sich für die Beschleunigung der Massenanwendung von Web3 und das langfristige Wachstum des Intella X Gaming-Ökosystems, indem sie ihre Kräfte bündeln, um Web3 die höchste Qualität des Spielerlebnisses zu bieten.

Intella X wird sein globales Debüt auf Polygon im ersten Quartal 2023 mit seiner proprietären mobilen Geldbörse, DEX, dem NFT-Marktplatz, dem Launchpad und dem Spieleangebot für 2023 geben.

Folgen Sie den sozialen Netzwerken von Intella X für Neuigkeiten und Ankündigungen.

Homepage – https://www.intellax.io

Twitter – https://twitter.com/TeamIntella

Discord – https://discord.com/invite/ATbzFeM4C4

Medium – https://medium.com/@intellax

Telegram – https://t.me/intellax

Informationen zu NEOWIZ

NEOWIZ (KOSDAQ:095660) wurde 1997 gegründet und gilt als Pionier und eines der führenden Spieleunternehmen Koreas. Seit 2003 hat das Unternehmen über https://www.pmang.com/ erfolgreich eine breite Palette von Spielen für PCs und mobile Endgeräte veröffentlicht sowie äußerst erfolgreiche Titel wie FIFA online, Brave Nine, DJMAX Respect, Skul: The Hero Slayer, Cats & Soup und den mit Spannung erwarteten, dreifach auf der Gamescom ausgezeichneten Titel Lies of P.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1990966/Intella_X_reveals_Web3_gaming_platform_s_initial_ecosystem_partners.jpg

SOURCE NEOWIZ Corporation