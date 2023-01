Intella X, stworzona przez NEOWIZ platforma gamingowa Web3, przedstawia partnerów swojego ekosystemu

SEONGNAM, Korea Południowa, 30 stycznia 2023 /PRNewswire/ -- Po przekazaniu informacji o pozyskaniu kwoty 12 mln USD w ramach prywatnych inwestycji, Intella X, stworzona przez NEOWIZ platforma gamingowa Web3, przedstawiła partnerów swojego ekosystemu.

Początkowy ekosystem platformy gamingowej składa się z ponad trzydziestu wiodących, globalnych partnerów z różnych sektorów, w tym gier, inwestycji, usług blockchain i bezpieczeństwa, co przyspieszy i napędzi rozwój platformy gramingowej Web3 Intella X.

Wśród partnerów Intella X znajdują się: Polygon, Animoca Brands, Magic Eden, Big Brain Holdings, Planetarium Labs, Global Coin Research (GCR), ConsenSys (Infura), Neowiz, Arumgames, Blue Potion Games, Hidea, Massive Gaming, Modori, Ozys, Web3Auth, CertiK, Haechi Labs, Theori, Block Crafters Capital, Kross Lab, Bora, Crit Ventures, JoyCity, Kaura, Kracker Labs, Mobirix, Neon Games, Pearl Abyss, Widus Partners, Wemix, Swapscanner i XL Games.

Członek zarządu Intella X powiedział: „Dzięki wsparciu naszych najlepszych partnerów Intella X stanie się globalnym ekosystemem gaminowym Web3, odzwierciedlającym fundamentalne wartości i filozofię Web3 i wiodących innowatorów w sektorze gamingu Web3".

Każdy z partnerów, reprezentując swoją branżę, wniesie wkład na rzecz przyspieszenia procesu wdrażania Web3 na masową skalę i zapewnienia długoterminowego wzrostu ekosystemu gier Intella X. Partnerzy połączą swoje siły, aby zapewnić najwyższej jakości doświadczenia gamingowe Web3.

Intella X zadebiutuje na Polygon w pierwszym kwartale 2023 roku z autorskim portfelem mobilnym, DEX, ofertą na rynek NFT, launchpadem i lineupami gier na rok 2023.

NEOWIZ

Założona w 1997 r. spółka NEOWIZ (KOSDAQ:095660) to jeden z pionierów i największych producentów gier w Korei. Od 2003 r. firma z powodzeniem wydała za pośrednictwem https://www.pmang.com/ szeroki katalog gier na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne, uczestnicząc w tworzeniu i wprowadzeniu do sprzedaży wielu cieszących się ogromną popularnością tytułów, w tym „FiFA Online", „Brave Nine", „DJMAX Respect", „Skul: The Hero Slayer", „Cats & Soup", a także wyczekiwanego niecierpliwie, trzykrotnego zdobywcę nagrody targów Gamescom – „Lies of P".

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1990966/Intella_X_reveals_Web3_gaming_platform_s_initial_ecosystem_partners.jpg

SOURCE NEOWIZ Corporation