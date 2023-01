Intella X, a plataforma de jogos Web3 da Neowiz, revela os parceiros de seu ecossistema

SEONGNAM, Coreia do Sul, 29 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Após o recente anúncio de 12 milhões de USD em financiamento privado, a Intella X - plataforma de jogos Web3 da Neowiz - revelou os parceiros iniciais de seu ecossistema.

O ecossistema inicial da plataforma inclui mais de 30 parceiros globais de alto nível, de setores tão diversificados como jogos, investimentos, segurança e serviços de blockchain. O objectivo dessas parcerias é acelerar e promover os jogos da Web3 através da Intella X.

Intella X revela os parceiros iniciais do ecossistema de sua plataforma de gaming Web3

Estes são alguns dos parceiros da Intella X: Polygon, Animoca Brands, Magic Eden, Big Brain Holdings, Planetarium Labs, Global Coin Research (GCR), ConsenSys (Infura), Neowiz, Arumgames, Blue Potion Games, Hidea, Massive Gaming, Modori, Ozys, Web3Auth, CertiK, Haechi Labs, Theori, Block Crafters Capital, Kross Lab, Bora, Crit Ventures, JoyCity, Kaura, Kracker Labs, Mobirix, Neon Games, Pearl Abyss, Widus Partners, Wemix, Swapscanner e XL Games.

Um representante da Intella X comentou: "Graças ao apoio de nossos parceiros de alto nível, a Intella X será um ecossistema global de jogos centrado na Web3 que refletirá os valores fundamentais e a filosofia da Web3, envolvendo os principais inovadores do setor de jogos para a Web3".

Cada parceiro, em seus respectivos setores, está comprometido em acelerar a adoção em massa da Web3 e em promover o crescimento de longo prazo do ecossistema de jogos da Intella X, unindo forças para garantir a melhor experiência de jogos no universo da Web3.

A Intella X fará sua estreia global na plataforma Polygon no primeiro trimestre de 2023, apresentando também uma carteira móvel patenteada, uma 'exchange' descentralizada (DEX), um mercado de NFTs, um launchpad e uma linha de jogos para 2023.

Para receber notícias e anúncios, siga as redes sociais da Intella X.

Página oficial - https://www.intellax.io

Twitter - https://twitter.com/TeamIntella

Discord - https://discord.com/invite/ATbzFeM4C4

Medium - https://medium.com/@intellax

Telegram - https://t.me/intellax

Sobre a NEOWIZ

Fundada em 1997, a NEOWIZ (KOSDAQ: 095660) é considerada uma das principais empresas de jogos da Coreia do Sul e uma pioneira do setor. Desde 2003, a empresa lançou uma ampla gama de jogos para PC e dispositivos móveis através do site https://www.pmang.com/, além de ter co-desenvolvido e lançado títulos de grande sucesso como FIFA Online, Brave Nine, DJMAX Respect, Skul: Hero Slayer e Cats Soup, bem como o tão esperado Lies of P, vencedor por três vezes do prêmio Gamescom.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1990966/Intella_X_reveals_Web3_gaming_platform_s_initial_ecosystem_partners.jpg

FONTE NEOWIZ Corporation

SOURCE NEOWIZ Corporation