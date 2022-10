Intelligent Cloud-Network da Huawei aprimora recursos em três cenários com base em tecnologias inovadoras

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 14 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Durante a HUAWEI CONNECT 2022 Dubai, a Huawei apresentou os recursos atualizados de sua solução Intelligent Cloud-Network no encontro "Intelligent Cloud-Network, promovendo a Produtividade Digital". Esses recursos, que se concentram em três principais cenários – CloudFabric 3.0, CloudCampus 3.0 e CloudWAN 3.0 – são fornecidos para atender às tendências de desenvolvimento das redes. A Huawei também divulgou o artigo L3.5 Data Center Autonomous Driving Network White Paper, juntamente com a IEEE-UAE Section e clientes pioneiros, para contribuir com o próspero setor de comunicações de dados e promover a produtividade digital.

Daniel Tang, diretor de tecnologia da linha de produtos de comunicação de dados da Huawei, faz uma palestra intitulada "Intelligent Cloud-Network, liderando a Inovação Digital do Futuro" (PRNewsfoto/Huawei)

As mudanças nos negócios empresariais estão impulsionando o desenvolvimento das infraestruturas de TIC empresariais e das redes IP, que servem como ponte entre a TI e a TC e englobam todos os procedimentos de produção e administrativos das empresas, constituem a base de conectividade para a transformação digital do setor. As redes nunca foram tão importantes quanto hoje.

Daniel Tang, diretor de tecnologia da linha de produtos de comunicação de dados da Huawei, explicou as formas de atender às tendências de desenvolvimento futuro e enfrentar os desafios relacionados às redes. De acordo com Daniel Tang, a Huawei continua promovendo a inovação de tecnologias de comunicação de dados em áreas como Wi-Fi 7, 400GE, IPv6 Enhanced, sinergia multicloud, rede de direção autônoma e segurança onipresente. Com essas tecnologias inovadoras, a Huawei atualizou seus recursos em três cenários: CloudFabric 3.0, CloudCampus 3.0 e CloudWAN 3.0.

CloudFabric 3.0

A CloudFabric 3.0 da Huawei oferece recursos inteligentes de ciclo de vida completo para redes multicloud e com vários fornecedores, com base na tecnologia L3.5 ADN. Entre os recursos de destaque estão o gerenciamento e controle unificados, orquestração e colaboração flexíveis, simulação e verificação, previsão de riscos e O&M unificada para aplicações e redes. Além disso, essa solução facilita a interconexão com os sistemas de gerenciamento de TI dos clientes para conseguir automação de ponta a ponta. Os principais resultados incluem implementação fácil, O&M fácil e evolução fácil.

Utilizando as tecnologias ADN e Ethernet hiperconvergente da Huawei, a Ankabut está construindo o primeiro centro de supercomputação HPC do mundo com o co-cluster Ethernet e InfiniBand.

No encontro, a Huawei, juntamente com a IEEE-UAE Section, a Ankabut dos Emirados Árabes Unidos e a CBK do Kuwait, lançou o artigo L3.5 Data Center Autonomous Driving Network White Paper.

CloudCampus 3.0

A Huawei atualizou ainda mais suas ofertas CloudCampus 3.0, lançando uma série de produtos carros-chefe, incluindo o primeiro Wi-Fi 7 AP AirEngine 8771-X1T de classe empresarial, o core switch de última geração CloudEngine S16700 e o gateway empresarial hiperconvergente quatro-em-um NetEngine AR5710.

A Huawei CloudCampus 3.0 ajuda as empresas a simplificar suas redes campus a partir de quatro aspectos: acesso, arquitetura, filial e operações e manutenção (O&M).

CloudWAN 3.0

Na área de WAN, a Huawei continua a promover a inovação de tecnologias como SRv6, fatiamento FlexE e medição IFIT baseada em aplicações, e todas essas tecnologias dependem da IPv6 Enhanced. A Huawei atualizou ainda mais suas ofertas CloudWAN 3.0 para conseguir conectividade ágil, experiência determinística e O&M ágil e lançou um roteador de agregação de múltiplos serviços de ultra-alta densidade – NetEngine 8000 F8 – para melhorar a produtividade digital com conectividade ágil.

Com a ajuda da Huawei, a província de Gauteng implementou com sucesso a primeira rede privada 100GE na África do Sul — GBN.

O mundo digital do futuro está repleto de incertezas. Como diz o ditado, "se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá junto". Consciente disso, a Huawei defende fortemente as parcerias e continuará a cooperar e inovar com mais clientes e parceiros na área de comunicação de dados. Vincent Liu, presidente do departamento global de marketing e vendas de soluções de redes empresariais da Huawei, destacou que a Huawei abriu muitos laboratórios regionais de inovação conjunta e o OpenLabs. Por meio desses laboratórios, a Huawei está preparada para inovar em conjunto com clientes de setores como serviço público, petróleo e gás, energia elétrica, finanças, educação e ISP. Esses esforços conjuntos compensam em muitos cenários de aplicação de alto valor e produzem resultados notáveis. Até o momento, a Huawei já treinou e certificou 188 mil engenheiros de comunicação de dados, oferecendo um grande conjunto de talentos em TIC para a transformação digital em todos os setores.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1921480/image_986294_38236382.jpg

FONTE Huawei

SOURCE Huawei