Internet para Todos Perú (Telefónica, Facebook, CAF e BID em conjunto) implanta centenas de centros OpenRAN da Parallel Wireless na América Latina

Essa tecnologia oferece muito mais flexibilidade e agilidade para a implantação e gestão de uma rede de acesso de telecomunicações. O OpenRAN Controller da Parallel Wireless cria um ecossistema aberto multifornecedor e multioperadora de componentes interoperáveis para vários elementos de RAN e diferentes fornecedores. Todas as novas unidades de rádio são autoconfiguradas pelo software, o que reduz a necessidade de intervenção manual. A capacidade de auto-otimização se aplica a diferentes RANs na rede da IpT Peru, utilizando dados de RAN disponíveis de todos os tipos de RAN (macros e pequenas células). Isso cria um modelo aberto de negócios em que as operadoras de internet móvel podem fazer parcerias com empresas locais que se concentram na cobertura rural a fim de permitir uma estrutura de custos enxuta que se adapte ao caso de negócios voltado à cauda longa de simplicidade operacional e sem fio.

Em contrapartida, a abertura e a virtualização também exigem níveis incrementais de complexidade que precisam ser geridos para capturar o valor e não criar novos problemas para as operadoras. Com isso em mente, a IpT Peru, a Telefónica e a Parallel Wireless definiram e implementaram um modelo operacional baseado nos princípios de data center com integração e entrega contínuas (CI/CD) que ajuda a acelerar a introdução de novas funcionalidades no mercado com mais rapidez e segurança do que nunca e de uma forma mais fácil e automatizada. Essa abordagem ajudou a estabelecer um novo modelo operacional para reduzir as despesas operacionais da IpT Peru e permitir o gerenciamento de ciclos de produtos muito mais rápidos, como também acelerar a implementação de novas aplicações em cenários de cobertura e capacidade.

A abordagem preditiva e automatizada baseada em CI/CD desenvolvida pela Telefónica e utilizada para certificar o OpenRAN Controller 4G e o pacote de software de rede da Parallel Wireless, diferentemente da abordagem herdada de otimização reativa, melhora o tempo de entrada de novas funcionalidades de software no mercado e a experiência do usuário.

Frases de apoio

Renan Ruiz, diretor de tecnologia, IpT

"Selecionamos o OpenRAN da Parallel Wireless para nos ajudar a reduzir nossos custos de implantação de rede por meio de desagregação de hardware e software, virtualização de RAN e núcleo e automação de rede com SON em tempo real para implantações em toda a América Latina e disponibilidade de 5G. A Telefónica foi pioneira na adoção de arquiteturas baseadas em nuvem e modelos CI/CD. Com entrega e implementação contínuas proporcionadas pelo software Parallel Wireless, podemos automatizar implementações de rede, e facilitar com o pressionar de um botão a entrega na nossa rede dos mais novos recursos e das mais novas funções. Isso nos permite fornecer aos nossos clientes novas capacidades com a velocidade do software."

Steve Papa, fundador e CEO da Parallel Wireless

"Como um provedor inovador de comunicação, a Telefónica entende o verdadeiro potencial do software, da virtualização e da abertura. Estamos orgulhosos de termos sido selecionados para essas implantações na América Latina a fim de fornecer serviços sem fio de qualidade a usuários finais e empresas com uma melhor comunicação e colaboração entre os grupos de "desenvolvimento" e "operações" e com a possibilidade do modelo operacional baseado em CI/CD. Nosso objetivo final é ajudar as operadoras de internet móvel globais a desenvolver e lançar software em alta velocidade, sem fazer grandes investimentos de capital ou incorrer em custos de manutenção contínua associados a implantações de redes herdadas. Isso fará com que as operadoras de internet móvel se tornem empresas de telecomunicação totalmente virtualizadas baseadas em modelos CI/CD para automatizar implantações, poupar despesas operacionais e fornecer novos serviços mais rapidamente."

Sobre a Parallel Wireless

A Parallel Wireless é a única empresa sediada nos EUA a desafiar os fornecedores preexistentes mundiais com a única solução OpenRAN unificada baseada em software ALL G (5G/4G/3G/2G) do mercado. Com seu software de rede baseado em nuvem, ela redefine a economia de rede para operadoras móveis globais, em implantações de cobertura e capacidade, como também abre o caminho para a 5G. A empresa atua com mais de 60 operadoras líderes em todo o mundo. A inovação e a excelência da Parallel Wireless em soluções de RAN multitecnologia e virtualizadas abertas foram reconhecidas com mais de 70 prêmios do segmento. Para mais informações, visite: www.parallelwireless.com. Conecte-se com o Parallel Wireless no LinkedIn e no Twitter.

