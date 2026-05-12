Intertribal Timber Council reaguje na preskúmanie nariadenia EUDR Európskej komisie: „Žiadne úľavy pre domorodé lesné hospodárstvo"
News provided byIntertribal Timber Council (ITC)
May 12, 2026, 11:02 ET
Kmeňové národy tvrdia, že Komisia nerieši neprimerané zaťaženie nízkorizikového kmeňového lesníctva
WASHINGTON, 12. máj 2026 /PRNewswire/ – Rada Intertribal Timber Council (ITC) vyjadrila hlboké sklamanie nad zverejnením zjednodušeného preskúmania EUDR Európskou komisiou a uviedla, že balík neponúka žiadnu zmysluplnú úľavu pre kmeňové národy a ponecháva nevyriešené hlavné obavy, ktoré vyjadrili správcovia kmeňových lesov.
Napriek mesiacom angažovanosti zástupcov kmeňov a opakovaným varovaniam pred neúmyselnými dopadmi na domorodé komunity Komisia odmietla nariadenie znovu otvoriť. Namiesto toho navrhla len obmedzené technické úpravy prostredníctvom vykonávacích predpisov, často kladených otázok a usmernení.
V dôsledku toho zostávajú povinnosti dodržiavania predpisov týkajúce sa kmeňových národov v krajinách s nízkym rizikom v podstate nezmenené.
„Kmeňové národy patria medzi najúspešnejších správcov lesov na svete, no Európska komisia s domorodými lesnými systémami naďalej zaobchádza tak, akoby predstavovali rovnaké riziká ako regióny s aktívnym odlesňovaním," povedal Cody Desautel, prezident Intertribal Timber Council a výkonný riaditeľ združenia Confederated Tribes of the Colville Reservation. „Toto nie je tvorba politík na základe rizika. Ide o nezohľadnenie domorodej správy vecí verejných, udržateľného hospodárenia a suverenity."
Kmeňové národy USA spravujú 7,8 milióna hektárov lesnej pôdy v rámci suverénnych systémov správy, ktoré sú podporované dlhodobými plánmi hospodárenia, aktívnymi postupmi obnovy, predpísanými požiarmi a normami udržateľnej ťažby určenými na ochranu lesov pre budúce generácie.
ITC zdôrazňuje, že kmeňové národy podporujú cieľ EÚ, ktorým je predchádzanie globálnemu odlesňovaniu. Organizácia však varovala, že súčasný rámec EUDR už narúša dodávateľské reťazce lesných produktov v USA, a to ešte pred začiatkom jeho úplnej implementácie v decembri 2026.
Drevo, ktoré vstúpi na trhy EÚ v roku 2026, sa ťaží už teraz a kmeňoví producenti už čelia novým požiadavkám na dodržiavanie predpisov prostredníctvom dodávateľských zmlúv a požiadaviek zákazníkov.
„Tento paradox nemožno ignorovať," povedal Desautel. „Zákon určený na ochranu lesov kladie prekážky domorodému obyvateľstvu, ktoré lesy úspešne chráni po celé generácie."
ITC vyzýva Európsku komisiu, aby uznala kmeňové lesy v Spojených štátoch za nízkorizikové, zákonom chránené systémy; zjednodušila požiadavky na geolokáciu pre domorodé a nízkorizikové lesnícke operácie; zaviedla dočasnú flexibilitu v oblasti dodržiavania predpisov počas implementácie; a pred konečným presadzovaním sa zapojila do zmysluplných medzivládnych konzultácií s kmeňovými národmi.
Organizácia ITC, založená v roku 1976, je neziskové celoštátne konzorcium indiánskych kmeňov, aljašských domorodých spoločností a jednotlivcov, ktoré sa venuje zlepšovaniu hospodárenia s prírodnými zdrojmi dôležitými pre komunity pôvodných obyvateľov Aljašky.
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2168277/Intertribal_Timber_Council_Logo.jpg
Share this article