Odpowiedź Intertribal Timber Council na opublikowany przez Komisję Europejską przegląd rozporządzenia EUDR: „brak wsparcia dla rdzennej gospodarki leśnej"

News provided by

Intertribal Timber Council (ITC)

May 12, 2026, 11:04 ET

Narody plemienne twierdzą, że Komisja nie odniosła się do kwestii nadmiernego obciążenia leśnictwa plemiennego związanego z niskim ryzykiem.

WASZYNGTON, 12 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Intertribal Timber Council (ITC) wyraził głębokie rozczarowanie po publikacji przez Komisję Europejską przeglądu uproszczenia rozporządzenie EUDR, stwierdzając, że pakiet nie oferuje znaczącego wsparcia dla rdzennych narodów plemiennych, a istotne obawy zarządców lasów plemiennych pozostawia bez rozwiązania.

Pomimo wielu miesięcy aktywnego zaangażowania ze strony przedstawicieli narodów plemiennych i ponawianych ostrzeżeń o niezamierzonym wpływie na społeczności rdzenne Komisja nie podjęła się przeformułowania rozporządzenia, zamiast tego zaproponowała ograniczone korekty techniczne w formie aktów wykonawczych, list najczęściej zadawanych pytań i dokumentów z wytycznymi.

W rezultacie zobowiązania w zakresie zgodności z przepisami dotyczące narodów plemiennych w krajach objętych niskim ryzykiem pozostaną w zasadzie bez zmian.

„Narody plemienne należą do najlepiej gospodarujących lasami na świecie, jednak Komisja Europejska nadal traktuje rdzenne systemy leśne tak, jakby stwarzały one takie samo ryzyko jak regiony, w których ma miejsce czynne wylesianie - powiedział Cody Desautel, przewodniczący Intertribal Timber Council i dyrektor wykonawczy Confederated Tribes of the Colville Reservation. - To nie jest polityka oparta na ocenie ryzyka. To brak umiejętności uznania rdzennego przywództwa, zrównoważonego zarządzania i suwerenności".

Narody plemienne w USA zarządzają 7,8 mln ha terenów leśnych w ramach suwerennych systemów zarządzania wspieranych przez długoterminowe plany gospodarki leśnej, aktywne praktyki związane z odnawianiem zasobów oraz standardy w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zrównoważonego pozyskiwania stworzone w celu ochrony lasów z myślą o przyszłych pokoleniach.

ITC podkreśla, że narody plemienne popierają cel UE w zakresie zapobiegania globalnemu wylesianiu. Organizacja ostrzega jednak, że bieżące ramy EUDR zakłócają działanie amerykańskich łańcuchów dostaw produktów leśnych już przed pełnym wdrożeniem rozporządzenia, które rozpocznie się w grudniu 2026 r.

Pozyskiwanie drewna, które ma zostać wprowadzone na rynki UE w 2026 r., już się rozpoczęło, a plemienni producenci mierzą się z nowymi warunkami w zakresie zgodności z przepisami wyrażającymi się w umowach z odbiorcami końcowymi i wymaganiach klientów.

„Trudno nie zauważyć paradoksu - powiedział Desautel. - Prawo mające na celu ochronę lasów stwarza bariery dla rdzennych narodów, które z powodzeniem chronią je od pokoleń".

ITC wzywa Komisję Europejską do uznania plemiennych lasów w Stanach Zjednoczonych za prawnie chronione systemy niskiego ryzyka, ograniczenia wymagań w zakresie geolokalizacji rdzennej i wiążącej się z niskim ryzykiem gospodarki leśnej, dopuszczenia tymczasowych odstępstw od wymogów na czas wdrożenia rozporządzenia oraz udziału w rzeczowych konsultacjach międzyrządowych z narodami plemiennymi przed jego ostatecznym wprowadzeniem.

Powstałe w 1976 r. ITC jest konsorcjum non-profit zrzeszającym plemiona rdzennych Amerykanów, rdzennych mieszkańców Alaski i osoby działające na rzecz poprawy gospodarki zasobami naturalnymi o kluczowym znaczeniu dla społeczności rdzennych mieszkańców Ameryki.

Межплеменной совет по лесному хозяйству отреагировал на пересмотр регламента EUDR Европейской комиссией: «Никакого облегчения для коренных народов в сфере управления лесными ресурсами»

Межплеменной совет по лесному хозяйству (Intertribal Timber Council, ITC) выразил глубокое разочарование после публикации Европейской комиссией...
Mezikmenová rada pro těžbu dřeva reaguje na přezkum nařízení EUDR Evropskou komisí: „Žádná úleva pro domorodé lesní hospodaření"

Mezikmenová rada pro těžbu dřeva (ITC) vyjádřila hluboké zklamání po zveřejnění přezkumu zjednodušení Nařízení Evropské unie o odlesňování (EUDR)...
