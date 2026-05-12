Odpowiedź Intertribal Timber Council na opublikowany przez Komisję Europejską przegląd rozporządzenia EUDR: „brak wsparcia dla rdzennej gospodarki leśnej"

Narody plemienne twierdzą, że Komisja nie odniosła się do kwestii nadmiernego obciążenia leśnictwa plemiennego związanego z niskim ryzykiem.

WASZYNGTON, 12 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Intertribal Timber Council (ITC) wyraził głębokie rozczarowanie po publikacji przez Komisję Europejską przeglądu uproszczenia rozporządzenie EUDR, stwierdzając, że pakiet nie oferuje znaczącego wsparcia dla rdzennych narodów plemiennych, a istotne obawy zarządców lasów plemiennych pozostawia bez rozwiązania.

Pomimo wielu miesięcy aktywnego zaangażowania ze strony przedstawicieli narodów plemiennych i ponawianych ostrzeżeń o niezamierzonym wpływie na społeczności rdzenne Komisja nie podjęła się przeformułowania rozporządzenia, zamiast tego zaproponowała ograniczone korekty techniczne w formie aktów wykonawczych, list najczęściej zadawanych pytań i dokumentów z wytycznymi.

W rezultacie zobowiązania w zakresie zgodności z przepisami dotyczące narodów plemiennych w krajach objętych niskim ryzykiem pozostaną w zasadzie bez zmian.

„Narody plemienne należą do najlepiej gospodarujących lasami na świecie, jednak Komisja Europejska nadal traktuje rdzenne systemy leśne tak, jakby stwarzały one takie samo ryzyko jak regiony, w których ma miejsce czynne wylesianie - powiedział Cody Desautel, przewodniczący Intertribal Timber Council i dyrektor wykonawczy Confederated Tribes of the Colville Reservation. - To nie jest polityka oparta na ocenie ryzyka. To brak umiejętności uznania rdzennego przywództwa, zrównoważonego zarządzania i suwerenności".

Narody plemienne w USA zarządzają 7,8 mln ha terenów leśnych w ramach suwerennych systemów zarządzania wspieranych przez długoterminowe plany gospodarki leśnej, aktywne praktyki związane z odnawianiem zasobów oraz standardy w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zrównoważonego pozyskiwania stworzone w celu ochrony lasów z myślą o przyszłych pokoleniach.

ITC podkreśla, że narody plemienne popierają cel UE w zakresie zapobiegania globalnemu wylesianiu. Organizacja ostrzega jednak, że bieżące ramy EUDR zakłócają działanie amerykańskich łańcuchów dostaw produktów leśnych już przed pełnym wdrożeniem rozporządzenia, które rozpocznie się w grudniu 2026 r.

Pozyskiwanie drewna, które ma zostać wprowadzone na rynki UE w 2026 r., już się rozpoczęło, a plemienni producenci mierzą się z nowymi warunkami w zakresie zgodności z przepisami wyrażającymi się w umowach z odbiorcami końcowymi i wymaganiach klientów.

„Trudno nie zauważyć paradoksu - powiedział Desautel. - Prawo mające na celu ochronę lasów stwarza bariery dla rdzennych narodów, które z powodzeniem chronią je od pokoleń".

ITC wzywa Komisję Europejską do uznania plemiennych lasów w Stanach Zjednoczonych za prawnie chronione systemy niskiego ryzyka, ograniczenia wymagań w zakresie geolokalizacji rdzennej i wiążącej się z niskim ryzykiem gospodarki leśnej, dopuszczenia tymczasowych odstępstw od wymogów na czas wdrożenia rozporządzenia oraz udziału w rzeczowych konsultacjach międzyrządowych z narodami plemiennymi przed jego ostatecznym wprowadzeniem.

Powstałe w 1976 r. ITC jest konsorcjum non-profit zrzeszającym plemiona rdzennych Amerykanów, rdzennych mieszkańców Alaski i osoby działające na rzecz poprawy gospodarki zasobami naturalnymi o kluczowym znaczeniu dla społeczności rdzennych mieszkańców Ameryki.

