Межплеменной совет по лесному хозяйству отреагировал на пересмотр регламента EUDR Европейской комиссией: «Никакого облегчения для коренных народов в сфере управления лесными ресурсами»

Племенные сообщества заявляют, что Комиссия не учла несоразмерную нагрузку на лесохозяйственную деятельность коренных народов с низким уровнем риска для лесных ресурсов

ВАШИНГТОН, 12 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Межплеменной совет по лесному хозяйству (Intertribal Timber Council, ITC) выразил глубокое разочарование после публикации Европейской комиссией пересмотра Европейского регламента по борьбе с обезлесением (EUDR) в сторону его упрощения, заявив, что предложенный пакет мер не предлагает сколько-нибудь значимого облегчения для коренных племенных сообществ и оставляет без решения ключевые проблемы, на которые указывали лесопользователи.

Несмотря на многомесячное взаимодействия с представителями племен и неоднократные предупреждения о непреднамеренных последствиях для коренных сообществ, Европейская комиссия отказалась пересматривать регламент по существу и вместо этого ограничилась лишь отдельными техническими корректировками посредством подзаконных пактов, FAQ (часто задаваемых вопросов) и методических документов.

В результате обязательства по соблюдению, затрагивающие коренные племенные сообщества в странах с низким уровнем риска для лесных ресурсов, по сути остаются неизменными.

«Коренные племенные сообщества являются одними из самых успешных лесопользователей в мире, но Европейская комиссия продолжает относиться к системам лесного хозяйства коренных народов так, как будто они представляют те же риски для лесных ресурсов, что и регионы, практикующие активную вырубку лесов, — поделился Коди Десотель (Cody Desautel), президент Межплеменного совета по лесному хозяйству и исполнительный директор Конфедерации племен резервации Колвилл (Confederated Tribes of the Colville Reservation). — Это не политика, основанная на оценке риска. Это неспособность признать систему управления, устойчивое лесопользование и суверенитет коренных народов».

Коренные народы США управляют 7,8 миллионами гектаров лесных угодий в рамках суверенных систем управления, основанных на долгосрочных планах лесопользования, активных мерах по восстановлению лесов, контролируемых профилактических выжиганиях и стандартах устойчивой лесозаготовки, направленных на сохранение лесов для будущих поколений.

В Межплеменном совете по лесному хозяйству подчеркнули, что коренные народы поддерживают цель ЕС по предотвращению глобального обезлесения. Тем не менее, организация предупредила, что действующая система EUDR уже нарушает цепочки поставок американской лесной продукции еще до полноценного вступления регламента в силу в декабре 2026 года.

Древесина, которая поступит на рынок ЕС в 2026 году, заготавливается уже сейчас, и производители из числе коренных народов уже сталкиваются с новыми требованиями по соблюдению норм, вытекающими из контрактов с переработчиками и требований клиентов.

«Этот парадокс невозможно игнорировать, — отметил Десотель. — Закон, направленный на защиту лесов, создает барьеры для коренных народов, которые успешно защищают леса на протяжении поколений».

Межплеменной совет по лесному хозяйству призывает Европейскую комиссию признать леса, управляемые коренными сообществами в Соединенных Штатах, в качестве систем с низким уровнем риска, охраняемых законом; упростить требования к геолокации для лесохозяйственных операций коренных народов и низкорисковых регионов; предусмотреть временную гибкость в соблюдении требований на этапе реализации, а также начать полноценные межправительственные консультации с коренными племенными сообществами до окончательного внедрения механизма правоприменения.

Основанный в 1976 году, Межплеменной совет по лесному хозяйству является общенациональным некоммерческим объединением индейских племен, корпораций коренных народов Аляски и частных лиц, деятельность которого направлена на совершенствование управления природными ресурсами, имеющими значение для сообществ коренных народов Америки.

