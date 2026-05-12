El Consejo Intertribal de la Madera responde a la revisión del EUDR de la Comisión Europea

- El Consejo Intertribal de la Madera responde a la revisión del Reglamento Europeo de Derechos Forestales (EUDR) de la Comisión Europea: "Ningún alivio para la gestión forestal indígena"

- Las naciones tribales afirman que la Comisión no abordó la carga desproporcionada que recae sobre la silvicultura tribal de bajo riesgo

WASHINGTON, 12 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El Consejo Intertribal de la Madera (ITC) expresó su profunda decepción tras la publicación por parte de la Comisión Europea de su revisión de la simplificación de su EUDR, afirmando que el paquete no ofrece ningún alivio significativo para las Naciones Tribales Indígenas y deja sin resolver importantes preocupaciones planteadas por los gestores forestales tribales.

A pesar de meses de diálogo con representantes tribales y reiteradas advertencias sobre los impactos no deseados en las comunidades indígenas, la Comisión se negó a reabrir el reglamento y, en su lugar, propuso únicamente ajustes técnicos limitados mediante actos de implementación, preguntas frecuentes y documentos de orientación.

Como resultado, las obligaciones de cumplimiento que afectan a las Naciones Tribales en países de bajo riesgo permanecen prácticamente inalteradas.

"Las naciones tribales se encuentran entre las que mejor gestionan los bosques en el mundo; sin embargo, la Comisión Europea sigue tratando los sistemas forestales indígenas como si presentaran los mismos riesgos que las regiones que sufren deforestación activa", declaró Cody Desautel, presidente del Consejo Intertribal de la Madera y director ejecutivo de las Tribus Confederadas de la Reserva Colville. "Eso no es una política basada en el riesgo. Es una falta de reconocimiento de la gobernanza, la gestión sostenible y la soberanía indígenas".

Las naciones tribales de Estados Unidos gestionan 7,8 millones de hectáreas de bosques bajo sistemas de gobernanza soberana, respaldados por planes de gestión a largo plazo, prácticas activas de restauración, quemas controladas y normas de aprovechamiento sostenible diseñadas para proteger los bosques para las generaciones futuras.

El ITC destacó que las naciones tribales apoyan el objetivo de la UE de prevenir la deforestación mundial. Sin embargo, la organización advirtió que el marco actual del Reglamento sobre Deforestación de la UE ya está afectando a las cadenas de suministro de productos forestales de Estados Unidos, incluso antes de que comience su plena implementación en diciembre de 2026.

La madera que ingresará a los mercados de la UE en 2026 ya se está cosechando, y los productores tribales ya se enfrentan a nuevas exigencias de cumplimiento a través de contratos posteriores y requisitos de los clientes.

"La paradoja es imposible de ignorar", indicó Desautel. "Una ley destinada a proteger los bosques está creando barreras para los pueblos indígenas que los han protegido con éxito durante generaciones".

El ITC insta a la Comisión Europea a reconocer los bosques tribales en los Estados Unidos como sistemas de bajo riesgo y legalmente protegidos; simplificar los requisitos de geolocalización para las operaciones forestales indígenas y de bajo riesgo; establecer flexibilidad temporal en el cumplimiento durante la implementación; y entablar una consulta significativa de gobierno a gobierno con las Naciones Tribales antes de la aplicación definitiva de la ley.

Fundado en 1976, el ITC es un consorcio nacional sin ánimo de lucro integrado por tribus indígenas, corporaciones nativas de Alaska e individuos dedicados a mejorar la gestión de los recursos naturales importantes para las comunidades nativas americanas.

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