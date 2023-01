Introhive anuncia nomeação da Lee Blakemore como CEO

FREDERICTON, NB, 17 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ — A Introhive, plataforma líder mundial de inteligência de clientes, anunciou hoje que Lee Blakemore foi nomeado CEO. Blakemore traz mais de 30 anos de experiência em software e vendas para liderar a Introhive em sua próxima fase de crescimento, com foco no crescimento do cliente e pesquisa e desenvolvimento de produtos.

Lee Blakemore, novo CEO da Introhive

Lee tem um histórico comprovado de sucesso e profundo conhecimento na expansão de negócios de software para um público global. Ao longo de sua carreira, ele liderou estratégias "go-to-market", operações, suporte ao cliente e operações internacionais em empresas líderes globais de software empresarial. Ele é um líder em tecnologia experiente que lidera transformações de negócios para impulsionar o crescimento.

Blakemore atuou mais recentemente como presidente da K-12 Community Engagement at Anthology, onde liderou com sucesso o negócio Blackboard K-12, levando à sua venda para Finalsite, onde ajudou na integração e na unificação bem-sucedida da empresa. Antes da Anthology, Lee ocupou vários cargos executivos seniores na Blackboard, incluindo Presidente de Mercados Globais e Diretor de Clientes. Antes de ingressar na Blackboard em 2015, Lee foi Vice-Presidente Sênior de Vendas e Marketing Globais da Velocity Technology Solutions e ocupou cargos seniores na IBM, Corio (adquirida pela IBM) e Scala Business Solutions (adquirida pela Epicor).

"Estou empolgado em ingressar na Introhive e liderar nossa talentosa equipe. Espero explorar todo o potencial da empresa à medida que alavancamos nossa plataforma proprietária de inteligência do cliente para ajudar as empresas a obter o valor total de seu investimento em CRM e aprofundar os relacionamentos com os clientes", disse Blakemore. "A Introhive tem a confiança de centenas das principais empresas de serviços profissionais do mundo para melhorar a receita, reduzir os custos operacionais e melhorar a eficiência da força de trabalho. Temos uma excelente oportunidade de continuar crescendo à medida que entramos no grande número de mercados que permanecem mal atendidos e desconhecem o poder da Introhive."

Em 2021, a Introhive garantiu US$ 100 milhões em sua rodada de financiamento da Série C, liderada pela PSG, uma empresa líder em capital de crescimento, para investir ainda mais no desenvolvimento de soluções de Inteligência do Cliente para as principais empresas do mundo.

Sobre a Introhive

A Introhive é uma empresa de software premiada que ajuda empresas B2B focadas em vendas a se tornarem mais inteligentes para o cliente. A plataforma de inteligência do cliente da Introhive captura e fornece dados confiáveis automaticamente no CRM para revelar percepções de relacionamento e inteligência acionável às equipes de receita onde e quando precisarem, a fim de encontrar, conquistar e aumentar as contas dos clientes. A Introhive tem escritórios nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Índia, apoiando centenas de milhares de usuários em mais de 90 países de todo o mundo. Saiba mais em www.introhive.com.

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/1983557/Introhive_Lee_Blakemore.jpg

FONTE Introhive

