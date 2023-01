Introhive oznamuje vymenovanie Lee Blakemora za generálneho riaditeľa

FREDERICTON, New Brunswick, 17. januára 2023 /PRNewswire/ -- Introhive, popredná svetová platforma zákazníckej inteligencie, dnes oznámila, že Lee Blakemore bol vymenovaný za generálneho riaditeľa. Blakemore prináša viac ako 30-ročné skúsenosti so softvérom a predajom, aby viedol spoločnosť Introhive v ďalšej fáze rastu so zameraním na rast zákazníkov a výskum a vývoj produktov.

Lee Blakemore, new CEO of Introhive.

Lee má preukázané úspechy a hlboké odborné znalosti v oblasti škálovania softvérových podnikov pre globálne publikum. Počas svojej kariéry viedol uvedenie na trh, operácie, zákaznícku podporu a medzinárodné operácie v popredných globálnych podnikových softvérových spoločnostiach. Je skúseným technologickým lídrom, ktorý vedie obchodné transformácie na podporu rastu.

Pán Blakemore naposledy pôsobil ako prezident K-12 Community Engagement v spoločnosti Anthology. Úspešne riadil divíziu Blackboard K-12 k následnému predaju spoločnosti Finalsite, kde pán Blakemor pomáhal pri úspešnej integrácii a zjednotení spoločnosti. Pred Anthology zastával Lee niekoľko vedúcich výkonných funkcií v spoločnosti Blackboard, vrátane prezidenta pre globálne trhy a riaditeľa pre klientov. Pred nástupom do Blackboard v roku 2015 bol Lee viceprezidentom pre globálny predaj a marketing v spoločnosti Velocity Technology Solutions a zastával vedúce pozície v spoločnostiach IBM, Corio (kúpila ju spoločnosť IBM) a Scala Business Solutions (kúpila ju spoločnosť Epicor).

„Som nadšený, že sa môžem pripojiť k spoločnosti Introhive a viesť náš talentovaný tím. Teším sa na uvoľnenie plného potenciálu spoločnosti pri využívaní našej vlastnej platformy zákazníckej inteligencie, aby sme pomohli podnikom realizovať plnú hodnotu ich investícií do CRM a prehĺbiť vzťahy so zákazníkmi," povedal Blakemore. „Spoločnosti Introhive dôverujú stovky popredných svetových spoločností poskytujúcich profesionálne služby s cieľom zlepšiť špičkové príjmy, znížiť prevádzkové náklady a zlepšiť efektívnosť zamestnancov. Máme vzrušujúcu príležitosť pokračovať v raste, keďže vstupujeme na obrovské množstvo trhov, na ktorých sa neposkytujú služby v dostatočnej miere a ktoré nepoznajú silu spoločnosti Introhive."

V roku 2021 spoločnosť Introhive zabezpečila 100 mil. USD vo svojom kole financovania série C, ktoré viedla spoločnosť PSG, popredná spoločnosť v oblasti rastového kapitálu, na ďalšie investovanie do vývoja riešení zákazníckej inteligencie pre popredné svetové podniky.

Introhive je ocenená softvérová spoločnosť, ktorá pomáha podnikom B2B zameraným na predaj stať sa inteligentnejšími pre zákazníkov. Platforma zákazníckej inteligencie spoločnosti Introhive automaticky zachytáva a poskytuje dôveryhodné údaje o zákazníkoch v systéme riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM – Customer Relationship Management), aby poskytovala prehľady o vzťahoch a použiteľnú inteligenciu ako prínos pre tímy tam, kde a kedy to potrebujú, s cieľom nájsť, získať a rozšíriť zákaznícke účty. Spoločnosť Introhive má pobočky v USA, Kanade, Spojenom kráľovstve a Indii a podporuje stovky tisíc používateľov vo viac ako 90 krajinách po celom svete. Viac sa dozviete na stránkach www.introhive.com

