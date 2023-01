Introhive oznamuje jmenování Lee Blakemorea na pozici výkonného ředitele

FREDERICTON, New Brunswick, 17. ledna 2023 /PRNewswire/ -- Společnost Introhive, přední světová platforma pro customer intelligence (sběr a analýza dat o zákaznících), dnes oznámila, že jejím novým výkonným ředitelem byl jmenován Lee Blakemore. Blakemore, který na pozici přináší více než 30 let zkušeností z oblasti softwaru a prodeje, povede Introhive do další fáze růstu se zaměřením na rozšiřování okruhu zákazníků a výzkum a vývoj produktů.

Lee Blakemore, new CEO of Introhive.

Lee se může pochlubit řadou prokazatelných úspěchů a hlubokými odbornými znalostmi v oblasti škálování softwarových firem pro globální trh. V průběhu své kariéry řídil uvádění produktů na trh, provoz, zákaznickou podporu a mezinárodní operace v předních globálních softwarových společnostech. Je zkušeným technologickým lídrem, který vede obchodní transformace s cílem stimulovat růst.

Blakemore naposledy zastával pozici prezidenta pro zapojení komunity systému K-12 (americký a kanadský systém vzdělávání do 12. třídy) ve společnosti Anthology. Zde úspěšně vedl divizi Blackboard K-12 před jejím odprodejem společnosti Finalsite, při němž pomáhal zajistit úspěšnou integraci a sjednocení podniku. Před svým působením ve společnosti Anthology zaujímal Lee několik vedoucích funkcí ve společnosti Blackboard, včetně funkce prezidenta pro globální trhy a ředitele pro vztahy s klienty. Před nástupem do společnosti Blackboard v roce 2015 byl Lee senior viceprezidentem globálního prodeje a marketingu ve společnosti Velocity Technology Solutions a zastával vedoucí funkce ve společnostech IBM, Corio (odkoupena společností IBM) a Scala Business Solutions (odkoupena společností Epicor).

„Jsem nadšený, že se mohu připojit k Introhive a vést zdejší talentovaný tým. Těším se, že plně rozvineme potenciál společnosti díky naší vlastní customer intelligence platformě, která pomáhá podnikům maximálně využít své investice do CRM a prohloubit vztahy se zákazníky," říká Blakemore. „Společnosti Introhive důvěřují stovky předních světových podniků poskytujících profesionální služby, které chtějí zvýšit hrubé výnosy, snížit provozní náklady a zlepšit efektivitu zaměstnanců. Vstupem na rozsáhlou skupinu nedostatečně pokrytých trhů, které zatím neznají sílu Introhive, se před námi otevírá vzrušující příležitost k dalšímu růstu."

V roce 2021 získala společnost Introhive v rámci kola financování série C pod vedením přední růstové kapitálové společnosti PSG 100 milionů dolarů na další investice do vývoje řešení customer intelligence pro přední světové podniky.

O společnosti Introhive

Oceňovaná softwarová společnost Introhive pomáhá B2B podnikům zaměřeným na prodej zlepšit práci s informacemi o zákaznících. Customer intelligence platforma Introhive automaticky shromažďuje a dodává důvěryhodná data o zákaznících v rámci systému CRM, aby tak prodejním týmům poskytla přehled o vztazích a využitelné informace vždy, kdy je potřebují pro vyhledávání, získávání a rozvíjení zákaznických účtů. Společnost Introhive má pobočky v USA, Kanadě, Velké Británii a Indii a obsluhuje stovky tisíc uživatelů ve více než 90 zemích světa. Další informace najdete na www.introhive.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1983557/Introhive_Lee_Blakemore.jpg

SOURCE Introhive