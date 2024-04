Invent Analytics ayuda a los minoristas a maximizar las ganancias y ampliar la huella de la plataforma

- Invent Analytics recauda 17 millones de dólares para ayudar a los minoristas a maximizar las ganancias con la inteligencia artificial de la cadena de suministro y ampliar la huella de la plataforma

FILADELFIA, 30 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Invent Analytics , un galardonado proveedor global de soluciones de planificación minorista, anunció hoy que ha obtenido 17 millones de dólares en financiación Serie B. La ronda de inversión está dirigida por LFX Venture Partners, en asociación con los inversores existentes del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y Collective Spark. Invent Analytics está ayudando a las marcas líderes a maximizar sus ganancias aprovechando sus soluciones SaaS impulsadas por IA para la previsión de la demanda, la planificación del inventario, el reabastecimiento, la asignación, el posicionamiento de las devoluciones y la fijación de precios.

Gurhan Kok, Founder & CEO, Invent Analytics

LFX Venture Partners es un inversor centrado en la cadena de suministro con más de 15 años de experiencia en inversiones en soluciones impulsadas por la tecnología diseñadas para abordar problemas antiguos dentro de la cadena de suministro global.

Invent Analytics utilizará los fondos para:

Mejorar las capacidades de su plataforma de IA

Continuar innovando para las crecientes expectativas en el comercio minorista omnicanal

Fortalecer alianzas estratégicas

Ampliar su equipo de expertos en comercio minorista

John Seung, socio director de LFX Venture Partners, indicó: "Tenemos la misión de construir una cadena de suministro global mejor, más eficiente y sostenible. Elegimos invertir en Invent Analytics por su innovadora tecnología de toma de decisiones mediante IA y su capacidad para acelerar las capacidades de planificación de los minoristas para crear un retorno de la inversión directo".

Fundada en 2013, Invent Analytics tiene oficinas en Estados Unidos y a nivel mundial se ha convertido en un socio fiable para más de 50 cadenas minoristas líderes a nivel mundial, incluidas Men's Wearhouse, Jos. A. Bank, Academy Sports + Outdoors, Five Below y GNC. En particular, las asociaciones exitosas de Invent Analytics con sus clientes se han destacado en varios premios, incluidos Women in the Supply Chain y RIS' Top Movers and Shakers in Retail. Además, la empresa recibió el premio "Innovación en gestión de devoluciones del año" en los premios RetailTech Breakthrough Awards 2024 por su solución de posicionamiento de devoluciones para optimizar el proceso de devoluciones para lograr una mayor velocidad, eficiencia y rentabilidad.

El profesor Gurhan Kok, fundador y consejero delegado de Invent Analytics, afirmó: "La optimización del inventario es más crucial que nunca, gracias a las muchas formas en que los clientes pueden buscar, comprar y devolver productos en este mundo omnicanal. Muchos minoristas todavía dependen de información histórica datos, suposiciones y procesos manuales para tomar decisiones de inventario, lo que genera pronósticos inexactos, falta de existencias y clientes insatisfechos. Nuestras soluciones aprovechan la inteligencia artificial para tomar decisiones de planificación granulares en toda la cadena de suministro, incluida la planificación, la optimización de precios y el cumplimiento. Continuamos mejorando nuestras capacidades, seguimos enfocados en la rentabilidad, mejorando las experiencias y creando clientes leales".

Imágenes de prensa: https://bit.ly/4aLwbM0

Acerca de Invent Analytics

Invent Analytics ( inventanalytics.com ), un proveedor global de soluciones de planificación minorista que ayuda a los minoristas líderes a acelerar sus capacidades omniconscientes de pronóstico, asignación, reabastecimiento y reducción de la demanda mediante el uso de su software impulsado por inteligencia artificial que aprovecha el modelado de optimización de ganancias financieras.

Acerca de LFX Venture Partners

LFX ( lfxvp.com ) es un fondo de capital riesgo centrado en invertir en tecnologías disruptivas y nuevos modelos de negocio que dan forma al futuro de las cadenas de valor globales. Al aprovechar la experiencia en el campo y la escala global de los socios, LFX ofrece capital, conocimiento operativo, información sobre datos y acceso a la red a las empresas de su cartera.