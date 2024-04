Invent Analytics wirbt 17 Millionen US-Dollar ein, um Einzelhändlern zu helfen, ihre Gewinne mit KI in der Lieferkette zu maximieren und die Plattform zu erweitern

PHILADELPHIA, 30. April 2024 /PRNewswire/ -- Invent Analytics , ein preisgekrönter globaler Anbieter von Einzelhandelsplanungslösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Serie-B-Finanzierung in Höhe von 17 Millionen US-Dollar erhalten hat. Die Investitionsrunde wird von LFX Venture Partners in Zusammenarbeit mit den bestehenden Investoren European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) und Collective Spark geleitet. Invent Analytics unterstützt führende Marken bei der Gewinnmaximierung durch den Einsatz seiner KI-gestützten SaaS-Lösungen für Nachfrageprognose , Bestandsplanung , Nachschub , Allokation , Retourenpositionierung und Preisgestaltung .

Gurhan Kok, Founder & CEO, Invent Analytics

LFX Venture Partners ist ein auf die Lieferkette fokussierter Investor mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Investition in technologieorientierte Lösungen, die darauf ausgerichtet sind, uralte Probleme innerhalb der globalen Lieferkette zu lösen.

Invent Analytics wird die Mittel verwenden, um:

Der Fähigkeiten seiner KI-Plattform zu erweitern

Weitere Innovationen für steigende Erwartungen im Omnichannel-Einzelhandel umzusetzen

Strategische Partnerschaften zu stärken

Das Team von Einzelhandelsexperten auszubauen

John Seung, Geschäftsführender Partner, LFX Venture Partners, sagte: „Wir sind auf der Mission, eine bessere, effizientere und nachhaltigere globale Lieferkette aufzubauen. Wir haben uns für eine Investition in Invent Analytics entschieden, weil die innovative KI-Entscheidungstechnologie in der Lage ist, die Planungskapazitäten von Einzelhändlern zu beschleunigen und damit einen direkten Return on Investment zu schaffen."

Das 2013 gegründete Unternehmen Invent Analytics verfügt über Niederlassungen in den USA und ist weltweit ein zuverlässiger Partner für mehr als 50 führende globale Einzelhandelsketten – darunter Men's Wearhouse, Jos. A. Bank, Academy Sports + Outdoors, Five Below und GNC. Die erfolgreichen Partnerschaften von Invent Analytics mit seinen Kunden wurden durch mehrere Auszeichnungen hervorgehoben, darunter Women in the Supply Chain und RIS' Top Movers and Shakers in Retail . Darüber hinaus wurde das Unternehmen bei den 2024 RetailTech Breakthrough Awards mit dem Preis „Return Management Innovation of the Year" für seine Lösung Returns Positioning ausgezeichnet, die den Retourenprozess für mehr Geschwindigkeit, Effizienz und Rentabilität optimiert.

Prof. Gurhan Kok, Gründer und Geschäftsführer von Invent Analytics, sagt: „Bestandsoptimierung ist wichtiger denn je, da die Kunden in dieser Omnichannel-Welt auf viele Arten Waren suchen, kaufen und zurückgeben können. Viele Einzelhändler verlassen sich bei ihren Bestandsentscheidungen immer noch auf historische Daten, Annahmen und manuelle Prozesse, was zu ungenauen Prognosen, vergriffenen Beständen und unzufriedenen Kunden führt. Unsere Lösungen nutzen KI, um granulare Planungsentscheidungen in der gesamten Lieferkette zu treffen, einschließlich Planung, Preisoptimierung und Fulfillment. Während wir unsere Fähigkeiten weiter ausbauen, konzentrieren wir uns weiterhin auf die Rentabilität, die Verbesserung von Erlebnissen und die Gewinnung loyaler Kunden."

Informationen zu Invent Analytics

Invent Analytics ( inventanalytics.com ) ist ein globaler Anbieter von Einzelhandelsplanungslösungen, der führenden Einzelhändlern hilft, ihre omni-aware Nachfrageprognose, Allokation, Nachschub und Abverkaufsfähigkeiten zu beschleunigen, indem er seine KI-gestützte Software einsetzt, die finanzielle Gewinnoptimierungsmodelle nutzt.

Informationen zu LFX Venture Partners

LFX ( lfxvp.com ) ist ein Risikokapitalfonds, der sich auf Investitionen in bahnbrechende Technologien und neue Geschäftsmodelle konzentriert, die die Zukunft der globalen Wertschöpfungsketten gestalten. Durch die Nutzung des Fachwissens und der globalen Reichweite von Partnern bietet LFX seinen Portfoliounternehmen Kapital, operatives Wissen, Dateneinblicke und Netzwerkzugang.