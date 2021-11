Investigadores de Einstein y Montefiore reciben $7.6 millones del NIH para estudiar la depresión en personas con VIH

BRONX, Nueva York, 18 de noviembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En el Bronx viven más de 27,000 personas con VIH, la mayoría de las cuales son hombres negros e hispanos. Las personas que viven con VIH tienen un riesgo mayor de depresión y consumo de sustancias, lo que dificulta la continuidad de sus tratamientos antivirales cotidianos; esto, a su vez, repercute negativamente tanto en su calidad de vida como en su estado general de salud.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) acaban de otorgar a los investigadores del Albert Einstein College of Medicine y del Montefiore Health System dos subvenciones de cinco años de duración por un total de 7.6 millones de dólares para estudiar los cambios estructurales y químicos que se producen en el cerebro de las personas que viven con VIH, depresión y trastorno por consumo de cannabis.

"Dadas las disparidades de salud asociadas tanto con cualquier diagnóstico de salud mental como con el estatus de VIH positivo, esperamos que nuestras averiguaciones permitan avanzar en el fomento de la igualdad médica en el Bronx y en todo el país", comenta Vilma Gabbay, MD, MS, codirectora del Instituto de Investigación de Psiquiatría en Montefiore Einstein y coinvestigadora principal en ambas subvenciones.

Consumo de cannabis y depresión en personas con VIH

El primer proyecto de investigación, financiado por una subvención de cuatro millones de dólares durante cinco años, inscribirá a 280 personas de entre 18 y 34 años con VIH. Algunos de los participantes tendrán depresión y serán consumidores habituales de cannabis. Los investigadores usarán tecnologías de neuroimagen, incluida la resonancia magnética (MRI) funcional, para examinar los circuitos cerebrales asociados a la recompensa y el dolor, y así entender más a fondo los vínculos entre la depresión y los trastornos por uso de sustancias en esta población. Los investigadores principales de la subvención son la ya mencionada doctora Gabbay, Anjali Sharma, MD, MS, Profesora Adjunta de Medicina en Einstein e internista y especialista en enfermedades infecciosas en Montefiore y Joanna Starrels, MD, MS, Profesora Adjunta de Medicina en Einstein e Internista y Especialista en Medicina de la Adicción en Montefiore.

"Se trata de un proyecto colaborativo en el que intervienen expertos en depresión, en VIH, en medicina de la adicción y en neuroimagen, que indagarán en los mecanismos neuronales para aprender sobre la conexión entre el consumo de cannabis y la depresión en personas con VIH", dijo la doctora Gabbay, que también es Profesora Adjunta de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento en el Departamento de Neurociencia Dominick P. Purpura de Einstein. "Esperamos identificar biomarcadores específicos de depresión que nos permitan desarrollar mejores tratamientos".

Entender la depresión de las personas que conviven con el VIH

El segundo proyecto, financiado con una subvención de 3.6 millones de dólares durante cinco años, examinará las interacciones entre el sistema inmune, los circuitos cerebrales y los compuestos neuroquímicos en las personas que conviven con el VIH. Los investigadores, liderados por las doctoras Gabbay y Sharma, que dirigen conjuntamente el Grupo de Trabajo Científico sobre el VIH y la Salud Mental para el Centro de Investigación del SIDA Einstein-Rockefeller-CUNY, esperan desentrañar este complejo entramado y comprender por qué estos individuos son más vulnerables a depresión.

Los investigadores de Einstein-Montefiore creen que la inflamación del sistema nervioso central (SNC) causada por el VIH, da lugar a dos efectos adversos: por un lado, se producen unas sustancias químicas, los llamados radicales libres, que dañan los nervios del SNC y, por otro lado, se reducen los niveles de ácido gamma-aminobutírico (GABA),-un neurotransmisor conocido por su efecto calmante. Se cree que estos cambios neuroquímicos coadyuvan a la depresión.

"Si confirmamos que esta cadena de causas y efectos lleva a la depresión", explica la Dra. Gabbay, "es posible que podamos diseñar estrategias de tratamiento para prevenir la depresión en personas infectadas por el VIH mediante, tal vez, la inhibición de las proteínas inflamatorias que acompañan a la infección por VIH".

Para realizar este estudio, los investigadores inscribirán a 300 personas con y sin VIH. Al comienzo del estudio, se evaluará a los participantes para determinar sus niveles de depresión o ansiedad; traumas psiquiátricos pasados; tratamiento contra el VIH y niveles de células T CD4+ (un tipo de célula T que se ve afectada por las infección por VIH). Los tests se repiten pasados seis y 12 meses.

La primera subvención se denomina "Fundamentos neuronales de la depresión y del consumo de cannabis en jóvenes PLWH" (siglas en inglés de "personas que conviven con el VIH") y fue otorgada por el Instituto Nacional para Abuso de Drogas, integrado en los Institutos Nacionales de Salud (1R01DA054885-01). La segunda subvención, titulada "La neuroinmunología de la depresión en mujeres que viven con VIH", fue otorgada por el Instituto Nacional de Salud Mental, integrado en los Institutos Nacionales de Salud (1R01MH128878-01).

