PROJECT BRAVO FOOD PANTRY DE MONTEFIORE CELEBRA 20 AÑOS DE APOYO A SU COMUNIDAD DEL BRONX

Montefiore ofrece algo más que nutrición a sus vecinos necesitados: desde alimentos hasta productos de higiene femenina

BRONX, N.Y., 25 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Montefiore Health System celebra dos décadas al servicio de la comunidad del Bronx a través del Project Bravo Food Pantry, una iniciativa financiada con subvenciones y diseñada para combatir la inseguridad alimentaria de las personas y familias en situación de alto riesgo en el Bronx. Durante más de 20 años, los participantes han recibido productos frescos y alimentos saludables tres días a la semana. Tan solo en 2024, 40,000 residentes del Bronx recibieron ayuda de este programa.

Cada semana, miles de vecinos del Bronx recurren a Project Bravo cuando lo necesitan o son derivados por socios comunitarios y clínicas de Montefiore Medical Group. En colaboración con Grow NYC, Food Bank of New York y United Way, Project Bravo ofrece alimentos nutritivos, así como leche para lactantes, productos para el hogar, como detergente para la ropa, y comidas festivas a las familias locales.

Un estudio reciente publicado en Pediatrics por investigadores del Children's Hospital at Montefiore reveló que uno de cada siete niños seguía viviendo en situación de inseguridad alimentaria, a pesar de contar con programas de ayuda. Este hallazgo se basó en una muestra representativa a nivel nacional de 16 millones de niños que viven en hogares que reciben apoyo nutricional a través del Programa para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés) o del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). El acceso limitado o incierto a alimentos adecuados y nutritivos pone de manifiesto la necesidad de más servicios como Project Bravo, que pueden ayudar directamente a las familias de todo el país.

"Ha sido un privilegio para nosotros ayudar a cubrir las carencias que sufren las familias, desde alimentos saludables hasta ropa de abrigo. Vemos las necesidades de nuestros vecinos y estamos aquí para ayudar, junto con nuestros socios comunitarios", afirma Tynisha Malone, MPA, Directora del Programa Project Bravo Food Pantry.

Los participantes del Project Bravo Food Pantry también pueden acceder a artículos de aseo personal y productos de higiene femenina, donados por tiendas mayoristas y universidades locales. Durante casi 15 años, Malone y dos voluntarios han reunido artículos especiales, como dulces y juguetes de Halloween, para compartirlos con los más necesitados durante las fiestas.

"Project Bravo es un lugar en el que puedo confiar para acceder a muchos recursos", dice Dwight, residente del Bronx, que lleva tres años acudiendo al banco de alimentos. "Consigo productos frescos y saludables para preparar sopas y guisos, además de tener acceso a programas de educación sobre salud. También disfruto de las clases de cocina y pintura que se imparten aquí. Project Bravo ofrece sustento y apoyo de muchas maneras".

Para obtener más información y apoyar al Project Bravo Food Pantry, póngase en contacto con: [email protected] o [email protected]

De Montefiore Health System

Montefiore Health System es una de las principales redes académicas de salud de Nueva York y es un líder reconocido en la prestación de atención médica personalizada de calidad excepcional responsable de aproximadamente tres millones de personas en comunidades del Bronx, Westchester y Hudson Valley. Consta de 10 hospitales, incluido Children's Hospital at Montefiore, Burke Rehabilitation Hospital y más de doscientos centros de atención ambulatoria. La investigación clínica y traslacional avanzada de su escuela de medicina, Albert Einstein College of Medicine, informa directamente sobre la atención al paciente y mejora los resultados. Desde los Centros de Excelencia de Montefiore-Einstein en cáncer, cardiología y salud vascular, pediatría y trasplantes, hasta su destacado programa de salud escolar, Montefiore es una red de atención médica totalmente integrada que da servicios médicos plenos y coordinados a los pacientes y a sus familias. Más información en www.montefioreeinstein.org. Síganos en Twitter, Instagram y LinkedIn, o véanos en Facebook y YouTube.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1480036/MontefioreLogo2010_noTag_20high_20res_ID_bf9f32ca3fef_Logo_V1.jpg

FUENTE Montefiore Health System