Investissements PSP annonce la nomination de deux cadres exécutifs

MONTRÉAL, le 9 janv. 2023 /PRNewswire/ -- Deborah K. Orida, présidente et cheffe de la direction de l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) a annoncé aujourd'hui, avec effet immédiat, la nomination de deux nouveaux cadres exécutifs à des fonctions clés soutenant la stratégie mondiale de l'organisation.

Oliver Duff occupera le poste de premier vice-président, chef mondial, Titres de créance, et Simon Marc celui de premier vice-président, chef mondial, Placements privés et Partenariats stratégiques.

« Ces nominations reconnaissent l'impact du leadership d'Oliver et de Simon dans l'ensemble de l'organisation et tirent parti de leur profonde expertise, de leur expérience à long terme et de leur vision globale, alors que nous continuons à atteindre nos objectifs stratégiques, à remplir notre mandat et à générer des rendements pour les contributeurs et les bénéficiaires », affirme Deborah K. Orida. « En tant qu'organisation mature qui a su naviguer avec succès dans la volatilité passée du marché et les cycles économiques complexes, Investissements PSP a fait ses preuves en matière de performance financière solide et s'appuie sur une équipe de direction hautement compétente et expérimentée au niveau mondial et régional. »

Nomination d'Oliver Duff au poste de premier vice-président, chef mondial, Titres de créance

En tant que premier vice-président, chef mondial, Titres de créance, Oliver Duff se joint au comité de direction d'Investissements PSP. Oliver a plus de 25 ans d'expérience dans le domaine du financement par emprunt. Auparavant premier directeur général et chef mondial, Titres de créance, Oliver s'est joint à Investissements PSP en septembre 2016 en tant que directeur général, Titres de créance privés, pour développer et diriger la présence des titres de créance de l'organisation en Europe. Avant de se joindre à Investissements PSP, il était chef mondial du financement par emprunt et chef européen du financement des capitaux chez HSBC Bank PLC. Oliver avait auparavant occupé des postes de chef de syndicat de prêts chez Morgan Stanley et Goldman Sachs et a commencé sa carrière dans le financement par emprunt chez Bankers Trust à Londres. Oliver est diplômé de la Exeter University et est comptable agréé qualifié.

Le groupe Titres de créance d'Investissements PSP se concentre sur les placements dans les titres de créance de qualité inférieure en Amérique du Nord et en Europe sur les marchés tant privés que publics, ainsi que sur les occasions de financement de sauvetage. Depuis les bureaux de New York, de Londres et de Montréal, le groupe investit au sein de la structure du capital sous forme de prêts, d'obligations et d'actions privilégiées. L'équipe mondiale évalue entre autres la qualité du crédit, la structure, les occasions de déploiement à taux fixe ou variable, le profil risque-rendement, la répartition de l'actif et la diversification du portefeuille. Au 31 mars 2022, le groupe Titres de créance gérait un actif net sous gestion de 21,9 milliards de dollars canadiens.

Nomination de Simon Marc au poste de premier vice-président, chef mondial, Placements privés et Partenariats stratégiques

En tant que premier vice-président, chef mondial, Placements privés et Partenariats stratégiques, Simon Marc se joint au comité de direction d'Investissements PSP. Simon a plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'investissement, plus particulièrement des placements privés. Précédemment premier directeur général, chef mondial, Placements privés, Simon s'est joint à Investissements PSP en août 2015 en tant que directeur général, Placements privés pour développer la présence des placements privés de l'organisation en Europe et dans le monde, en ouvrant le bureau d'Investissements PSP à Londres en 2017 et en soutenant l'ouverture du bureau de Hong Kong en 2019. Avant de se joindre à Investissements PSP, Simon était directeur chez Permira et Apax Partners, en plus de son expérience antérieure chez Goldman Sachs. Simon est diplômé de l'École de management de HEC Paris.

Le groupe Placements privés établit des relations stratégiques avec des gestionnaires de fonds et des partenaires de placements externes, en tirant parti de leurs réseaux mondiaux dotés d'une expertise sectorielle, géographique et opérationnelle pour trouver des opportunités de co-investissement à long terme. Au 31 mars 2022, le groupe Placements privés gérait 35,4 milliards de dollars canadiens d'actifs nets sous gestion et un portefeuille diversifié en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, déployé à travers des fonds et des investissements directs. Simon est également chargé de superviser l'équipe de Partenariats stratégiques d'Investissements PSP, qui coordonne les relations mondiales de la société et crée des synergies avec les principaux partenaires institutionnels et d'investissement.

À propos d'Investissements PSP

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada avec un actif net sous gestion de 230,5 milliards de dollars au 31 mars 2022. Investissements PSP gère un portefeuille mondial diversifié composé d'investissements dans les marchés de capitaux, les placements privés, les placements immobiliers, les placements en infrastructures, les ressources naturelles et les titres de créance. Créé en 1999, Investissements PSP gère et investit les montants qui lui sont transférés par le gouvernement fédéral pour les régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York, à Londres et à Hong Kong. Pour plus de renseignements, visitez investpsp.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

