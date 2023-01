PSP Investments gibt zwei Ernennungen für Senior-Führungspositionen bekannt

MONTRÉAL, 10. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Deborah K. Orida, President und Chief Executive Officer des Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments), gab heute mit sofortiger Wirkung zwei neue Ernennungen von Senior-Führungskräften in Schlüsselfunktionen bekannt, die die globale Strategie des Unternehmens unterstützen werden.

Oliver Duff wird die Rolle des Senior Vice President, Global Head of Credit Investments, und Simon Marc die Rolle des Senior Vice President, Global Head of Private Equity and Strategic Partnerships, übernehmen.

„Diese Ernennungen würdigen den Einfluss von Oliver und Simon auf die Unternehmensführung und nutzen ihr tiefes Fachwissen, ihre langfristige Erfahrung und ihre globale Erkenntnisse, während wir weiterhin unsere strategischen Ziele erreichen, unser Mandat erfüllen und Renditen für Mitarbeiter und Begünstigte generieren", sagte Deborah K. Orida. „Als ausgereiftes Unternehmen, das in der Vergangenheit Marktvolatilität und komplexe Konjunkturzyklen erfolgreich bewältigt hat, verfügt PSP Investments über eine Erfolgsbilanz für eine starke finanzielle Leistung und verlässt sich auf ein hochkompetentes und erfahrenes Führungsteam auf globaler und regionaler Ebene."

Ernennung von Oliver Duff zum Senior Vice President, Global Head of Credit Investments

Als Senior Vice President, Global Head of Credit Investments, tritt Oliver Duff dem Vorstand von PSP Investments bei. Oliver verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich Leverage Finance. Oliver, zuvor Senior Managing Director und Global Head of Credit Investments, kam im September 2016 als Managing Director, Private Debt, zu PSP Investments, um die Präsenz des Unternehmens im Bereich Kreditinvestitionen in Europa zu entwickeln und zu leiten. Bevor er zu PSP Investments kam, war er Global Head of Leveraged Finance und European Head of Capital Financing bei der HSBC Bank PLC. Oliver war zuvor als Head of Loan Syndicate bei Morgan Stanley und Goldman Sachs tätig und begann seine Karriere in der Hebelfinanzierung bei Bankers Trust in London. Oliver hat einen Abschluss von der Exeter University und ist ein akkreditierter Wirtschaftsprüfer.

Die Credit-Investments-Gruppe von PSP Investments konzentriert sich auf Non-Investment-Grade-Kreditinvestitionen in Nordamerika und Europa auf privaten und öffentlichen Märkten sowie auf Gelegenheiten für Rettungsfinanzierung. Von Niederlassungen in New York, London und Montréal aus investiert der Konzern in der gesamten Schuldenkapitalstruktur in Form von Krediten, Anleihen und Vorzugskapital. Das globale Team balanciert Kreditqualität, Kreditstruktur, Chancen für feste-variable Verzinsung, Risiko-Rendite-Profil, Asset-Mix und Portfoliodiversifizierung aus. Zum 31. März 2022 verwaltete die Credit-Investments-Gruppe ein Nettovermögen von 21,9 Mrd. USD.

Ernennung von Simon Marc zum Senior Vice President, Global Head of Private Equity and Strategic Partnerhips

Als Senior Vice President, Global Head of Private Equity and Strategic Partnerships tritt Simon Marc dem Vorstand von PSP Investments bei. Simon verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich Private Equity. Simon, zuvor Senior Managing Director, Global Head of Private Equity, kam im August 2015 als Managing Director, Private Equity, zu PSP Investments, um die Private-Equity-Präsenz des Unternehmens in Europa und weltweit zu entwickeln, um im Jahr 2017 die Niederlassung von PSP Investments in London zu eröffnen und die Eröffnung des Büros in Hongkong im Jahr 2019 zu unterstützen. Vor seinem Eintritt bei PSP Investments war Simon als Principal bei Permira und Apax Partners tätig, nach vorherigen Erfahrungen bei Goldman Sachs. Simon ist Absolvent der HEC School of Management in Paris.

Die Private-Equity-Gruppe baut strategische Beziehungen mit externen Fondsmanagern und Investmentpartnern auf, indem sie globale Netzwerke mit sektorspezifischer, geografischer und operativer Expertise nutzt, um langfristige Co-Investment-Möglichkeiten zu erschließen. Zum 31. März 2022 hatte die Private-Equity-Gruppe ein verwaltetes Nettovermögen von 35,4 Mrd. US-Dollar und ein diversifiziertes Portfolio in Nordamerika, Europa und Asien, das in Fonds und Direktinvestitionen eingesetzt war. Simon ist außerdem verantwortlich für die Leitung des Teams für strategische Partnerschaften von PSP Investments, das unternehmensweite globale Beziehungen koordiniert und Synergien mit Kerninvestmentpartnern und institutionellen Partnern fördert.

Informationen zu PSP Investments

Das Public Sector Pensionsinvestment Board (PSP Investments) ist einer der größten Renteinvestmentmanager Kanadas mit einem verwalteten Nettovermögen von 230,5 Mrd. USD zum 31. März 2022. Es verwaltet ein diversifiziertes globales Portfolio, das sich aus Investitionen in Kapitalmärkte, Private Equity, Immobilien, Infrastruktur, natürliche Ressourcen und Kreditinvestitionen zusammensetzt. PSP Investments wurde 1999 gegründet und verwaltet und investiert von der kanadischen Regierung überwiesene Beträge für die Pensionspläne des Federal Public Service, der kanadischen Streitkräfte, der Royal Canadian Mounted Police und der Reserve Force. PSP Investments hat seinen Hauptsitz in Ottawa und seine Hauptgeschäftsstelle in Montréal sowie Niederlassungen in New York, London und Hongkong. Weitere Informationen erhalten Sie auf investpsp.com, oder folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

