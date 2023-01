PSP Investments Anuncia Duas Nomeações de Executivos Seniores

MONTREAL, 9 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Deborah K. Orida, presidente e CEO do Conselho de Investimento de Pensões do Setor Público (PSP Investments), anunciou hoje, com efeito imediato, duas novas nomeações de executivos seniores para funções-chave de apoio à estratégia global da organização.

Oliver Duff assumirá o papel de Vice-presidente Sênior, Diretor Global de Investimentos de Crédito, e Simon Marc assumirá o papel de Vice-presidente Sênior, Diretor Global da Private Equity e parcerias estratégicas.

"Essas nomeações reconhecem o impacto da liderança de Oliver e Simon em toda a empresa e alavancam seu profundo conhecimento, experiência de longo prazo e visão global, à medida que continuamos a atingir nossos objetivos estratégicos, cumprir nosso mandato e gerar retornos para colaboradores e beneficiários", disse Deborah K. Orida. "Como uma organização madura, que navegou com sucesso pela volatilidade do mercado passado e ciclos econômicos complexos, o PSP Investments tem um histórico de forte desempenho financeiro e conta com uma equipe de liderança altamente capaz e experiente em nível global e regional."

Nomeação de Oliver Duff como Vice-presidente Sênior e Diretor Global de Investimentos de Crédito

Como Vice-presidente Sênior e Diretor Global de Investimentos de Crédito, Oliver Duff ingressa no comitê executivo do PSP Investments. Oliver tem mais de 25 anos de experiência na alavancagem de finanças. Anteriormente Diretor Gerente Sênior e Chefe Global de Investimentos em Crédito, Oliver ingressou no PSP Investments em setembro de 2016 como Diretor Gerente de Dívida Privada, para desenvolver e liderar a presença de investimentos em crédito da organização na Europa. Antes de ingressar no PSP Investments, ele foi Chefe Global de Finanças Alavancadas e Chefe Europeu de Financiamento de Capital no HSBC Bank PLC. Oliver já ocupou cargos como chefe do consórcio de empréstimos no Morgan Stanley e Goldman Sachs e iniciou sua carreira financeira de alavancagem no Bankers Trust em Londres. Oliver é formada pela Exeter University e é um Revisor de Contas qualificado.

O grupo de Iinvestimentos em Crédito do PSP Investments concentra-se em investimentos de crédito sem grau de investimento na América do Norte e na Europa em mercados privados e públicos, bem como em oportunidades de financiamento de resgate. Com escritórios em Nova York, Londres e Montreal, o grupo investe em toda a estrutura de capital de dívida na forma de empréstimos, títulos e ações preferenciais. A equipe global equilibra qualidade de crédito, estrutura, oportunidade de implantação fixo-flutuante, perfil de risco-retorno, mix de ativos e diversificação de portfólio. Em 31 de março de 2022, o grupo de investimentos de crédito administrava C$21.9 bilhões em ativos líquidos sob gestão.

Nomeação de Simon Marc como Vice-Presidente Sênior, Chefe Global de Private Equity e Parcerias Estratégicas

Como Vice-presidente Sênior, Chefe Global de Private Equity e Parcerias Estratégicas, Simon Marc passa a integrar o Comitê Executivo do PSP Investments. Simon tem mais de 25 anos de experiência em investimento em capital privado. Anteriormente Diretor Gerente Sênior, Chefe Global de Private Equity, Simon ingressou no PSP Investments em agosto de 2015 como Diretor Gerente de Private Equity, para desenvolver a presença de private equity da organização na Europa e globalmente, abrindo o escritório do PSP Investments em Londres em 2017 e apoiando a abertura do escritório de Hong Kong em 2019. Antes de ingressar no PSP Investments, Simon atuou como Diretor na Permira e Apax Partners, além de sua experiência anterior na Goldman Sachs. Simon é formado pela HEC School of Management, Paris.

O grupo de Private Equity constrói relacionamentos estratégicos com gestores de fundos externos e parceiros de investimento, alavancando redes globais com expertise setorial, geográfico e operacional para obter oportunidades de coinvestimento de longo prazo. Em 31 de março de 2022, o grupo de Private Equity administrava C$ 35,4 bilhões em ativos líquidos sob gestão e um portfólio diversificado na América do Norte, Europa e Ásia implantado em fundos e investimentos diretos. Simon também é responsável por supervisionar a equipe de Parcerias Estratégicas do PSP Investments, que coordena os relacionamentos globais em toda a empresa e comanda sinergias com os principais investimentos e parceiros institucionais.

Sobre o PSP Investments

O Conselho de Investimentos em Pensões do Setor Público (PSP Investments) é um dos maiores gestores de investimentos em pensões do Canadá, com US$ 230,5 bilhões de ativos líquidos sob gestão em 31 de março de 2022. Ele administra um portfólio global diversificado, composto por investimentos em mercados de capitais, private equity, imóveis, infraestrutura, recursos naturais e investimentos em crédito. Fundado em 1999, o PSP Investments gerencia e investe valores transferidos pelo governo do Canadá para os planos de pensão do serviço público federal, das forças canadenses, da Royal Canadian Mounted Police e da Reserve Force. Com sede em Ottawa, o PSP Investments tem seu principal escritório de negócios em Montreal, além de escritórios em Nova York, Londres e Hong Kong. Para obter mais informações, acesse investpsp.com ou siga-nos no Twitter e no LinkedIn.

Contato de mídia: Maria Constantinescu, PSP Investments, Tel.: (514) 218-3795 | 1 844 525 3795, E-mail: [email protected]

