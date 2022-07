Investissements PSP s'associe à WSP pour lancer une analyse climatique complète de plus de 3 millions d'hectares de terres forestières et agricoles

L'analyse, qui sera menée en collaboration avec les partenaires opérationnels locaux d'Investissements PSP, porte sur plus de 3 millions d'hectares de terres agricoles et forestières sur plus de 400 propriétés individuelles, dans six pays. Elle couvrira une grande variété de cultures, notamment le bois, les noix, les vignobles, les fruits, les céréales, le coton et les protéines animales.

Objectifs clés

Le premier objectif de l'analyse est d'établir une base de référence des émissions de gaz à effet de serre (de portée 1 et 2) du portefeuille mondial de Ressources naturelles d'Investissements PSP en utilisant des données spécifiques au niveau de chacun des actifs. Ces informations soutiendront l'élaboration et la mise en œuvre d'une feuille de route de décarbonisation pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et l'établissement de plans de transition basés sur la science du climat pour l'ensemble des sociétés de portefeuille.

Le deuxième objectif consistera à déterminer les capacités de séquestration des actifs en Ressources naturelles d'Investissements PSP dans différents bassins de carbone (par exemple, le carbone de la biomasse et le carbone organique du sol). Ce travail s'appuiera sur des études académiques récentes, les connaissances de spécialistes et l'expérience sur le terrain des équipes de gestion locales, afin de développer des méthodologies solides et de déterminer les sources de données appropriées pour quantifier et rendre compte de manière cohérente de l'élimination et du stockage du dioxyde de carbone biogénique.

L'analyse climatique de WSP s'intégrera parfaitement à la participation d'Investissements PSP au « Farmland Management Standard », un programme pilote mené par Leading Harvest, un organisme à but non lucratif voué à l'agriculture durable. Le « Farmland Management Standard » est un programme de certification par une tierce partie, qui vise à normaliser les mesures et la divulgation en matière de durabilité dans le secteur de l'agriculture et de la production alimentaire.

Marc Drouin, premier directeur général, Placements actifs réels et chef mondial des Placements en ressources naturelles chez Investissements PSP, affirme : « En tant qu'investisseur à long terme et l'un des principaux investisseurs mondiaux dans l'agriculture et la foresterie, nous sommes très engagés dans l'amélioration continue de nos pratiques agricoles durables dans le monde entier. Nos actifs en Ressources naturelles représentent une importante opportunité de soutenir les efforts mondiaux d'atténuation et d'adaptation climatiques, notamment grâce à leur potentiel de séquestration du carbone. Ce projet novateur mené avec WSP nous fournira les informations détaillées, au niveau de chacun des actifs, dont nous avons besoin pour aider nos plateformes à tracer la voie vers un objectif carboneutre mondial. »

Mel de Jager, vice-présidente, Changement climatique, résilience et développement durable chez WSP, déclare : « Pour WSP, l'opportunité de travailler aux côtés d'une organisation mondiale telle qu'Investissements PSP, qui opère sur une gamme aussi large de cultures, d'espèces forestières et de régions géographiques, est unique et passionnante. Grâce à ce travail, non seulement nous pourrons aider Investissements PSP et ses partenaires à comprendre pleinement l'empreinte de leurs émissions de gaz à effet de serre, mais nous aurons une réelle opportunité de faire progresser les connaissances sur la séquestration du carbone sur les terres agricoles et forestières. »

Engagés envers la durabilité

L'analyse fait suite au lancement de la stratégie climatique inaugurale d'Investissements PSP et s'appuie sur son engagement de longue date à réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce aux meilleures pratiques de gestion durable de l'agriculture et du bois.

À propos d'Investissements PSP

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des régimes de pensions au Canada avec un actif net sous gestion de 230,5 milliards de dollars au 31 mars 2022. La société gère un portefeuille mondial diversifié composé de placements dans les marchés financiers publics, de placements privés et de placements immobiliers, en infrastructures, en ressources naturelles et en titres de créance. Créée en 1999, Investissements PSP gère et investit les sommes qui lui sont transférées par le gouvernement du Canada pour le compte des régimes de pensions de la fonction publique, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York, à Londres et à Hong Kong. Pour plus de renseignements, visitez investpsp.com ou suivez les comptes Twitter et LinkedIn.

Pour plus d'information : Maria Constantinescu, Investissements PSP, Tél.. : +1 (514) 218-3795, [email protected]

À propos de WSP

L'une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP a pour mission de préparer l'avenir de nos villes et de notre environnement. À cette fin, nous fournissons des services de consultation stratégique, d'ingénierie et de conception à nos clients dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l'environnement, du bâtiment, de l'énergie, de l'eau, des mines et des ressources. Nos 55 000 professionnels de confiance partagent un objectif commun, soit d'avoir un impact positif et durable sur les collectivités que nous servons grâce à une culture d'innovation, d'intégrité et d'inclusion. La durabilité et la science sont omniprésentes dans notre travail. WSP a tiré près de la moitié de ses 10,3 milliards de dollars (CA) de revenus en 2021 de sources propres. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : WSP). Pour en savoir plus, visitez le wsp.com/fr-CA

Pour plus d'information : Andrew Macklin, WSP, Tél. : +1 (289) 835-2536, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1856028/Investissements_PSP_Investissements_PSP_s_associe___WSP_pour_lan.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1856261/Investissements_PSP_Investissements_PSP_s_associe___WSP_pour_lan.jpg

SOURCE Investissements PSP