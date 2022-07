PSP Investments start samen met WSP een uitgebreide klimaatanalyse van meer dan 3 miljoen hectare bos- en landbouwgrond

Belangrijkste doelstellingen

De eerste doelstelling van de analyse is het vaststellen van een basislijn van de broeikasgasemissies van de natuurlijke rijkdommen van de hele portefeuille van PSP Investments (Scope 1 en 2) met behulp van gegevens op bedrijfsniveau. Deze informatie zal dienen ter ondersteuning van de ontwikkeling en implementering van een roadmap voor decarbonisatie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en wetenschappelijk gefundeerde overgangsplannen voor portfoliobedrijven op te stellen.

De tweede doelstelling is het bepalen van het sequestratiepotentieel van de NR-activa van PSP Investments in verschillende koolstofpools (bv. biomassakoolstof en organische koolstof in de bodem). Bij dit werk zal gebruik worden gemaakt van academische studies, de kennis van deskundig derden en de ervaring ter plaatse van lokale beheerteams, om robuuste methodologieën te ontwikkelen en geschikte gegevensbronnen te bepalen voor een consistente kwantificering en rapportage van de verwijdering en opslag van biogene kooldioxide.

De klimaatanalyse van WSP zal naadloos aansluiten bij de deelname van PSP Investments aan een proefprogramma, de Farmland Management Standard, onder leiding van Leading Harvest een non-profitorganisatie die zich richt op duurzame landbouw. De Farmland Management Standard, een waarborgprogramma van derden, heeft tot doel de meting van en rapportage over duurzaamheid in de landbouw en de voedselproductie te standaardiseren.

Marc Drouin, Senior Managing Director en Global Head of Natural Resources bij PSP Investments, verklaarde: "Als langetermijninvesteerder en een van de toonaangevende wereldwijde investeerders in landbouw en hout, zetten wij ons sterk in voor de voortdurende verbetering van onze duurzame landbouwpraktijken over de hele wereld. Landbouw- en bosbouwgrond kan een belangrijke bijdrage leveren aan de wereldwijde inspanningen om de gevolgen van en de aanpassing aan de klimaatverandering op te vangen, onder meer door de koolstofvastlegging die zij kunnen bewerkstelligen. Dit baanbrekende project met WSP zal ons de gedetailleerde informatie per bedrijf verschaffen die we nodig hebben om onze platforms te helpen een pad uit te stippelen naar wereldwijde netto-nul."

Mel de Jager, Vice President, Climate Change, Resilience & Sustainability bij WSP, zei: "Voor WSP is de kans om samen te werken met een wereldwijde organisatie als PSP Investments, die actief is in zo'n breed scala van gewassen, houtsoorten en geografische gebieden, uniek en opwindend. Dankzij dit werk zullen we PSP Investments en zijn partners niet alleen kunnen helpen om de voetafdruk van hun broeikasgasemissies volledig te begrijpen, maar zullen we ook een reële kans hebben om de kennis over koolstofvastlegging op landbouwgronden te vergroten".

Volledig gericht op duurzaamheid

De analyse volgt op de lancering van PSP Investments' inaugurele Klimaatstrategie en bouwt voort op zijn reeds lang bestaande engagement om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen via de beste, duurzame praktijken op het vlak van landbouw en houtbeheer.

Over PSP Investments

De Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) is een van de grootste beheerders van pensioenbeleggingen in Canada, met per 31 maart 2022 een nettovermogen van 230,5 miljard dollar in beheer. Het beheert een gediversifieerde portefeuille die wereldwijd is samengesteld uit beleggingen in kapitaalmarkten, private equity, vastgoed, infrastructuur, natuurlijke hulpbronnen en creditbeleggingen. PSP Investments, dat in 1999 is opgericht, beheert en belegt de bedragen die de regering van Canada aan PSP heeft overgedragen voor de pensioenregelingen van de federale overheidsdienst, de Canadese strijdkrachten, de Royal Canadian Mounted Police en de Reserve Force. PSP Investments heeft zijn hoofdkantoor in Ottawa, zijn hoofdzetel in Montreal en kantoren in New York, Londen en Hongkong. Voor meer informatie, zie investpsp.com of volg ons op Twitter en LinkedIn .

Over WSP

Als een van 's werelds toonaangevende professionele dienstverlenende bedrijven zet WSP zich in om onze steden en omgeving toekomstbestendig te maken. Wij verlenen strategische advies-, engineering- en ontwerpdiensten aan klanten in de transport-, infrastructuur-, milieu-, bouw-, energie-, water-, mijnbouw- en grondstoffensector. Onze 55.000 betrouwbare professionals zijn verenigd door het gemeenschappelijke doel een positieve, langdurige impact te creëren op de gemeenschappen die we bedienen door middel van een cultuur van innovatie, integriteit en inclusie. Duurzaamheid en wetenschap liggen ten grondslag aan ons werk. WSP haalde ongeveer de helft van zijn inkomsten van 10,3 miljard dollar (CAD) in 2021 uit schone bronnen. De aandelen van het bedrijf zijn genoteerd aan de Toronto Stock Exchange (TSX: WSP). Voor meer informatie, zie wsp.com/en-CA

