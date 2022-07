PSP Investments faz parceria com WSP para lançar uma análise climática abrangente de mais de três milhões de hectares de florestas e terras agrícolas

A análise, que será realizada em conjunto com os parceiros operacionais locais do PSP Investments, abrange mais de três milhões de hectares de terras agrícolas e florestais em mais de 400 propriedades individuais, em seis países. Ela abrangerá uma ampla variedade de culturas, como madeira, castanhas, vinhedos, frutas, grãos, algodão e proteína animal.

Principais objetivos

O primeiro objetivo da análise é estabelecer uma linha de base para todo o portfólio das emissões de gases de efeito estufa NR do PSP Investments (escopo 1 e 2) utilizando dados em nível agrícola. Essas informações apoiarão o desenvolvimento e a implementação de um roteiro de descarbonização para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e estabelecer planos de transição baseados na ciência para as empresas do portfólio.

O segundo objetivo será determinar a capacidade de sequestro dos ativos de NR do PSP Investments em diferentes reservatórios de carbono (por exemplo, carbono de biomassa e carbono orgânico do solo). Esse trabalho alavancará estudos acadêmicos, conhecimento especializado de terceiros e experiência em campo das equipes de gestão locais para desenvolver metodologias robustas e determinar fontes de dados apropriadas para quantificar e relatar consistentemente remoções e armazenamento de dióxido de carbono biogênico.

A análise climática do WSP será integrada perfeitamente à participação do PSP Investments em um programa piloto, o Farmland Management Standard, liderado pela Leading Harvest, uma organização sem fins lucrativos com foco na agricultura sustentável. O Farmland Management Standard, um programa de garantia de terceiros, tem como objetivo padronizar a medição e os relatórios de sustentabilidade na agricultura e na produção de alimentos.

Marc Drouin, diretor administrativo sênior e diretor global de recursos naturais do PSP Investments, disse: "Como investidor de longo prazo e um dos principais investidores globais em agricultura e exploração de madeira, estamos altamente comprometidos com a melhoria contínua de nossas práticas agrícolas sustentáveis em todo o mundo. Os ativos agrícolas e florestais têm um potencial significativo para apoiar os esforços globais de mitigação e adaptação ao clima, inclusive por meio de seu potencial de sequestro de carbono. Este projeto inovador com o WSP nos dará as informações detalhadas, fazenda por fazenda, de que precisamos para ajudar nossas plataformas a traçar um caminho para o carbono zero líquido global."

Mel de Jager, vice-presidente de Mudanças Climáticas, Resiliência e Sustentabilidade do WSP, disse: "Para o WSP, a oportunidade de trabalhar com uma organização global como o PSP Investments, que opera em uma ampla gama de culturas, espécies madeireiras e áreas geográficas, é única e empolgante. Por meio desse trabalho, não só poderemos ajudar o PSP Investments e seus parceiros a entender plenamente a pegada de suas emissões de gases de efeito estufa, mas também teremos uma oportunidade real de promover o conhecimento em matéria de sequestro de carbono em terras agrícolas."

Comprometimento com a sustentabilidade

A análise segue o lançamento da estratégia climática inaugural do PSP Investments e baseia-se em seu compromisso de longa data de reduzir as emissões de gases de efeito estufa por meio de melhores práticas agrícolas e de gestão de exploração de madeira sustentáveis.

Sobre o PSP Investments

O Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) é um dos maiores gestores de fundos de pensão do Canadá, com $230,5 bilhões em ativos líquidos sob gestão em 31 de março de 2022. Ele gerencia um portfólio global diversificado composto por investimentos em mercado de capitais, private equity, imobiliário, infraestrutura, recursos naturais e investimentos de crédito. Fundado em 1999, o PSP Investments administra e investe os valores que lhe são transferidos pelo Governo do Canadá para os planos de pensão do Serviço Público Federal, das Forças Armadas Canadenses, da Real Polícia Montada Canadense e da Força de Reserva. Com sede em Ottawa, o PSP Investments tem seu escritório principal em Montreal e escritórios em Nova York, Londres e Hong Kong. Para mais informações, acesse investpsp.com ou siga-nos no Twitter e no LinkedIn.

Sobre o WSP

Como uma das principais empresas de serviços profissionais do mundo, o WSP tem como objetivo preparar nossas cidades e meio ambiente para o futuro. Oferecemos serviços de consultoria estratégica, engenharia e design para clientes nos setores de transporte, infraestrutura, meio ambiente, construção, eletricidade, energia, água, mineração e recursos. Nossos 55 mil profissionais de confiança estão unidos pelo propósito comum de criar impactos positivos e duradouros nas comunidades que atendemos por meio de uma cultura de inovação, integridade e inclusão. Sustentabilidade e ciência permeiam nosso trabalho. O WSP obteve cerca da metade de suas receitas de $10,3 bilhões (CAD) no ano de 2021 a partir de fontes limpas. As ações da Empresa estão listadas na Bolsa de Valores de Toronto (TSX: WSP). Para saber mais, acesse wsp.com/en-CA

Maria Constantinescu, PSP Investments, Tel.: +1 (514) 218-3795, [email protected]; Andrew Macklin, WSP, Tel.: +1 (289) 835-2536, [email protected]

