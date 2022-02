Invitae lance ses premiers kits de dépistage du cancer CE-IVD en Europe

– De nouveaux kits de diagnostic in vitro aident les patients à lutter contre le cancer dans l'Union européenne –

SAN FRANCISCO, 16 février 2022 /PRNewswire/ -- Invitae (NYSE : NVTA), société leader dans le domaine de la génétique médicale, annonce aujourd'hui la disponibilité de FusionPlex Dx® et LiquidPlex Dx™ en Europe, qui font partie de sa gamme de produits de diagnostic in-vitro (IVD) par PCR multiplex ancrée. Invitae propose une innovation essentielle de haute qualité pour l'oncologie de précision dans la lutte contre le cancer.

Avec cette annonce, Invitae fournit des produits CE-IVD de la plus haute qualité pour permettre aux pathologistes et oncologues européens de transmettre efficacement des informations vitales, en temps voulu, pour guider le traitement du cancer chez les patients.

« Il s'agit d'une étape majeure vers notre mission, qui est d'apporter des informations génétiques complètes dans la médecine traditionelle », a déclaré Vishal Sikri, président de l'écologie chez Invitae. « Nos tests FusionPlex® et LiquidPlex™, les meilleurs de leur catégorie, permettront à davantage de patients d'accéder aux bonnes thérapies anticancéreuses au bon moment, ce qui est particulièrement crucial en Europe où la majorité des tests moléculaires sont réalisés localement dans des structures hospitalières décentralisées. »

Conformément aux directives de l'ESMO pour le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC), FusionPlex® Dx et LiquidPlex™ Dx d'Invitae permettent une utilisation complète du profilage génomique(CGP) et d'utiliser un diagnostic compagnon (CDx) pour les néoplasmes des tumeurs solides, y compris le NSCLC, dans le cadre d'une biopsie tissulaire et lorsque le tissu est un facteur limitant. Les panels sont destinés à être utilisés sur les plateformes de séquençage de nouvelle génération (NGS) d'Illumina pour les tests IVD.

« Accroître l'accès des patients au contenu de notre flotte d'instruments grâce à des partenariats tels que celui conclu avec Invitae s'inscrit dans notre mission d'améliorer la santé humaine en libérant la puissance du génome », a déclaré Joydeep Goswami, directeur de la stratégie et du développement d'entreprise chez Illumina. « Nous félicitons Invitae pour ses premiers kits de dépistage du cancer CE-IVD, une étape importante. »

FusionPlex® Dx identifie les variantes structurelles, y compris les fusions, dans l'ARN dérivé de spécimens de tumeurs fixés au formol et inclus en paraffine. FusionPlex® Dx couvre plusieurs variantes exploitables dans un panel de 41 gènes pour fournir un CGP aux patients atteints de néoplasmes malins solides. FusionPlex® Dx est destiné à être utilisé comme CDx pour aider à identifier les patients diagnostiqués avec un NSCLC avec des altérations de saut de l'exon 14 du facteur de transition mésenchymateuse-épithéliale (MET) (METex14), des fusions de kinase de lymphome anaplasique (ALK), le proto-oncogène ros 1, le récepteur tyrosine fusions de kinase (ROS1), fusions de proto-oncogène ret (RET), fusions de récepteur neurotrophique tyrosine kinase 1-3 (NTRK1, NTRK2, NTRK3), et pour qui un traitement avec une thérapie ciblée peut être bénéfique.

LiquidPlex™ Dx identifie les substitutions et les mutations par insertion-délétion dans l'ADN tumoral circulant (ADNc) acellulaire isolé du plasma dérivé du sang total de patients cancéreux (biopsie liquide). LiquidPlex™ Dx interroge 29 gènes pour fournir un CGP aux patients atteints de néoplasmes malins solides. LiquidPlex™ Dx est destiné à être utilisé comme CDx pour aider à identifier les patients diagnostiqués avec un NSCLC présentant des altérations par saut de METex14, et pour lesquels un traitement avec une thérapie ciblée peut être bénéfique.

« Avec les solutions simplifiées de flux de travail et de rapports d'Invitae, les deux tests permettront à tout établissement disposant de la technologie de séquençage, combinée à nos solutions, de profiler avec précision les tumeurs solides en utilisant des échantillons de tissus ou de sang pour la sélection de la thérapie » a déclaré Sikri. « La médecine de précision a permis d'obtenir de meilleurs résultats pour de nombreux patients atteints de cancer au cours des dernières années. La pathologie moléculaire n'a jamais été aussi importante, car la lutte contre le cancer s'oriente vers l'oncologie de précision et les thérapies ciblées basées sur les tests génomiques. Pourtant, à l'échelle mondiale, l'accès aux options thérapeutiques qui se multiplient de manière exponentielle n'est pas garanti. »

