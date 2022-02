Spoločnosť Invitae uvádza na trh svoje prvé CE-IVD súpravy na testovanie rakoviny v Európe

– Nové nové in-vitro diagnostické súpravy pomáhajú pacientom v boji proti rakovine v EÚ –

SAN FRANCISCO, 16. februára 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Invitae (NYSE: NVTA), popredná spoločnosť v oblasti lekárskej genetiky, dnes oznámila dostupnosť produktov FusionPlex Dx® a LiquidPlex Dx™ v Európe, ktoré sú súčasťou jej popredných chemických produktov pre in vitro diagnostiku (IVD) Anchored Multiplex PCR. Spoločnosť Invitae prináša základné vysokokvalitné inovácie pre presnú onkológiu v boji proti rakovine.

S týmto oznámením spoločnosť Invitae prináša najkvalitnejšie produkty CE-IVD, ktoré európskym patológom a onkológom umožňujú efektívne a včas poskytovať dôležité informácie na usmernenie liečby rakoviny u pacientov.

„Je to významný krok smerom k nášmu poslaniu priniesť komplexné genetické informácie do bežnej medicíny," povedal Vishal Sikri, prezident pre onkológiu v spoločnosti Invitae. „Naše najlepšie testy vo svojej triede – FusionPlex® a LiquidPlex™ umožnia väčšiemu počtu pacientov prístup k správnej liečbe rakoviny v správnom čase, čo je mimoriadne dôležité najmä v Európe, kde sa väčšina molekulárnych testov vykonáva lokálne v decentralizovaných nemocničných zariadeniach."

V súlade s usmerneniami ESMO pre nemalobunkový karcinóm pľúc (NSCLC), produkty FusionPlex® Dx a LiquidPlex™ Dx od spoločnosti Invitae umožňujú komplexné genomické profilovanie (CGP) a sprievodnú diagnostiku (CDx) pre solídne nádorové novotvary vrátane NSCLC v tkanivovej biopsii a tam, kde je tkanivo obmedzujúcim faktorom. Panely sú určené na použitie v platformách spoločnosti Illumina Next Generation Sequencing (NGS) na IVD testovanie.

„Zlepšovanie prístupu pacientov k obsahu našej ponuky prístrojov prostredníctvom partnerstiev, ako je to so spoločnosťou Invitae, je prejavom nášho poslania zlepšovať ľudské zdravie uvoľňovaním sily genómu," povedal Joydeep Goswami, riaditeľ pre stratégiu a podnikový rozvoj spoločnosti Illumina. „Blahoželáme spoločnosti Invitae k jej prvým CE-IVD súpravám na testovanie rakoviny, čo je významný míľnik."

FusionPlex® Dx identifikuje štrukturálne varianty vrátane fúzií v RNA získanej zo vzoriek nádorov fixovaných formalínom a zaliatych do parafínu. FusionPlex® Dx zahŕňa viaceré použiteľné varianty v paneli 41 génov na zabezpečenie CGP pre pacientov so solídnymi malígnymi novotvarmi. FusionPlex® Dx je určený na použitie ako CDx na pomoc pri identifikácii pacientov s diagnózou NSCLC so zmenami preskočenia v exóne 14 (METex14) mezenchymálno-epiteliálneho prechodového faktora (MET), fúziami anaplastickej lymfokinázy (ALK), ros proto-onkogénom 1, fúziami receptorovej tyrozínkinázy (ROS1), fúziami ret proto-onkogénu (RET), fúziami neurotrofickej receptorovej tyrozínkinázy 1-3 (NTRK1, NTRK2, NTRK3), pre ktorých môže byť liečba cielenou terapiou prospešná.

LiquidPlex™ Dx identifikuje substitúcie a inzerčno-delečné mutácie v bezbunkovej cirkulujúcej nádorovej DNA (ctDNA) izolovanej z plazmy získanej z plnej krvi pacientov s rakovinou (tekutá biopsia). LiquidPlex™ Dx skúma 29 génov s cieľom poskytnúť CGP pre pacientov so solídnymi malígnymi nádormi. LiquidPlex™ Dx je určený na použitie ako CDx na pomoc pri identifikácii pacientov s diagnostikovaným NSCLC so zmenami preskočenia METex14, pre ktorých môže byť liečba cielenou terapiou prospešná.

„Vďaka zjednodušenému pracovnému postupu a riešeniam na vykazovanie od spoločnosti Invitae umožnia oba testy, v kombinácii s našimi riešeniami, každému pracovisku so sekvenčnou technológiou presne profilovať solídne nádory pomocou vzoriek tkaniva alebo krvi na výber terapie," povedal Sikri. „Presná medicína priniesla v posledných rokoch mnohým pacientom s rakovinou čoraz lepšie výsledky. Molekulárna patológia nebola nikdy dôležitejšia, pretože boj proti rakovine sa presúva k presnej onkológii a cielenej liečbe založenej na genomickom testovaní. Z globálneho hľadiska však prístup k exponenciálne rastúcim možnostiam liečby nie je zaručený."

O spoločnosti Invitae

Invitae Corporation (NYSE: NVTA) je popredná spoločnosť v oblasti lekárskej genetiky, ktorej poslaním je priniesť komplexné genetické informácie do bežnej medicíny s cieľom zlepšiť zdravotnú starostlivosť pre miliardy ľudí. Cieľom spoločnosti Invitae je spojiť svetové genetické testy do jednej služby s vyššou kvalitou, rýchlejším časom realizácie a nižšími cenami. Viac informácií nájdete na webových stránkach spoločnosti invitae.com..

Výhľadové vyhlásenie

Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia v zmysle zákona o reforme sporov v oblasti súkromných cenných papierov z roku 1995, vrátane vyhlásení týkajúcich sa dostupnosti, vlastností a potenciálneho vplyvu produktov spoločnosti; presvedčenie spoločnosti, že jej testy umožnia väčšiemu počtu pacientov prístup k správnej terapii v správnom čase; a presvedčenie spoločnosti týkajúce sa posunu smerom k presnej onkológii a významu genomického testovania. Výhľadové vyhlásenia podliehajú rizikám a neistotám, ktoré môžu spôsobiť, že skutočné výsledky sa budú podstatne líšiť, a oznámené výsledky by sa nemali považovať za ukazovateľ budúcej výkonnosti. Tieto riziká a neistoty zahŕňajú napríklad: straty spoločnosti v minulosti, schopnosť spoločnosti konkurovať, neschopnosť spoločnosti efektívne riadiť rast, potrebu spoločnosti rozšíriť svoju infraštruktúru v predstihu pred dopytom po jej testoch a zvýšiť dopyt po jej testoch, schopnosť spoločnosti využívať rýchlo sa meniace genetické údaje na presnú a konzistentnú interpretáciu výsledkov testov, narušenie zabezpečenia, stratu údajov a iné narušenia, zákony a predpisy vzťahujúce sa na podnikanie spoločnosti a ďalšie riziká uvedené v dokumentoch spoločnosti predložených Komisii pre cenné papiere a burzy vrátane rizík uvedených v štvrťročnej správe spoločnosti na formulári 10-Q za štvrťrok končiaci 30. septembra 2021. Tieto výhľadové vyhlásenia sa vzťahujú len na dátum vydania tohto dokumentu a spoločnosť Invitae Corporation sa zrieka akejkoľvek povinnosti aktualizovať tieto výhľadové vyhlásenia.

Kontakt:

