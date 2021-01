INX concluye términos de adquisición de Openfinance Securities

NUEVA YORK y CHICAGO, 19 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- INX Limited, La plataforma basada en cadena de bloques que comercializa valores digitales y criptomonedas bajo regulaciones SEC, FINRA y de la Unión Europea, anunció hoy la firma del acuerdo definitivo para la adquisición de Openfinance Securities LLC, un corredor y comercializador registrado en los Estados Unidos, que opera como miembro registrado de FINRA/SIPC con un sistema de comercio alternativo (ATS) ("Openfinance"). Se espera que la integración de la base de usuarios registrados de Openfinance a INX dé como resultado un volumen decisivo para el próximo lanzamiento de la plataforma INX.

Sujeto a las aprobaciones reglamentarias habituales, INX adquirirá el corretaje, la comercialización y el negocio ATS de Openfinance, incluyendo sus sistemas, activos digitales inscritos, base de clientes y licencias. Esta combinación aumentará más de cuatro veces la cantidad de usuarios registrados en la plataforma. Openfinance tiene su sede en Chicago, con oficinas en Nueva York y Pensilvania.

INX fortalece su posición líder en el ecosistema de activos digitales con la adquisición de Openfinance, uno de los pioneros en las plataformas de operaciones comerciales reguladas en este campo. Los activos inscritos de Openfinance incluyen compañías como Blockchain Capital, Spice VC y Lottery.com. Recientemente, INX anunció próximas inscripciones de Diamond Token de Diamond Standard, Infinite Fleet de Pixelmatic, Kentucky Whiskey Fund de Wave, Klickown AG y Solidblock. INX asegura la continuidad de las operaciones y el servicio a la base de clientes de Openfinance.

"La empresa de corretaje, comercialización y ATS le permite a los inversionistas operar tokens de valores en la plataforma Openfinance. La adquisición reduce el tiempo para que INX salga al mercado. Ahora esperamos salir al aire pocos meses después de cerrar negociaciones con nuestra plataforma de operaciones de criptomonedas y con una plataforma de operaciones de valores completamente regulada", comentó Shy Datika, presidente y fundador de INX.

"INX desarrolló una plataforma de operación patentada y la construyó desde cero teniendo en cuenta las regulaciones. Nuestra plataforma y cartera de operaciones son complementos perfectos para el que INX empiece a registrar y operar valores digitales en pleno cumplimiento normativo, con políticas comerciales justas, protocolos seguros y procedimientos de privacidad", comentó Jim Stonebridge, director ejecutivo de Openfinance.

INX lanzó recientementela primera OPI de seguridad digital registrada en la SEC para inversionistas tanto minoristas como institucionales. INX planea ofrecer instrumentos financieros innovadores para operaciones comerciales y recaudación de capital a organizaciones y compañías de todo el mundo.

Acerca de INX

INX tiene como objetivo proporcionar una plataforma de operaciones de valores digitales y criptomonedas regulada, combinando experiencia en mercados tradicionales con un novedoso enfoque fintech. INX está dirigida por un experimentado equipo de expertos en tecnología comercial, financiera y de cadena de bloques, unidos por la visión de redefinir el mundo de los mercados de capitales a través del aprovechamiento de la tecnología de cadena de bloques y una innovadora trayectoria normativa.

Acerca de Openfinance

Openfinance está transformando la inversión en activos alternativos con la plataforma de operaciones líder para el comercio secundario de valores digitales. Con el respaldo de un equipo de veteranos de la industria y asociaciones claves, Openfinance ofrece un acceso sin precedentes a liquidez y oportunidades de inversión en el mercado de activos alternativos de USD 8,8 billones. A través de nuestro propio corredor comercializador, Openfinance Securities, LLC, miembro de FINRA/SIPC, Openfinance es un ATS con licencia designado por la SEC para comercializar valores en formato digital, incluyendo STO basados en cadena de bloques.

Declaraciones prospectivas

Algunas de las declaraciones en este comunicado de prensa constituyen declaraciones prospectivas cobijadas bajo la Ley de Reforma de los Litigios Privados de Valores de 1995. En algunos casos, se pueden identificar las declaraciones prospectivas por terminología como "puede", "hará", "debería", "espera", "planea", "proyecta", "anticipa", "cree", "estima", "predice", "potencial", "pretende" o "continúa", así como los casos negativos de estos términos u otra terminología afín. Estas declaraciones prospectivas pueden incluir, entre otros, declaraciones relativas a nuestros objetivos, planes y estrategias; declaraciones que contienen proyecciones de los resultados de operaciones o de condiciones financieras; declaraciones relativas a la investigación, desarrollo y uso de nuestros productos; y todas las declaraciones (excepto declaraciones de hechos históricos) que se refieren a actividades, eventos o desarrollos que pretendemos, esperamos, proyectamos, creemos o anticipamos van a ocurrir o podrían ocurrir en el futuro. Las declaraciones prospectivas no son garantías de desempeño futuro y están sujetas a riesgos e incertidumbres. Hemos basado estas declaraciones prospectivas en suposiciones y evaluaciones hechas por nuestra dirección, a la luz de su experiencia y su percepción de tendencias históricas, condiciones actuales, desarrollos futuros esperados y otros factores que consideran pertinentes. Estas declaraciones son solo predicciones actuales y están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden hacer que nuestros resultados, niveles de actividad, desempeño o logros reales de nuestra industria sean sustancialmente diferentes a los previstos en las declaraciones prospectivas. Discutimos muchos de estos riesgos con mayor detalle en el prospecto que forma parte de la declaración de registro efectiva presentada ante la SEC, que incluye los títulos: "Risk Factors" (Factores de riesgo) y "Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements" (Nota de advertencia con respecto a las declaraciones prospectivas). No debería tomar las declaraciones prospectivas como predicciones de eventos futuros. Aunque creemos que las expectativas reflejadas en las declaraciones prospectivas son razonables a la fecha de este comunicado, no podemos garantizar resultados, niveles de actividad, desempeño o logros futuros. Salvo que la ley lo requiera, no estamos en obligación de actualizar o revisar ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de información nueva, acontecimientos futuros o cualquier otro factor.

Contacto de prensa:

Pistol x Stamen

Denise Weaver

[email protected]

310-721-6710

FUENTE INX Limited

