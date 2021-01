INX finaliza os termos de aquisição de títulos da Openfinance

NOVA YORK e CHICAGO, 19 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- INX Limited, uma plataforma baseada em blockchain para negociar títulos digitais e criptomoedas de acordo com os regulamentos ditados pela SEC, a FINRA e a UE, anunciou hoje que um contrato definitivo foi assinado para a aquisição da Openfinance Securities LLC, uma corretora de valores registrada nos EUA e que opera um membro da FINRA/SIPC, com um sistema de negociação alternativo (ATS) (o "Openfinance"). Espera-se que a integração da base de usuários registrados da Openfinance à INX resulte em um volume crítico para o próximo lançamento da plataforma INX.

Sujeito às aprovações regulatórias habituais, a INX adquirirá a corretora e o sistema de negociação alternativo da Openfinance, incluindo seus sistemas, as listagens de ativos digitais, sua base de clientes e licenças. Esta combinação mais do que quadruplicará o número de usuários registrados na plataforma. A sede da Openfinance está localizada em Chicago, com escritórios em Nova York e na Pensilvânia.

A INX reforçará sua posição de liderança no ecossistema de ativos digitais com a aquisição da Openfinance, uma das pioneiras em plataformas de negociação regulada neste espaço. As listagens da Openfinance incluem empresas como Blockchain Capital, Spice VC e Lottery.com. A INX anunciou recentemente as futuras listagens do Diamond Token da Diamond Standard, da Infinite Fleet da Pixelmatic, do Whiskey Fund da Wave Kentucky, do Klickown AG e do Solidblock. A INX garante a continuidade das operações e serviços para a base de clientes da Openfinance.

"A corretagem de valores e o sistema de negociação alternativo permitem que os investidores negociem tokens na plataforma Openfinance. A aquisição reduz o tempo de lançamento do INX no mercado. Esperamos entrar em operação alguns meses depois de fechar o negócio com nossa plataforma de negociação de criptomoedas e uma plataforma de negociação de valores mobiliários totalmente regulamentada", comentou Shy Datika, presidente e fundador da INX.

"A INX desenvolveu uma plataforma própria de negociação a partir do zero, com foco na regulamentação. Nossa plataforma de negociação e portfólio são a combinação perfeita para a INX estrear a listagem e negociação de títulos digitais com conformidade total em relação à regulamentação, políticas de negociação justa, protocolos seguros e procedimentos de privacidade", comentou Jim Stonebridge, CEO da Openfinance.

Recentemente, a INX lançou o primeiro IPO de segurança digital registrado pela SEC para investidores institucionais e de varejo. A INX planeja fornecer ferramentas financeiras inovadoras de negociação e captação de capital para empreendimentos e empresas em todo o mundo.

Sobre a INX

A INX tem como objetivo fornecer uma plataforma de negociação regulamentada para títulos digitais e criptomoedas que combinem expertise em mercados tradicionais e uma nova abordagem fintech. A INX é liderada por uma equipe experiente de especialistas em tecnologia de negócios, finanças e blockchain unida pela visão de redefinir o mundo dos mercados de capital por meio da alavancagem da tecnologia blockchain e de um caminho regulatório inovador.

Sobre a Openfinance

A Openfinance está transformando o investimento de ativos alternativos com a plataforma de negociação que é líder no mercado para a negociação secundária de títulos digitais. Com o apoio de uma equipe de veteranos do setor e parcerias-chave, a Openfinance oferece acesso sem precedentes à oportunidade de liquidez e investimento no mercado de ativos alternativos de 8,8 trilhões de dólares. Por meio de nossa corretora de propriedade integral, a Openfinance Securities, LLC, afiliada da FINRA/SIPC, a Openfinance é um sistema de negociação alternativo designada pela SEC e licenciada para negociar títulos digitalmente formatados, incluindo STOs com base em blockchain.

Declarações prospectivas

Algumas das declarações neste comunicado à imprensa constituem declarações prospectivas no significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Em alguns casos, você pode identificar declarações prospectivas por terminologia como "pode", "irá", "deverá", "espera-se", "planeja-se", "projeta-se", "acredita-se", "estima-se", "prevê-se", "possivelmente", "pretende", "continua" ou a forma negativa destes termos ou outra terminologia comparável. Essas declarações prospectivas podem incluir, mas não se limitam a, declarações relacionadas aos nossos objetivos, planos e estratégias; declarações que contenham projeções de resultados de operações ou de condição financeira; declarações relacionadas à pesquisa, o desenvolvimento e o uso de nossos produtos; e todas as declarações (além de declarações de fatos históricos) que abordam atividades, eventos ou desenvolvimentos que pretendemos, esperamos, projetamos, acreditamos ou antecipamos que ocorrerão ou poderão ocorrer no futuro. Declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e estão sujeitas a riscos e incertezas. Baseamos essas declarações prospectivas em suposições e avaliações feitas por nossa administração com base em sua experiência e percepção de tendências históricas, condições atuais, futuros desenvolvimentos esperados e outros fatores que eles acreditam serem apropriados. Essas declarações são apenas previsões atuais e estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados, níveis de atividade, desempenho ou realizações reais do setor sejam materialmente diferentes dos previstos pelas declarações prospectivas. Discutimos muitos desses riscos em maior detalhe no prospecto que faz parte da declaração de registro oficial junto à SEC, sob os títulos "Fatores de risco" e "Nota de advertência sobre declarações prospectivas". Você não deve acreditar que declarações prospectivas sejam definitivamente previsões de eventos futuros. Embora acreditemos que as expectativas refletidas nas declarações prospectivas sejam razoáveis na data deste documento, não podemos garantir resultados, níveis de atividade, desempenho ou realizações futuras. Exceto conforme exigido por lei, não temos a obrigação de atualizar ou revisar nenhuma das declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de qualquer outra forma.

Contato para a imprensa:

Pistol x Stamen

Denise Weaver

[email protected]

310-721-6710

FONTE INX Limited

