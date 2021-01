INX finaliseert de voorwaarden voor de overname van Openfinance Securities

Door de overname worden broker-dealers, ATS-activiteiten, noteringen van digitale activa, klanten en licenties ondergebracht bij INX

NEW YORK en CHICAGO, 19 januari 2021 /PRNewswire/ --INX Limited, het op blockchain gebaseerde platform voor het verhandelen van digitale effecten en cryptovaluta conform SEC-, FINRA- en EU-regelgeving, kondigde vandaag aan dat er een definitieve overeenkomst is getekend voor de overname van Openfinance Securities LLC, een geregistreerde Amerikaanse broker-dealer die een geregistreerd FINRA/SIPC-lid exploiteert, met een alternatief handelssysteem (ATS) (" Openfinance "). De integratie van het geregistreerde gebruikersbestand van Openfinance met INX zal naar verwachting resulteren in een cruciale massa voor de aankomende lancering van het INX-platform.

Afhankelijk van de gebruikelijke goedkeuringen van regelgevende instanties, zal INX de broker-dealer- en ATS-activiteiten van Openfinance overnemen, inclusief de systemen, de noteringen van digitale activa, het klantenbestand en de licenties. Deze combinatie zal het aantal geregistreerde gebruikers op het platform meer dan verviervoudigen. Openfinance is gevestigd in Chicago en heeft kantoren in New York en Pennsylvania.

INX verstevigt zijn toonaangevende positie in het ecosysteem van digitale activa met de overname van Openfinance, een van de pioniers van gereguleerde handelsplatforms in deze ruimte. Openfinance-noteringen omvatten bedrijven zoals Blockchain Capital, Spice VC en Lottery.com. INX heeft onlangs de toekomstige noteringen aangekondigd van Diamond Standard's Diamond Token, Pixelmatic's Infinite Fleet, Wave's Kentucky Whiskey Fund, Klickown AG en Solidblock. INX waarborgt de continuïteit van activiteiten en service aan de klanten van Openfinance.

"De broker-dealer en ATS-activiteiten stellen investeerders in staat om beveiligingstokens te verhandelen op het Openfinance-platform. De overname verkort de tijd voor INX tot marktintroductie. Nu verwachten we een paar maanden na sluiting live te gaan met zowel ons handelsplatform voor cryptovaluta als een volledig gereguleerd effectenhandelsplatform", aldus Shy Datika, president en oprichter van INX.

"INX heeft een eigen handelsplatform ontwikkeld en vanaf de basis opgebouwd met het oog op regelgeving. Ons handelsplatform en onze portefeuille zijn de perfecte match voor INX om de eerste notering en verhandeling van digitale effecten te introduceren met volledige naleving van de regelgeving, eerlijk handelsbeleid, veilige protocollen en privacyprocedures", aldus Jim Stonebridge, CEO van Openfinance.

INX heeft onlangs de eerste SEC-geregistreerde digitale beveiligings-IPO gelanceerd voor zowel particuliere als institutionele beleggers. INX is van plan om innovatieve handels- en kapitaalvermeerderende financiële instrumenten te bieden aan ondernemingen en bedrijven over de hele wereld.

Over INX

INX streeft naar een gereguleerd handelsplatform voor digitale effecten en cryptovaluta dat traditionele marktexpertise combineert met een nieuwe fintech-benadering. INX wordt geleid door een ervaren team van experts op het gebied van business, financiën en blockchain-technologie, verenigd door de visie om de wereld van kapitaalmarkten opnieuw te definiëren door gebruik te maken van blockchain-technologie en een innovatieve manier om aan regelgeving te voldoen.

Over Openfinance

Openfinance transformeert alternatieve beleggingen in activa met het toonaangevende handelsplatform voor de secundaire handel in digitale effecten. Gesteund door een team van veteranen uit de branche en belangrijke partnerschappen, biedt Openfinance ongekende toegang tot liquiditeit en investeringsmogelijkheden in de alternatieve activamarkt van USD 8,8 biljoen. Via onze volledig eigen broker/dealer, Openfinance Securities, LLC, lid van FINRA/SIPC, is Openfinance een door de SEC aangewezen ATS met een vergunning om digitaal geformatteerde effecten te verhandelen, inclusief op blockchain gebaseerde STO's.

Toekomstgerichte verklaringen

Sommige van de uitspraken in dit persbericht zijn toekomstgerichte uitspraken in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. In sommige gevallen kunt u toekomstgerichte verklaringen identificeren aan de hand van terminologie zoals "kan", "zal", "zou", "verwacht", "plannen", "projecteren", "anticiperen", "geloven", "inschatten", "voorspelt", "potentieel", "van plan is" of "gaat door", of het negatieve van deze termen of andere vergelijkbare terminologie. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot onze doelstellingen, plannen en strategieën; verklaringen die projecties bevatten van bedrijfsresultaten of van financiële toestand; verklaringen met betrekking tot het onderzoek, de ontwikkeling en het gebruik van onze producten; en alle verklaringen (anders dan verklaringen van historische feiten) die betrekking hebben op activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen waarvan wij van plan zijn, verwachten, projecteren, geloven of verwachten dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden. Toekomstgerichte verklaringen zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en impliceren risico's en onzekerheden. We hebben deze toekomstgerichte verklaringen gebaseerd op veronderstellingen en beoordelingen van ons management in het licht van hun ervaring en hun perceptie van historische trends, huidige omstandigheden, verwachte toekomstige ontwikkelingen en andere factoren die zij geschikt achten. Deze verklaringen zijn slechts huidige voorspellingen en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, activiteitenniveaus, prestaties of verwezenlijkingen van ons of onze branche wezenlijk verschillen van die verwacht door de toekomstgerichte verklaringen. We bespreken veel van deze risico's in meer detail in het prospectus dat deel uitmaakt van de effectieve registratieverklaring die is ingediend bij de SEC, inclusief onder de titels "Risicofactoren" en "Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen". U dient niet te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen als voorspellingen van toekomstige gebeurtenissen. Hoewel we van mening zijn dat de verwachtingen die worden weerspiegeld in de toekomstgerichte verklaringen redelijk zijn vanaf de datum hiervan, kunnen we toekomstige resultaten, activiteitenniveaus, prestaties of prestaties niet garanderen. Behalve zoals vereist door de wet, zijn wij niet verplicht om de toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Perswoordvoerder:

Pistol x Stamen

Denise Weaver

[email protected]

310-721-6710

