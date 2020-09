INX ultrapassa o mínimo obrigatório de US$7,5 milhões - E aceita agora criptomoedas BTC, ETH e USDC

NOVA YORK, 11 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A INX Limited anunciou hoje que levantou mais de US$ 7,5 milhões na sua oferta pública inicial, excedendo o requisito mínimo da oferta. A Empresa também começa a aceitar pagamentos com as criptomoedas Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e USD Coin (USDC) na segunda-feira, 14 de setembro de 2020, às 10h EDT (Horário de verão oriental).

A INX lançou o primeiro IPO de Token de segurança cadastrado na Comissão de Valores Mobiliários (SEC, na sigla em inglês) com o objetivo de levantar até US$117 milhões de investidores institucionais e de varejo. A INX pretende usar os recursos líquidos procedentes da venda de Tokens INX para o lançamento de uma plataforma de negociação regulamentada voltada a ativos digitais, incluindo criptomoedas, tokens de segurança e seus derivados, para o estabelecimento de um fundo de reserva em dinheiro e para a operação e o desenvolvimento contínuo da INX Trading Solutions.

A INX definiu o preço de oferta em US$ 0,90 por Token, com um investimento mínimo de US$ 1.000,00. As taxas de câmbio para BTC/USD, ETH/USD e USDC/USD serão determinadas na forma divulgada no prospecto final. Mais informações podem ser encontradas no prospecto final e no site https://token.inx.co/.

Uma declaração de registro relacionada à oferta dos títulos foi declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC) em 20 de agosto de 2020. Cópias da declaração de registro podem ser acessadas no site da SEC www.sec.gov. A oferta está sendo feita apenas por meio de um prospecto. O prospecto final descrevendo os termos da oferta foi registrado na na SEC e faz parte de uma declaração de cadastro em vigor. Cópias do prospecto final da oferta podem ser obtidas, quando disponíveis, no site da SEC ou neste site(clique aqui) ou enviando um e-mail para a INX em [email protected].

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta para vender ou uma solicitação de uma oferta para comprar títulos, nem deve haver venda dos títulos em qualquer estado ou jurisdição na qual a oferta ou solicitação de venda seja ilegal antes do registro ou qualificação conforme as leis de valores mobiliários deste determinado estado ou jurisdição.

A oferta está disponível na Califórnia*, Colorado, Connecticut, Geórgia, Havaí, Illinois, Louisiana, Michigan, Minnesota, Nova York, Texas*, Washington*, Wisconsin e Wyoming.

*Sujeito aos padrões de adequação, conforme descrito na seção "Padrões de adequação" do prospecto final.

Sobre a INX:

A INX tem como objetivo fornecer uma plataforma de negociação regulamentada para títulos digitais e criptomoedas, combinando experiência de mercados tradicionais e uma abordagem inovadora de fintech. A INX é liderada por uma equipe experiente de especialistas em negócios, finanças e tecnologia de blockchain unidos pela visão de redefinir o mundo do mercado de capitais por meio da tecnologia de blockchain e nova abordagem regulamentada.

Declarações prospectivas

Algumas declarações neste comunicado à imprensa constituem declarações prospectivas de acordo com a definição na The Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995). Em alguns casos, é possível identificar declarações prospectivas por termos como "pode", "irá", "deveria", "espera", "planeja", "projeta", "antecipa", "acredita", "estima", "prevê", "potencial", "pretende" ou "continua", bem como o negativo destes termos ou outra terminologia semelhante. Declarações prospectivas podem incluir também declarações relacionadas aos nossos objetivos, planos e estratégias; declarações que contenham projeções de resultados de operações ou de situação financeira; declarações relacionadas à pesquisa, desenvolvimento e uso de nossos produtos; e todas as declarações (exceto declarações de fatos históricos) que tratam de atividades, eventos ou desenvolvimentos que pretendemos, esperamos, projetamos, acreditamos ou antecipamos que ocorrerão ou poderão ocorrer no futuro. As declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e estão sujeitas a riscos e incertezas. Baseamos as declarações prospectivas em suposições e avaliações feitas por nossa gestão com base na experiência e percepção de tendências históricas, condições atuais, desenvolvimentos futuros esperados e outros fatores que nossa gestão acredita ser apropriados. Estas declarações são apenas previsões atuais e estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que resultados, níveis de atividade, desempenho ou realizações reais do nosso setor sejam materialmente diferentes das declarações prospectivas. Abordamos muitos desses riscos com mais detalhes no prospecto preliminar que faz parte da declaração de registro em vigor arquivada na Comissão de Valores Mobiliários (SEC), incluindo os títulos "Fatores de risco" e "Advertência sobre declarações prospectivas". Você não deve confiar em declarações prospectivas como previsões de eventos futuros. Embora acreditemos que as expectativas refletidas nas declarações prospectivas sejam razoáveis na data deste documento, não podemos garantir resultados, níveis de atividade, desempenho ou realizações futuras. Salvo conforme exigido por lei, não temos a obrigação de atualizar ou revisar declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

Contato para a imprensa:

Alona Stein

ReBlonde para INX

[email protected]

FONTE INX Limited

