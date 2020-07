iObeya lève 15 millions d'euros pour révolutionner le Management Visuel et se développer aux Etats-Unis avec un nouveau bureau à Seattle

Dans un contexte d'explosion de la demande mondiale de logiciels de collaboration visuelle, iObeya franchit le seuil des 350 000 utilisateurs professionnels dans le monde

MASSY, France, 23 juillet 2020 /PRNewswire/ -- iObeya , fournisseur de la plateforme d'Entreprise dédiée à la collaboration et au Management Visuel, annonce aujourd'hui une levée de fonds de 15 millions d'euros, réalisée au cours d'un second tour de financement auprès de Red River West, avec la participation d'Atlantic Bridge Capital et de Fortino Capital Partners, portant la levée de fonds totale à 17 millions d'euros. Tout en poursuivant le développement de sa plateforme, ce nouveau financement accélèrera l'expansion de la société aux Etats-Unis, avec notamment l'ouverture d'un siège social à Seattle dirigé par un ancien manager de chez Cisco, Tim McCracken. La société a également annoncé qu'elle avait recruté au poste de vice-président marketing, Rick Tywoniak, expert dans le domaine de la collaboration visuelle.

Alors qu'iObeya était largement utilisée quotidiennement par des centaines de milliers de collaborateurs avant la pandémie, le passage rapide et sans précédent au travail à distance a généré, depuis janvier, une augmentation exponentielle des demandes de plus de 400%. iObeya est idéale pour les grandes organisations ayant des équipes multi-localisées, des processus complexes de R&D, d'ingénierie, de fabrication et qui utilisent des méthodes Lean et Agile. Un nombre croissant de multinationales de premier plan ont adopté iObeya pour leur management et leur collaboration visuels, dont Airbus, Thales, Volvo, Philips, Axa, Eli Lilly, Cartier, Western Digital, Sanofi...

"Il y a dix ans, les outils de tableau blanc numérique inauguraient l'ère de la collaboration visuelle. Aujourd'hui, iObeya ouvre une nouvelle voie avant-gardiste, celle du Management Visuel", a déclaré Luc-Emmanuel Barreau, associé chez Red River West. "L'élan et l'adoption d'iObeya par les grandes multinationales prouvent qu'il existe une demande importante - et croissante - pour des solutions de collaboration visuelle d'entreprise, conçues sur les principes Lean et Agile qui favorisent l'innovation et l'efficacité. L'équipe d'iObeya a fait ses preuves et nous sommes ravis de diriger cet investissement pendant que la société étend sa présence mondiale, notamment aux États-Unis".

Management Visuel d'Entreprise - La nouvelle génération de collaboration visuelle pour les entreprises Lean et Agile

Les entreprises du monde entier souhaitent de plus en plus déployer le Lean et l'Agile avec une approche stratégique et systémique pour améliorer la performance globale et la compétitivité de leur organisation. La mise en place du Management Visuel comme pilier de ces transformations méthodologiques et culturelles est primordiale. Cependant, beaucoup ont du mal à passer à l'échelle : des connaissances précieuses finissent alors sur des post-it ou des tableaux blancs car elles ne peuvent pas être stockées ou partagées numériquement. Ces obstacles sont considérables pour les équipes et le déploiement du Lean et de l'Agile. Les outils de collaboration visuelle sont très limités dans la reproduction des rituels Lean ou cérémonies Agile des équipes et ne permettent pas de les "interconnecter" à l'échelle de l'organisation pour casser les silos et fluidifier le pilotage ou la remontée des problèmes. En conséquence, de nombreuses entreprises doivent soit développer leurs propres logiciels en interne, ce qui est à la fois long et coûteux, soit assembler des logiciels incomplets qui ne répondent pas à leurs besoins spécifiques.



Fort d'une expérience de plus de 8 ans dans l'optimisation des processus métiers grâce à la collaboration, iObeya est la plateforme d'entreprise qui permet d'accélérer le déploiement du Lean et de l'Agile à l'échelle des grandes organisations en digitalisant l'ensemble des pratiques clés de Management Visuel : gestion du cycle de vie des produits industriels, excellence opérationnelle de la fabrication, conception et développement de logiciels, amélioration continue des performances des entreprises, et bien plus encore.

"Aujourd'hui le travail d'équipe et l'alignement entre les collaborateurs pour faire avancer une vision unifiée et atteindre des objectifs communs - même à distance - est non seulement galvanisant, mais également devenu essentiel. C'est pourquoi les entreprises s'efforcent d'offrir à leurs collaborateurs un environnement virtuel centré sur l'humain, dans lequel ils peuvent innover, s'épanouir et contribuer à la réussite de l'entreprise", a déclaré Cyril Daloz, cofondateur et PDG d'iObeya. "iObeya est une plateforme d'entreprise avec laquelle les équipes peuvent créer des salles virtuelles sécurisées et personnalisées pour supporter toutes leurs pratiques de Management Visuel. Plus de limite de temps ou d'espace, chacun peut partager des informations et des idées, collaborer avec ses collègues en temps réel et suivre l'avancement des projets selon les principes Lean et Agile. Notre solution est particulièrement bien positionnée pour être leader en cette période sans précédent. Nous sommes impatients d'utiliser ce nouvel investissement pour booster le développement, accroître nos activités aux États-Unis et dans le monde. C'est l'opportunité de porter plus en avant notre promesse, celle d'insuffler au sein des grandes organisations une autre approche du management, plus visuelle, plus participative, supportée par des valeurs humaines fortes qui dynamisent les équipes pour in fine amplifier la performance et le succès de l'entreprise."

Avec la plateforme iObeya, les utilisateurs en entreprise peuvent :

Dynamiser l'innovation avec des espaces de travail visuels collaboratifs en temps réel - Chaque salle iObeya virtualise au plus proche du réel un espace de travail collaboratif dédié à la collaboration visuelle et peut accueillir jusqu'à 200 utilisateurs et 40 tableaux blancs. Les utilisateurs disposent d'une expérience immersive avec un large éventail d'outils virtualisés et totalement configurables afin de reproduire et "augmenter" sans impact leurs réunions papier/post-it/tableau blanc. Grâce au digital, les équipes collaborent ainsi dans des espaces de partage et de co-construction hérités du réel, sans les limites du papier pour dynamiser leur intelligence collective.

- Chaque salle iObeya virtualise au plus proche du réel un espace de travail collaboratif dédié à la collaboration visuelle et peut accueillir jusqu'à 200 utilisateurs et 40 tableaux blancs. Les utilisateurs disposent d'une expérience immersive avec un large éventail d'outils virtualisés et totalement configurables afin de reproduire et "augmenter" sans impact leurs réunions papier/post-it/tableau blanc. Grâce au digital, les équipes collaborent ainsi dans des espaces de partage et de co-construction hérités du réel, sans les limites du papier pour dynamiser leur intelligence collective. Améliorer les processus métiers en intégrant les principes Lean et Agile - Leader de la collaboration et du Management Visuel pour les entreprises Lean et Agile , iObeya s'inscrit au coeur des processus métiers. Intégré à la Digital Workplace de Microsoft 365, les utilisateurs de iObeya peuvent directement accéder à leur espace de collaboration visuel via Microsoft Teams. Pour soutenir l'Agilité à l'échelle, iObeya digitalise les cérémonies du framework SAFe ® et peut être intégrée aux solutions de gestion du cycle de vie logiciel (ALM) telles Jira d'Atlassian et Microsoft Azure DevOps. Dans l'industrie, iObeya participe à la transformation digitale des systèmes d'excellence opérationnelle au sein des usines du futur en fournissant une gestion de la performance (type SQCDP) connectée aux systèmes de l'Industrie 4.0.

- Leader de la collaboration et du Management Visuel pour les entreprises et , iObeya s'inscrit au coeur des processus métiers. Intégré à la Digital Workplace de Microsoft 365, les utilisateurs de iObeya peuvent directement accéder à leur espace de collaboration visuel via Microsoft Teams. Pour soutenir l'Agilité à l'échelle, iObeya digitalise les cérémonies du framework SAFe et peut être intégrée aux solutions de gestion du cycle de vie logiciel (ALM) telles Jira d'Atlassian et Microsoft Azure DevOps. Dans l'industrie, iObeya participe à la transformation digitale des systèmes d'excellence opérationnelle au sein des usines du futur en fournissant une gestion de la performance (type SQCDP) connectée aux systèmes de l'Industrie 4.0. En résumé, iObeya se positionne comme un cockpit visuel d'entreprise, centré sur l'humain et parfaitement intégré (en standard ou via son API/SDK) à l'ensemble des processus et données métiers de l'entreprise afin de faciliter l'adoption et le déploiement des rituels ou des cérémonies dans le cadre des grandes transformations Lean, Agile, Digitale et Culturelle.

Accroître la transparence et la responsabilisation des groupes de travail - Basée sur les fondements du Lean et de l' Agile , iObeya porte les valeurs humaines au coeur de ces transformations à la fois organisationnelles, méthodologiques mais aussi culturelles. Promouvoir l'humain, le partage, la délégation aux équipes, le management par le coaching,...sont les grands challenges des organisations que facilite iObeya.

- Basée sur les fondements du et de l' , iObeya porte les valeurs humaines au coeur de ces transformations à la fois organisationnelles, méthodologiques mais aussi culturelles. Promouvoir l'humain, le partage, la délégation aux équipes, le management par le coaching,...sont les grands challenges des organisations que facilite iObeya. Exploiter la facilité du SaaS ou déployer sur site pour une gouvernance totale des données - iObeya offre aux entreprises le choix d'utiliser son service SaaS ou de déployer facilement une version sur leurs infrastructures.

- iObeya offre aux entreprises le choix d'utiliser son service SaaS ou de déployer facilement une version sur leurs infrastructures. Garantir la sécurité des données de l'entreprise - iObeya est le seul logiciel de Management Visuel à avoir obtenu la certification ISO/IEC 27001:2013 de BSI, la première organisation internationale de normalisation en matière de sécurité. Cette certification, confirme le haut niveau d'exigence d'iObeya pour répondre à la gouvernance des systèmes d'information des grandes entreprises.

"Aujourd'hui, plus de 10 000 utilisateurs quotidiens bénéficient d'une unique plateforme d'entreprise pour leurs pratiques de Management Visuel. iObeya permet aux équipes d'être parfaitement alignées en évitant les gaspillages avec un apport significatif d'efficacité pour l'organisation au plan international : réductions des déplacements, des courriels et surtout, des temps de développement produit.", a déclaré Philippe Colombo, responsable de la gestion des connaissances et du Management Visuel chez Volvo. iObeya est un "must" pour une entreprise mondiale dans le cadre de sa transformation Lean".

À propos d'iObeya

Fondée en 2011, iObeya est la plateforme d'entreprise dédiée à toutes les pratiques de Management et de collaboration Visuel. iObeya permet aux équipes multi-localisées de réaliser leurs rituels et cérémonies en toute sécurité dans un environnement virtuel à l'expérience utilisateur proche du réel, respectant les principes Lean et Agile. Plus de 350 000 collaborateurs dans le monde utilisent quotidiennement iObeya pour améliorer la performance de leur entreprise dans le cadre de leurs grandes transformations stratégiques Lean, Agile, Digitale et Culturelle. iObeya est soutenue par des sociétés de capital-risque de premier plan, dont Red River West, Atlantic Bridge et Fortino Capital Partners. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site iobeya.com .

À propos de Red River West

Red River West est une société de capital-risque transfrontalière unique en son genre qui encourage le décollage international d'entreprises technologiques européennes exceptionnelles, en leur fournissant une puissance de feu financière importante et un soutien pratique qui change la donne dans l'UE et aux États-Unis. RRW se concentre sur les entreprises en phase de croissance et très innovantes, avec des perspectives d'investissement de 5 à 30 millions d'euros. RRW a été lancée en 2017 par Artemis - la holding de la famille Pinault - et Alfred Vericel - le co-fondateur de Purch, un groupe de médias numériques leader aux États-Unis.

À propos de Fortino Capital Partners

Fortino Capital Partners est un investisseur européen dans le domaine des logiciels d'entreprise. Il gère un fonds de capital-investissement de 240 millions d'euros et deux fonds de capital-risque pour les premières étapes de développement des logiciels. La société a des bureaux à Anvers et à Amsterdam. Son portefeuille d'investissement comprend notamment MobileXpense, Efficy CRM, Odin Groep, Tenzinger, Maxxton, LetsBuild et Teamleader.

À propos d'Atlantic Bridge Capital

Atlantic Bridge Capital est une société d'investissement technologique à croissance mondiale qui gère plus de 950 millions d'euros d'actifs répartis dans sept fonds. Elle investit dans des entreprises technologiques en phase de croissance dans le domaine de la technologie profonde en Europe et aux États-Unis. Atlantic Bridge Capital a des bureaux et des équipes d'investissement à Palo Alto, Londres, Dublin, Munich et Paris.

Contact:

Libby Noal,

[email protected]

