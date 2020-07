iObeya recauda 17 millones de dólares en su revolución de la Gestión Visual empresarial y se expande a EE.UU.

Más de 350.000 trabajadores en todo el mundo usan iObeya a medida que la demanda global de software de colaboración visual a nivel empresarial crece

MADRID, España, 23 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- iObeya , un proveedor de software para la Gestión Visual empresarial, anunció hoy que ha recaudado 17 millones de dólares en una segunda ronda de financiación, dirigida por Red River West con la participación de Atlantic Bridge Capital y Fortino Capital Partners, elevando el total recaudado hasta la fecha a 20 millones de dólares. Además de impulsar un mayor desarrollo de la plataforma, el nuevo financiamiento acelerará la expansión de la compañía a Estados Unidos, con la apertura de una sede en Seattle dirigida por el veterano de Cisco, Tim McCracken. La compañía también anunció que ha contratado al experto de la industria Rick Tywoniak como vicepresidente de Marketing.

Si bien iObeya se usó ampliamente antes de la pandemia (cientos de miles de trabajadores ya usan iObeya todos los días), el cambio rápido y sin precedentes al trabajo remoto ha impulsado la creciente demanda de su plataforma, que ha aumentado en más del 400% desde enero. iObeya es ideal para grandes organizaciones con equipos distribuidos; aquellos que tienen flujos de trabajo complejos de fabricación, ingeniería, I + D o gestión; y aquellos que utilizan marcos Lean y Agile. Un número creciente de compañías multinacionales con visión de futuro dependen de iObeya para la gestión y la colaboración visual; algunos ejemplos de estas empresas son Airbus, Thales, Volvo, Philips, Cartier, Axa, Eli Lilly and Company, Western Digital, Kimberly-Clark, Danaher, Sanofi, y muchas más.

"Hace una década o más, las herramientas de pizarra digital marcaron el comienzo de una era de colaboración visual. Hoy, iObeya representa una nueva vanguardia que está preparada para definir la era de la gestión visual", dijo Luc-Emmanuel Barreau, socio de Red River West. "El impulso y la 'adherencia' de iObeya entre las principales marcas mundiales demuestran que existe una demanda significativa y creciente de soluciones de colaboración visual a nivel empresarial que están diseñadas para Lean y Agile y que fomentan la innovación e impulsan el éxito empresarial. El equipo de iObeya tiene un historial probado y estamos entusiasmados por liderar esta inversión a medida que la compañía expanda su presencia global, especialmente hacia Estados Unidos".

Gestión Visual empresarial: la próxima generación de colaboración visual para empresas Lean y Agile

Las empresas de todo el mundo están adoptando cada vez más sistemas estratégicos de gestión Lean y Agile para mejorar el rendimiento y mantenerse competitivos, pero muchas luchan por mantenerse en su nivel actual: el conocimiento valioso termina en notas Post-It o en pizarras blancas que no pueden almacenar o compartir digitalmente, y presenta grandes obstáculos debido a la tendencia virtual en el trabajo hoy en día. Las herramientas de colaboración visual existentes se centran en pizarras digitales simples, pero no son suficientes para equipar a los usuarios con las herramientas de nivel empresarial y la estructura que necesitan para impulsar de manera fácil y segura la adopción de Lean y Agile en toda la organización. Como resultado, muchas empresas pueden desarrollar su propio software en propiedad, un proceso que es costoso y requiere mucho tiempo, o unir herramientas de software insuficientes que no satisfacen sus necesidades únicas.

"Los trabajadores de hoy saben que avanzar en una visión unificada y alcanzar objetivos comunes a través del trabajo en equipo, especialmente cuando se trabaja de forma remota, es esencial. Es por eso que las empresas se esfuerzan por proporcionar a sus empleados un entorno virtual centrado en el ser humano en el que puedan innovar, crecer y contribuir al éxito del negocio ", dijo Cyril Daloz, cofundador y CEO de iObeya. "iObeya es una plataforma empresarial que permite a los equipos crear salas virtuales configurables y seguras para admitir todas sus prácticas de gestión visual. Los usuarios pueden compartir información e ideas, colaborar con sus colegas en tiempo real y seguir el progreso de los proyectos de acuerdo con los principios Lean y Agile Nuestra solución está especialmente diseñada para liderar en estos tiempos sin precedentes. Esperamos utilizar esta nueva inversión para ofrecer a las grandes organizaciones un enfoque de gestión más visual y colaborativo, centrado en los valores humanos, a medida que expandimos nuestro negocio en Estados Unidos y por todo el mundo."

Como líder en Gestión Visual para empresas Lean y Agile, iObeya está en el centro de los procesos comerciales y ayuda a las empresas a alcanzar la excelencia operativa. iObeya acelera el despliegue de Lean and Agile en grandes organizaciones al digitalizar todas las prácticas clave de gestión visual: gestión del ciclo de vida del producto industrial, excelencia operativa de fabricación, diseño y desarrollo de software, mejora continua del rendimiento empresarial y mucho más.

Con iObeya, los usuarios empresariales pueden:

Superar las limitaciones del papel y aumentar la innovación con espacios de trabajo visuales, colaborativos y en tiempo real : cada sala iObeya, diseñada para ser una reproducción digital de una sala "obeya" del mundo real, es un espacio de trabajo virtual dedicado a la colaboración visual, que puede admitir hasta 200 usuarios y 40 tableros digitales. Los usuarios y los equipos disfrutan de una experiencia inmersiva de co-creación con una amplia gama de herramientas digitales totalmente configurables para replicar y mejorar las reuniones que tradicionalmente se llevan a cabo con papel, post-its y pizarras.

: cada sala iObeya, diseñada para ser una reproducción digital de una sala "obeya" del mundo real, es un espacio de trabajo virtual dedicado a la colaboración visual, que puede admitir hasta 200 usuarios y 40 tableros digitales. Los usuarios y los equipos disfrutan de una experiencia inmersiva de co-creación con una amplia gama de herramientas digitales totalmente configurables para replicar y mejorar las reuniones que tradicionalmente se llevan a cabo con papel, post-its y pizarras. Incorporar los principios Lean y Agile en los procesos comerciales: las integraciones perfectas con Atlassian Jira y Microsoft Azure DevOps ayudan a las empresas a desbloquear todo el potencial de Application LifeCycle Management (ALM) y fortalecen las ceremonias Scaled Agile Framework (SAFe®). iObeya está integrado con Microsoft Office 365, lo que permite a los usuarios acceder directamente a su espacio de trabajo visual desde los equipos de Microsoft. iObeya también contribuye a la transformación digital y la excelencia operativa de las fábricas al proporcionar gestión de rendimiento (SQCDP) para aplicaciones de la Industria 4.0.

las integraciones perfectas con Atlassian Jira y Microsoft Azure DevOps ayudan a las empresas a desbloquear todo el potencial de Application LifeCycle Management (ALM) y fortalecen las ceremonias Scaled Agile Framework (SAFe®). iObeya está integrado con Microsoft Office 365, lo que permite a los usuarios acceder directamente a su espacio de trabajo visual desde los equipos de Microsoft. iObeya también contribuye a la transformación digital y la excelencia operativa de las fábricas al proporcionar gestión de rendimiento (SQCDP) para aplicaciones de la Industria 4.0. Aumentar la participación, transparencia y la rendición de cuentas en todos los grupos de trabajo: con iObeya, los equipos tienen una única ubicación en línea para realizar un seguimiento de las ideas, el progreso y los resultados, de modo que los proyectos se mantengan encaminados y nada se quede atrás. Las tarjetas de actividades intuitivas permiten a los usuarios ordenar las tareas de varias maneras: por proyecto, fecha límite, propietario y otras vistas configurables.

con iObeya, los equipos tienen una única ubicación en línea para realizar un seguimiento de las ideas, el progreso y los resultados, de modo que los proyectos se mantengan encaminados y nada se quede atrás. Las tarjetas de actividades intuitivas permiten a los usuarios ordenar las tareas de varias maneras: por proyecto, fecha límite, propietario y otras vistas configurables. Aprovechar la nube de SaaS o implementar una interna en las instalaciones para una gobernanza total de los datos: iObeya ofrece a las empresas la opción de usar su servicio SaaS basado en la nube o implementar fácilmente una versión local en los centros de datos de los clientes.

iObeya ofrece a las empresas la opción de usar su servicio SaaS basado en la nube o implementar fácilmente una versión local en los centros de datos de los clientes. Garantizar la seguridad de los datos corporativos: iObeya es el único software de colaboración visual que recibe la certificación Information Security Management ISO/IEC 27001:2013 del British Standards Institution (BSI), la principal organización internacional de estándares de seguridad. Esta certificación valida que iObeya cumple con el nivel más estricto de gobierno de TI de las grandes empresas.

"Hoy, más de 10.000 usuarios diarios se benefician de una única plataforma de Gestión Visual empresarial. iObeya permite que nuestros equipos estén perfectamente alineados y eviten malentendidos mientras se benefician de un aumento significativo en la eficiencia de la organización a escala global: menos viajes, menos correos electrónicos y, sobre todo, más tiempo para el desarrollo de productos", dijo Philippe Colombo, jefe de Gestión del Conocimiento y Gestión Visual de Volvo. "IObeya es un 'must' para cualquier empresa global que esté pasando por una transformación Lean".

Sobre iObeya

Fundada en 2011, iObeya es líder mundial en software de Gestión Visual empresarial, colaboración visual y pizarra digital. iObeya habilita los equipos de negocios distribuidos para colaborar de forma segura en un entorno virtual como si estuvieran cara a cara, manteniendo los principios de las metodologías Lean y Agile. Más de 350.000 trabajadores en todo el mundo usan iObeya para colaborar y co-crear todos los días. iObeya está respaldado por los principales capitales de riesgo (VC), entre los que se encuentra Red River West, Atlantic Bridge y Capital Partners. Para obtener más información, visite la web iobeya.com .

Sobre Red River West

Red River West (RRW) es una firma de capital de riesgo transfronteriza única que promueve el despegue internacional de compañías tecnológicas destacadas de la Unión Europea (UE) al proporcionar una potencia financiera significativa y un apoyo práctico que cambia el juego en la UE y EE. UU. RRW se centra en compañías altamente disruptivas en etapa de crecimiento con tickets de inversión de 5 a 30 millones de euros. RRW fue iniciada en 2017 por Artemis, la compañía familiar de Pinault, y Alfred Vericel, cofundador de Purch, líder de un grupo de medios digitales en EE. UU.

Sobre Fortino Capital Partners

Fortino Capital Partners es un inversor europeo en software empresarial que gestiona un fondo de capital privado con un crecimiento de 240 millones de euros y dos fondos de capital de riesgo para oportunidades de software en etapas anteriores. La firma tiene oficinas en Amberes y Ámsterdam. La cartera de inversiones de Fortino Capital incluye MobileXpense, Efficy CRM, Odin Groep, Tenzinger, Maxxton, LetsBuild, Teamleader, entre otros.

Sobre Atlantic Bridge Capital

Atlantic Bridge Capital es una empresa de inversión en tecnología de crecimiento global con más de 950 millones de euros de activos bajo administración en siete fondos, que invierte en compañías de tecnología en etapa de crecimiento (Deep Tech) en Europa y EE. UU. La empresa tiene oficinas y equipos de inversión con sede en Palo Alto, Londres, Dublín, Munich y París.

