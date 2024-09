IonOpticks geht Partnerschaft mit Adelis ein, um globale Expansion und Innovation zu beschleunigen

IonOpticks reagiert auf den weltweit wachsenden Bedarf an Proteomik-Tools durch Partnerschaft mit nordischem Private-Equity-Unternehmen

MELBOURNE, Australien und STOCKHOLM, 11. Sept. 2024 /PRNewswire/ -- IonOpticks, ein weltweit führender Hersteller von Hochleistungschromatographiesäulen, gibt seine Partnerschaft mit Adelis Equity Partners („Adelis") bekannt. Die nordische Private-Equity-Gesellschaft ist bekannt dafür, Partnerschaften mit Unternehmen in ihren Schwerpunktsektoren, darunter Gesundheitswesen und Biowissenschaften, einzugehen und deren Wachstum zu beschleunigen. Die Investition von Adelis wird die globale Präsenz von IonOpticks verstärken und die Innovation vorantreiben, während das Unternehmen näher an die Schlüsselmärkte heranrückt und seine führende Position auf dem spannenden und schnell wachsenden Gebiet der Proteomik und der angrenzenden Anwendungen festigt.

IonOpticks’ Board of Directors, L-R: Mårten Winge, Sibel Arnes, Xavier Perronnet, Dr. Peter Wrighton-Smith, Dr. Jarrod Sandow, Rasmus Molander

Die strategische Partnerschaft wird IonOpticks in die Lage versetzen, seine Aktivitäten weltweit auszuweiten, die Produktentwicklung zu verbessern und das Unternehmen besser zu positionieren, um seinen wachsenden Kundenstamm zu bedienen. Die Nähe zu seinen Kunden und Mitarbeitern sowie die Kompatibilität mit den wichtigsten LC-MS-Plattformen hat oberste Priorität, damit Forscher weltweit von IonOpticks' erstklassiger Chromatographie profitieren können. Die umfassende Erfahrung, das industrielle Beraternetzwerk und die Ressourcen von Adelis werden IonOpticks dabei unterstützen, seine Position als Anbieter der besten Lösungen für die LC-MS-Proteomikforschung zu behaupten.

IonOpticks stärkt auch seinen Vorstand durch die Ernennung mehrerer Branchengrößen, darunter Dr. Peter Wrighton-Smith als Vorsitzender. Mit einer etablierten Karriere in der Skalierung von Biowissenschaftsunternehmen ist Peter gut positioniert, um IonOpticks durch seine nächste Wachstumsphase zu führen. Neben den Gründern Xavier Perronnet und Dr. Jarrod Sandow gehören auch die Branchenführer Mårten Winge, Sibel Arnes und Rasmus Molander zum Vorstand.

„Ich freue mich, bei IonOpticks einzusteigen, um die Ausweitung der Kommerzialisierungsbemühungen weltweit zu unterstützen und dem Unternehmen bei seinem ehrgeizigen Programm zur Einführung neuer Produkte in bestehenden und neuen Märkten zu helfen." Dr. Peter Wrighton-Smith, neu ernannter Vorsitzender von IonOpticks, erklärt.

„Wir haben uns für eine Partnerschaft mit Adelis entschieden, weil sie unsere Vision für die Ziele von IonOpticks teilen und kulturell gut zu uns passen. Ihr aufrichtiger Wunsch, mit uns zusammenzuarbeiten und das Unternehmen bei der Verwirklichung seiner Ziele zu unterstützen, sowie ihre Erfahrung, Netzwerke und Ressourcen machten sie zum idealen Partner. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, weiterhin die besten Chromatographielösungen für Forscher auf der ganzen Welt zu entwickeln und weitere Innovationen zu verfolgen, die auf die sich entwickelnden Bedürfnisse der Branche zugeschnitten sind", sagte Xavier Perronnet, Chief Executive Officer von IonOpticks.

„Letztlich geht es um die menschliche Gesundheit, und wir glauben, dass die Maximierung der in biologischen Proben entdeckbaren Informationen ein wichtiger erster Schritt zur Entwicklung von Therapien und zur Verbesserung der Patientenergebnisse ist. Das ist es, was IonOpticks macht", fährt Perronnet fort.

Direktorin Sibel Arnes und Co-Managing Partner Rasmus Molander von Adelis merkten an: „Europa und die nordischen Länder haben ein langes Erbe in der Proteomik und in der bahnbrechenden Forschung zur menschlichen Gesundheit. Als wir das Team kennenlernten, erkannten wir sofort die einzigartigen Lösungen und das globale Potenzial von IonOpticks. Ihr Engagement für die Zusammenarbeit mit wichtigen Meinungsführern in diesem Bereich und die Bereitstellung von erstklassigen Lösungen ist beeindruckend, und die Ergebnisse der sich beschleunigenden Forschung im Bereich der Proteomik sind vielversprechend. IonOpticks passt perfekt in die Strategie von Adelis, einzigartige und wachsende Unternehmen im Bereich Gesundheitswesen und Biowissenschaften zu unterstützen. Es ist ein Privileg, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das einen sinnvollen Beitrag zur Lösung vieler unserer derzeit ungelösten Gesundheitsprobleme leisten kann, und wir freuen uns darauf, in den kommenden Jahren mit dem Team von IonOpticks zusammenzuarbeiten."

Die Technologie von IonOpticks wurde am WEHI (Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research) entwickelt, und das Unternehmen wurde zwei Jahre lang in diesem Institut gegründet. „Die Entwicklung von IonOpticks von der frühen Forschungs- und Entwicklungsphase bis hin zu einer globalen Marktpräsenz und nun durch diese strategische Partnerschaft unterstreicht den Wert der Unterstützung von unternehmerisch denkenden Wissenschaftlern an der Seite von Führungskräften. Es unterstreicht das unglaubliche Potenzial australischer Innovationen im Bereich der Biowissenschaften, wenn sie durch solide Inkubation und Unterstützung unterstützt werden", sagte Dr. Anne-Laure Puaux, Head of Business Development bei WEHI.

Information zu IonOpticks:

IonOpticks stellt hochleistungsfähige Chromatographielösungen für die weltweite Forschungsgemeinschaft her, die die Massenspektrometrie (LC-MS) und die High-End-Proteomikforschung verbessern. Ihre Lösungen verbessern die Empfindlichkeit der massenspektrometrischen Probenanalyse und ermöglichen es Wissenschaftlern und Klinikern, mehr aus ihren Proben herauszuholen. Diese Fortschritte sind für ein breites Spektrum von Anwendungen im Bereich der biologischen und medizinischen Forschung wertvoll, darunter die Entdeckung von Arzneimitteln, Phosphoproteomik und Shotgun-Proteomik. https://ionopticks.com/

Informationen über Adelis Equity Partners

Adelis ist ein Wachstumspartner für gut positionierte Unternehmen vor allem in den nordischen Ländern und der DACH-Region. Adelis arbeitet mit dem Management und/oder den Eigentümern zusammen, um Unternehmen in Wachstumssegmenten mit starken Marktpositionen aufzubauen. Seit der Auflage seines ersten Fonds im Jahr 2013 ist Adelis einer der aktivsten Investoren im nordischen Mittelstand und hat 42 Plattforminvestitionen und mehr als 230 Add-on-Akquisitionen getätigt. Adelis verwaltet ein Kapital von rund 3,0 Mrd. Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.adelisequity.com.

