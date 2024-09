IonOpticks s'associe à Adelis pour accélérer l'expansion mondiale et l'innovation

IonOpticks répond aux besoins croissants du marché mondial en matière d'outils protéomiques en s'associant à une société de capital-investissement nordique

MELBOURNE, Australie et STOCKHOLM, 11 septembre, 2024 /PRNewswire/ -- IonOpticks, l'un des principaux producteurs mondiaux de colonnes de chromatographie haute performance, annonce son partenariat avec Adelis Equity Partners (« Adelis ») Cette société nordique de capital-investissement est réputée pour ses partenariats avec des entreprises et pour l'accélération de leur croissance dans ses secteurs de prédilection, notamment les soins de santé et les sciences de la vie. L'investissement d'Adelis va renforcer la présence mondiale d'IonOpticks et stimuler l'innovation à mesure que l'entreprise intensifie ses activités dans les marchés clés tout en consolidant sa position de leader dans le domaine passionnant et en pleine croissance de la protéomique et des applications adjacentes.

IonOpticks’ Board of Directors, L-R: Mårten Winge, Sibel Arnes, Xavier Perronnet, Dr. Peter Wrighton-Smith, Dr. Jarrod Sandow, Rasmus Molander

Ce partenariat stratégique permettra à IonOpticks d'étendre ses activités à l'échelle mondiale, d'améliorer le développement des produits et de mieux se positionner pour servir sa clientèle croissante. Se rapprocher de ses clients et de ses collaborateurs tout en assurant la compatibilité avec les principales plates-formes LC-MS est une priorité essentielle, qui permet aux chercheurs du monde entier de bénéficier de la chromatographie de pointe d'IonOpticks. La vaste expérience d'Adelis, son réseau de conseillers industriels et ses ressources aideront IonOpticks à maintenir sa position de fournisseur des meilleures solutions pour la recherche en protéomique LC-MS.

IonOpticks renforce également son conseil d'administration avec la nomination de plusieurs acteurs majeurs du secteur, dont le Dr Peter Wrighton-Smith au poste de président du conseil. Avec une carrière bien établie dans l'expansion des entreprises des sciences de la vie, Peter est bien placé pour guider IonOpticks dans sa prochaine phase de croissance. Aux côtés des fondateurs Xavier Perronnet et Dr. Jarrod Sandow, le conseil d'administration accueille également les leaders de l'industrie Mårten Winge, Sibel Arnes et Rasmus Molander.

« Je suis ravi de rejoindre IonOpticks pour contribuer à l'expansion de ses efforts de commercialisation à l'échelle mondiale et pour aider la société dans son ambitieux programme d'introduction de nouveaux produits sur les marchés existants et nouveaux » déclare Peter Wrighton-Smith, nouveau président de IonOpticks.

« Nous avons choisi de nous associer à Adelis parce que cette société partage nos objectifs et s'intègre parfaitement à notre culture de l'entreprise. Son désir sincère de travailler avec nous et de guider l'entreprise vers la concrétisation de ses objectifs, ainsi que son expérience, ses réseaux et ses ressources, en font le partenaire idéal. Ce partenariat nous permet de continuer à développer les meilleures solutions de chromatographie pour les chercheurs du monde entier et de poursuivre d'autres innovations adaptées à l'évolution des besoins de l'industrie », explique Xavier Perronnet, directeur général d'IonOpticks.

« En fin de compte, c'est la santé humaine qui est en jeu, et nous pensons que l'optimisation de ce que l'on peut découvrir dans les échantillons biologiques est une première étape vitale dans le développement de thérapies et l'amélioration des résultats pour les patients. Voilà la mission d'IonOpticks », ajoute X. Perronnet.

Sibel Arnes, directrice, et Rasmus Molander, associé co-gérant d'Adelis, notent : « L'Europe et les pays nordiques ont un long héritage en matière de protéomique et de recherche pionnière dans le domaine de la santé humaine. Lorsque nous avons rencontré l'équipe, nous avons immédiatement reconnu les solutions uniques et le potentiel mondial d'IonOpticks. Son engagement à travailler avec les principaux leaders d'opinion dans le domaine et à fournir des solutions de premier ordre est impressionnant, et les résultats de l'accélération de la recherche en protéomique sont prometteurs. IonOpticks s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'Adelis qui consiste à soutenir des entreprises uniques et en pleine croissance dans le domaine des soins de santé et des sciences de la vie. C'est un privilège de s'associer à une entreprise qui peut contribuer de manière significative à la résolution d'un grand nombre de nos problèmes de santé actuellement non résolus et nous nous réjouissons de collaborer avec l'équipe d'IonOpticks dans les années à venir. »

La technologie d'IonOpticks a été développée au WEHI (Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research) et la société a été incubée à l'institut pendant deux ans. « L'évolution d'IonOpticks, depuis ses premiers travaux de recherche et de développement jusqu'à sa présence sur le marché mondial, et maintenant grâce à ce partenariat stratégique, souligne l'importance de soutenir les scientifiques entrepreneurs aux côtés des dirigeants d'entreprise. Il met en évidence l'incroyable potentiel des innovations australiennes dans le domaine des sciences de la vie lorsqu'elles sont soutenues par une incubation et un soutien solides », déclare le Dr Anne-Laure Puaux, responsable du développement des entreprises à WEHI, sur le site.

À propos d'IonOpticks :

IonOpticks produit des solutions de chromatographie de haute performance pour la communauté mondiale des chercheurs qui améliorent la spectrométrie de masse (LC-MS) et la recherche protéomique haut de gamme. Ses solutions améliorent la sensibilité de l'analyse des échantillons par spectrométrie de masse, ce qui permet aux scientifiques et aux cliniciens d'en savoir plus sur leurs échantillons. Ces avancées sont précieuses pour un large éventail d'applications dans le domaine de la recherche biologique et médicale, notamment la découverte de médicaments, la phosphoprotéomique et la protéomique à grande échelle. https://ionopticks.com/

À propos d'Adelis Equity Partners

Adelis est un partenaire de croissance pour les entreprises bien positionnées, principalement dans les régions nordiques et en Allemagne, Autriche et Suisse. Adelis s'associe à la direction et/ou aux propriétaires pour créer des entreprises dans des segments de croissance avec de fortes positions sur le marché. Depuis la levée de son premier fonds en 2013, Adelis a été l'un des investisseurs les plus actifs du marché intermédiaire nordique, réalisant 42 investissements de plateforme et plus de 230 acquisitions complémentaires. Adelis gère environ 3,0 milliards d'euros de capitaux. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.adelisequity.com.

