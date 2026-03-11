- IotaMotion refuerza su liderazgo en la cirugía robótica de implantes cocleares con la emisión de una nueva patente en EE. UU.

ST. PAUL, Minn., 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- iotaMotion, Inc., líder en sistemas de inserción asistida por robot para implantes cocleares y creador de iotaSOFT®, el primer y único sistema de inserción de implantes cocleares asistido por robot aprobado por la FDA, anunció hoy la emisión de la patente estadounidense n.° 12.558.123, fortaleciendo aún más su cartera de propiedad intelectual en implantes cocleares asistidos por robot.

The iotaSOFT® Robotic-Assisted Cochlear Implant Insertion System enables slow, consistent and controlled electrode insertion to preserve delicate intracochlear structures. FDA cleared for patients four years and older, the system addresses a major unmet need, as fewer than 5% of the 60 million people worldwide who could benefit from cochlear implants receive them. iotaMotion— the leader in robotic-assisted insertion systems for cochlear implantation and maker of the iotaSOFT® Insertion System, the first and only FDA market authorized robotic-assisted insertion system, indicated for patients four years and older.

"Esta nueva patente amplía nuestra sólida cartera de propiedad intelectual, que abarca ampliamente sistemas y métodos relacionados con el posicionamiento y control robótico en la cirugía de implantes cocleares", afirmó Mike Lobinsky, consejero delegado de iotaMotion. "A medida que iotaSOFT se integra cada vez más en los principales centros de implantes cocleares, proteger las tecnologías que estandarizan y controlan la inserción de electrodos es fundamental para mantener nuestro liderazgo en este campo".

El sistema de inserción iotaSOFT lleva la cirugía más allá de los límites de la mano humana, con una inserción de electrodos consistente y controlada que preserva las delicadas estructuras intracocleares. El sistema cuenta con la aprobación de la FDA para pacientes de cuatro años o más y está disponible comercialmente en Estados Unidos.

Según la Organización Mundial de la Salud, más de 430 millones de personas en todo el mundo padecen pérdida auditiva discapacitante, incluyendo más de 60 millones de personas que podrían beneficiarse de un implante coclear. Sin embargo, menos del 5 % de los pacientes elegibles a nivel mundial reciben un implante. A medida que la tecnología asistida por robot continúa ganando terreno en la práctica clínica, la solidez de la propiedad intelectual desempeña un papel fundamental para permitir la innovación sostenida y el avance a largo plazo en este campo.

Acerca de iotaMotion

iotaMotion, Inc. es una empresa de tecnología médica con sede en St. Paul, Minnesota, centrada en impulsar la cirugía de implantes cocleares más allá de la capacidad humana mediante la innovación asistida por robótica. Su tecnología estrella, el Sistema de Inserción iotaSOFT®, está diseñado para preservar las delicadas estructuras intracocleares mediante una inserción lenta y constante de la matriz de electrodos. El sistema cuenta con la aprobación de la FDA para pacientes de cuatro años o más y está disponible comercialmente en Estados Unidos, con investigaciones clínicas en curso en otros mercados internacionales.

Para más información, visite www.iotamotion.com y síganos en LinkedIn, X, Facebook, YouTube.

Contacto para medios:

Holly Windler

[email protected]

619.929.1275

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2931111/iotaSOFT__Robotic_Assisted_Cochlear_Implant_Insertion_System.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/545464/IOTAMOTION_NEW.jpg