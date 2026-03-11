IotaMotion stärkt seine Führungsposition im Bereich der robotergestützten Cochlea-Implantat-Chirurgie durch die Erteilung eines neuen US-Patents

ST. PAUL, Minnesota, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- iotaMotion, Inc., der Marktführer für robotergestützte Implantationssysteme für Cochlea-Implantate und Entwickler von iotaSOFT®, dem ersten und einzigen von der FDA zugelassenen robotergestützten Implantationssystem für Cochlea-Implantate, gab heute die Erteilung des US-Patents Nr. 12.558.123 bekannt, wodurch sein Portfolio an geistigem Eigentum im Bereich der robotergestützten Cochlea-Implantation weiter gestärkt wird.

„Dieses neue Patent erweitert unser starkes Portfolio an geistigem Eigentum, das Systeme und Methoden im Zusammenhang mit der Positionierung und Steuerung von Robotern in der Cochlea-Implantat-Chirurgie umfassend abdeckt", sagte Mike Lobinsky, CEO von iotaMotion. „Da iotaSOFT zunehmend in führenden Cochlea-Implantat-Zentren integriert wird, ist der Schutz der Technologien, die die Elektrodeninsertion standardisieren und steuern, von zentraler Bedeutung für die Aufrechterhaltung unserer Führungsposition in diesem Bereich."

Das iotaSOFT-Einführsystem erweitert die Möglichkeiten der Chirurgie über die Grenzen der menschlichen Hand hinaus und ermöglicht eine konsistente und kontrollierte Elektrodeninsertion, bei der empfindliche Strukturen innerhalb der Cochlea geschont werden. Das System ist von der FDA für Patienten ab vier Jahren zugelassen und in den Vereinigten Staaten im Handel erhältlich.

Laut der Weltgesundheitsorganisation leiden weltweit mehr als 430 Millionen Menschen an einer behindernden Hörminderung, darunter über 60 Millionen Menschen, die von einer Cochlea-Implantation profitieren könnten. Dennoch erhalten weltweit weniger als 5 % der in Frage kommenden Patienten ein Implantat. Da robotergestützte Technologien zunehmend klinische Anwendung finden, spielt die Stärke des geistigen Eigentums eine entscheidende Rolle für nachhaltige Innovationen und langfristige Fortschritte in diesem Bereich.

Informationen zu iotaMotion

iotaMotion, Inc. ist ein Medizintechnikunternehmen mit Sitz in St. Paul, Minnesota, das sich darauf konzentriert, die Cochlea-Implantat-Chirurgie durch robotergestützte Innovationen über die menschlichen Fähigkeiten hinaus voranzutreiben. Seine Flaggschiff-Technologie, das iotaSOFT® Insertion System, wurde entwickelt, um empfindliche intracochleäre Strukturen durch ein langsames und gleichmäßiges Einführen der Elektrodenanordnung zu schonen. Das System ist von der FDA für Patienten ab vier Jahren zugelassen und in den Vereinigten Staaten im Handel erhältlich. In anderen globalen Märkten laufen derzeit klinische Untersuchungen.

